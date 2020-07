Video: Triki za varčno pakiranje prtljage

Družinski izleti so nedvomno v teoriji odličen način, kako preživeti prosti čas s svojimi bližnjimi. A ta popoln scenarij se lahko kaj hitro poruši, ko začnemo razmišljati o stvareh, ki jih za svoj popoln izlet potrebujemo. Če želimo na primer kolesariti ob vznožjih planot, imeti piknik ob kristalno jasni vodi jezera, kampirati v osrčju narave, se seznam (ki se lahko obenem nadaljuje v nedogled) vseh stvari kaj hitro nabere. Vprašanje pa je, kako bomo vse to na svojo destinacijo pripeljali. A z nekaj preprostimi triki – in tudi s prostornim avtomobilom – boste vse hitro spravili v prtljažnik.

Pred vsakim daljšim in tudi krajšim odhodom na pot se je treba nanjo ustrezno pripraviti. Sami lahko pred odhodom na pot poskrbite za brezhibno delovanje avtomobila. Ta mora biti tehnično brezhiben, preveriti je treba veljavnost dokumentov, stanje na cestah in aktualne informacije v povezavi z epidemijo.

Z odhodom na počitnice je seveda povezano tudi vprašanje: kam – in kako – s prtljago. Pri tem premalokrat ali pa sploh ne pomislimo na to, da je lahko nepravilno naložena prtljaga v avtomobilu zelo nevarna, če nastane nesreča oziroma trk. Posamezni kosi prtljage, ki niso pravilno zavarovani, lahko namreč že ob blažjem trku poletijo po kabini in poškodujejo potnike.

Foto: Gašper Pirman

Varno in zanesljivo na cilj

Zadnji testi kluba ADAC kažejo, kaj se lahko zgodi ob neustrezno zavarovanem tovoru ali prtljagi v avtomobilu. Sodobni avtomobili resda tako dobro varujejo svoje potnike, da običajno ostanejo nepoškodovani tudi v trku pri 50 kilometrih na uro. Toda tudi najvarnejši avtomobil nima koristi, če je prtljaga slabo naložena, pospravljena, v nesreči namreč lahko leti na vse konce v vozilu in poškoduje potnike.

Posebej težki predmeti lahko v nesreči postanejo usodni projektili. Temu pritrjujejo tudi aktualni testi kluba ADAC, kjer se je polno naložen avtomobil zaletel pri hitrosti 45 kilometrov na uro – enkrat z zaščitnim tovorom in enkrat brez njega. Brez ustreznega zavarovanja tovora so majhni deli, ki letijo naokoli, povzročili smrtno nevarne poškodbe voznikove glave.

Testne študije ADAC jasno kažejo, da je pravilno zavarovanje tovora ključnega pomena, tako na kratkih kot tudi daljših razdaljah. V primeru nesreče lahko celo majhni deli postanejo usodni.

Foto: Davor Topler

Preden se odpravite na pot, bodite pozorni na naslednje stvari:

#1 VSO PRTLJAGO OB AVTOMOBIL

Najprej ob avtomobil postavite ves tovor, ki ga nameravate odpeljati s sabo na počitnice. Pripravite sistematičen načrt. Predmete zlagajte premišljeno.

#2 NUJNA OPREMA NAJ BO PRI ROKI

Med zlaganjem v prtljažnik imejte v mislih, da se vam med potjo lahko marsikaj zgodi. Poskrbite, da so varnostni trikotnik, prva pomoč in rezervno kolo ali set za popravilo hitro dosegljivi.

#3 PRAVILO TETRISA IN IZKORISTEK VSAKEGA KOTIČKA

Stvari, ki jih boste vzeli s sabo, je treba zlagati tako, kot bi igrali priljubljeno igrico tetris. Zapolniti je treba vsak prosti kotiček, hkrati pa se mora prtljaga nekako dotikati oziroma zatikati druga ob drugo. To ni pomembno le z vidika izkoristka vsakega, tudi najmanjšega prostora v avtomobilu, temveč tudi z vidika varnosti. Poskrbeti morate, da med posameznimi predmeti ni veliko prostora, saj tako onemogočimo premikanje prtljage.

#4 VELIKE IN TEŽKE STVARI GREDO NA DNO, MANJŠI IN LAŽJI PREDMETI NA VRH

Na splošno je treba težko prtljago odložiti čim dlje v vozilu. S tem je težišče nizko, avtomobil pa ostane stabilen tudi v ovinkih. Veliki in težki predmeti, kot so potovalke, kovčki, naj bodo čim nižje, na njih pa zložite manjše stvari. Manjši in lažji predmeti spadajo na vrh.

#5 MANJŠE PREDMETE PRITRDITE

Predvsem bodite pazljivi pri zlaganju predmetov, ki se lahko razbijejo. Predmeti, zlasti trši, ne smejo biti nikoli zapakirani tako, da se premikajo sem ter tja po prtljažniku. V primeru nesreče lahko namreč poletijo po avtomobilu in povzročijo resne poškodbe. Ob nenadnem zaviranju postanejo nepritrjeni kosi prtljage nevarni projektili.

#6 POLICA ZADAJ NAJ BO PRAZNA

Polica zadaj naj bo povsem prazna.

#7 PRTLJAGE NIKOLI NE ZLOŽITE VSE DO VRHA

Prtljage nikoli ne zložite vse do vrha, ampak samo do višine naslonjal druge vrste, kabina in prtljažnik pa naj bosta ločena z varnostno mrežo.

#8 POSKRBITE ZA VOZNIKA

Predmeti, ki se lahko kotalijo pod nogami in imajo prosto pot do stopalk zavore, plina in sklopke, so izredno nevarni. Poskrbite, da se to ne more zgoditi. Prav tako mora imeti za varno vožnjo voznik prost pregled na vse strani in skozi vsa stekla.

#9 V KABINI NAJ BO PRTLJAGA LE Z VARNOSTNIM PASOM

Če v prtljažniku zmanjka prostora, lahko kakšen kos prtljage postavite tudi v kabino, vendar samo, če ga ustrezno zavarujete oziroma pripnete z varnostnimi pasovi.

#10 OSTANITE ZNOTRAJ DOVOLJENE MASE

V počitniškem zanosu se hitro lahko zgodi, da želimo optimistično na pot vzeti preveč prtljage. Poleg volumna je namreč treba upoštevati tudi dovoljeno maso vozila. Če bo ta presežena, vas lahko zaradi tega doleti kazen, kar prav gotovo ni najboljša popotnica za brezskrbno uživanje, kajne?

#11 PRILAGODITE TLAK V PNEVMATIKAH IN NASTAVITE ŽAROMETE

Po nalaganju preverite nastavitev žarometov, tako da se prihajajoči promet ne zaslepi. Zračni tlak v pnevmatikah je treba prilagoditi tudi povečani teži.

#PREDEN SE ODPRAVITE NA POT

Preden se odpravite na pot, preverite veljavnost dokumentov. Ko boste pakirali za počitnice, s sabo vzemite tudi vsa potrebna zdravila in pripomočke za prvo pomoč. Ne pozabite na sredstva proti komarjem! Ob napovedanih vročinskih valih in zgoščenem prometu na cesti svoj potovalni čas načrtujte bolj premišljeno. Odpotujte v zgodnjih jutranjih urah in poskrbite za redne odmore. Razmere na cesti so nepredvidljive in hitro se lahko znajdete sredi večkilometrske kolone, zato imejte pri sebi zadostno količino ohlajene vode.

Prostoren avtomobil? Toliko bolje!

Poleg upoštevanja nasvetov zlaganja prtljage pa pomaga tudi avtomobil, ki vam bo zagotavljal največje udobje na počitnicah. Priznamo, pri ustvarjanju tega videoprispevka smo imeli delo nekoliko olajšano, saj Citroënov Berlingo na področju prostornosti, modularnosti in vsestranskosti presega vse standarde. Zaradi velikega prtljažnega prostora lahko vanj vnesemo vse, kar potrebujemo, in še kakšno malenkost več. Ta družinski enoprostorec poskrbi, da se v avtomobilu vsi potniki počutijo udobno, hkrati pa zagotavlja dovolj prostora za vso prtljago. Popolno, kajne? Berlingo je pravi partner za odhod na daljše poletne ali zimske počitnice, kampiranje, zimske športe, supanje, kajakaštvo, veslanje, kolesarjenje.

Poleg vsega prostora, ki ga omogoča, je hkrati tehnološko napredno vozilo s kakovostnimi varnostnimi sistemi. Ima kar 19 sistemov za pomoč pri vožnji, ki zagotavljajo brezskrbno pot, kamorkoli si želite. Na izlet lahko povabite še koga, saj novi Berlingo omogoča prevoz do sedem potnikov. Namesto izgubljanja živcev z logističnimi težavami v avtomobilu boste lahko z Berlingom te prihranili za kaj drugega.

Namig: Na izlet lahko povabite še koga, saj novi Berlingo omogoča prevoz do sedem potnikov.

