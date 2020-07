Ideja za izlet: doživite prav poseben dan

Če iščete idejo za naslednji pobeg iz mesta, imamo rešitev, ki vas bo nedvomno navdušila. Zapeljite proti zahodu države in obiščite slikovito Lipico, kjer so tudi letos pripravili prav poseben program, na katerem bo uživala vsa družina.

Čar posestva Kobilarne Lipica ni le v tem, kar vidimo, temveč v zgodbah, ki jih je tod napisala preteklost. Šele ko stopamo po poteh zgodovine, lahko zares začutimo veličino tukajšnje konjeniške tradicije.

V Lipici namreč vsak dan organizirajo Poletni dan v Lipici, ki nedvomno zagotavlja čarobno doživetje. Organizatorji tako prav vsako uro pripravljajo nekaj novega. Cvetoči travniki vabijo k aktivnostim v naravi, zgodovinsko jedro Lipice pa obeta pester niz doživetij. V Lipici boste tako ob različnih dejavnostih spoznali bogato tradicijo posestva – prek organiziranih delavnic, zanimive vožnje s kočijo, z ogledom uradnih treningov in ne nazadnje s sprehodom po hlevih kobilarne.

Prava atrakcija so tudi predstave lipiške jahalne šole, ki se po dolgem premoru vračajo na program. Ogledate si jih lahko trikrat na teden.

Novost letošnjega poletja je vodeno kolesarjenje po prelepih lipiških drevoredih z električnimi kolesi.

Vodeno kolesarjenje se bo začelo ob 11.30, nato pa se bo dogajanje nadaljevalo s spoznavanjem šestih klasičnih linij lipicanskih žrebcev ter najstarejšega in najlepšega lipiškega hleva Velbance. Doživetja z lipicanci se bodo vrstila vse do 15. ure, ko bosta lepota in eleganca belih lipicancev pritegnili obiskovalce k ogledu predstave klasične šole jahanja v letošnjem poletju.

V juliju in avgustu so znova na ogled tudi predstave klasične šole jahanja in uradni trening z lipicanci, ki se jih veselijo tako obiskovalci kot lipicanci in njihovi jahači.

Predstave bodo julija in avgusta znova na programu vsak torek, petek in nedeljo ob 15. uri, uradni trening z lipicanci pa ob sredah, četrtkih in sobotah ob 11. uri v prireditveni jahalnici.

Podrobnejši program si lahko ogledate TUKAJ. Vsak Poletni dan v Lipici bo tako – v objemu mediteranskega sonca – pripovedoval zgodbo o lepoti, ponosu, pogumu, prijateljstvu in povezovanju, ki se je v Kobilarni Lipica začela že pred 440 leti.