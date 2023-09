Hurgada in Šarm el Šejk - popolna izbira za jesenske in zimske počitnice!

Oglasno sporočilo

Trdovratna megla in nizke temperature nas bodo v prihajajočih tednih in mesecih vse bolj spodbujale k razmišljanju o toplih krajih. Ne dovolite, da ostane zgolj pri razmišljanju, temveč si privoščite vsaj teden ali dva sonca in morja tudi sredi največje zime. Možnosti je veliko, ena najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi gosti pa je že nekaj let vedno topli Egipt. Se torej to jesen in zimo srečamo v Hurgadi ali Šarm el Šejku ?

Egipt se lahko pohvali z več turističnimi letovišči ob Rdečem morju, a najbolj znani sta zagotovo Hurgada in Šarm el Šejk. Prva leži na afriški celini, drugi na Sinajskem polotoku. Obe letovišči sta zrasli na temeljih majhnih ribiških vasic, danes pa je ključna razlika med njima ta, da Hurgado naseljuje tudi lokalno prebivalstvo, medtem ko se je Šarm el Šejk usmeril pretežno v turizem.

Foto: Počitnice.si

Egipt – sinonim za popolne all inclusive počitnice

Paketna ponudba počitnic v Egiptu poleg letalskega poleta vključuje bivanje v izbranem hotelu z neverjetno all inclusive storitvijo in prevoz z letališča do hotela in nazaj. Na Počitnice.si vam ponujamo izjemno bogat nabor hotelov od treh pa vse do prestižnih petih zvezdic, zato bo zagotovo vsak našel prave počitnice za svoj okus in žep.

Prav vrhunske hotelske storitve so poleg kristalno čistega morja in čudovitih peščenih plaž glavna značilnost počitnic v Egiptu. Težko boste namreč kjerkoli na svetu našli all inclusive ponudbo, ki se lahko kosa s hoteli v Hurgadi in Šarm el Šejku.

Egiptovski all inclusive poleg klasične neomejene ponudbe hrane in pijače vključuje kopico prigrizkov ves dan, zabavne in aktivne dnevne in večerne animacije tako za otroke kot za odrasle, zabavo na hotelskih bazenih in toboganih ter neomejen dostop do urejene plaže z zadostnim številom brezplačnih ležalnikov in senčnikov ter barom, katerega ponudba je vključena v ceno.

Foto: Počitnice.si

Nekateri hoteli se lahko pohvalijo tudi z lastnim vodnim parkom ter odlično wellness in spa ponudbo, prav v vseh pa boste ves čas obkroženi z izjemno prijaznim in ustrežljivim osebjem, ki bo poskrbelo, da bodo vaše počitnice v Egiptu resnično nepozabne.

Pogosto dobimo vprašanje, ali bolj priporočamo počitnice v Hurgadi ali Šarm el Šejku. Enotnega odgovora na to vprašanje ni. Če se na počitnice v Egipt odpravite po sprostitev in uživanje na plaži, je povsem vseeno, katero destinacijo boste izbrali, saj obalo vseh letovišč boža prijetno toplo in zelo slano Rdeče morje, plaže pa so prostrane in peščene.

V obeh letoviščih si lahko privoščite izlet z ladjico na odprto morje ali do katerega od številnih bližnjih otočkov, obisk podvodnega sveta s podmornico in izlet z džipi do beduinske vasice, kjer spoznate puščavski svet ter se seznanite z domorodnimi beduini, katerih edino prevozno sredstvo so kamele in osli, ki vam jih za drobiž z veseljem posodijo za kakšen krog ali dva.

Foto: Počitnice.si

Zakaj na počitnice v Hurgado?

Če pa si želite raziskati deželo zunaj hotelskega kompleksa in si ogledati ostanke bogate zgodovine Egipta, bodo počitnice v Hurgadi vsekakor prava izbira. Ta je namreč popolno izhodišče za celodnevni izlet v Luxor do tempeljskega kompleksa Karnak, v Dolino kraljev in pogrebni tempelj kraljice Hačepsut. Izjemno zanimivo doživetje bo zagotovo tudi obisk piramid v Kairu, enega od sedmih čudes sveta, ki očara z umetnostjo gradnje starodavnih civilizacij.

Katere hotele v Hurgadi priporočajo slovenski počitnikarji?

V središču Hurgade je med slovenskimi gosti najbolj priljubljena izbira hotel The Grand Resort Hurghada 4*, ki se lahko pohvali s kakovostno all inclusive storitvijo po izjemno ugodni ceni. Od morja s prekrasno, počasi poglabljajočo se zasebno plažo ga ločita cesta in prehod skozi sestrski hotel The Grand Hotel, v neposredni bližini pa je še kopica trgovinic in bazarjev, na katerih se lahko preizkusite v barantanju.

Lepote podvodnega sveta lahko z užitki na toboganih kombinirate tudi v all inclusive hotelih predela Makady Bay, ki je približno 30 kilometrov južno od Hurgade. Slovenske goste navdušuje zlasti izjemna all inclusive ponudba hotela The Grand Makady 4*, ki stoji neposredno ob koralnem grebenu in je zato popolna izbira za ljubitelje snorkljanja.

Foto: Počitnice.si

Ljubitelji toboganov, zabave in adrenalinskih doživetij pa boste v Hurgadi najbolj uživali v hotelu Grand Waterworld Makadi 4*, ki je prav tako v predelu Makady Bay in se lahko pohvali z velikim vodnim parkom, v katerem so atrakcije za vse generacije. Stoji tik ob široki peščeni obali s položnim vstopom v morje, obdaja pa ga koralni greben, tako da na svoj račun v tem hotelu pridejo tudi ljubitelji podvodnega sveta.

Šarm el Šejk – raj za ljubitelje podvodnega sveta

Tudi Šarm el Šejk je odlična počitniška izbira v vsakem letnem času, posebnost hotelov v tem letovišču pa je ta, da praktično vsakega od njih obkroža lastni koralni greben, ki je dostopen s plaže. To pomeni, da lahko prečudovit podvodni svet Rdečega morja občudujete in raziskujete ves čas počitnic.

Poleg hotelskih koralnih grebenov lahko med počitnicami v Šarm el Šejku raziščete bogat podvodni svet nacionalnega parka Ras Mohammed, kjer lahko vidite več kot 150 vrst koral ter več kot tisoč rib različnih barv, velikosti in oblik. Pod vodo se lahko odpravite zgolj z masko in dihalko ali pa s polno potapljaško opremo – v obeh primerih vas bodo spremljali izurjeni vodniki, ki bodo poskrbeli, da bo vaš obisk podvodnega sveta resnično nepozaben.

Foto: Počitnice.si

Kateri hotel v Šarm el Šejku izbrati?

Med slovenskimi gosti je v Šarm el Šejku izjemno priljubljen hotel Royal Albatros Moderna 5*, moderen in eleganten hotel ob plaži v zalivu Nabq Bay neposredno pred koralnim grebenom. Pohvali se lahko z desetimi sladkovodnimi bazeni za odrasle in integriranim bazenom za otroke. Ti se lahko zabavajo tudi v mini vodnem parku s 24 tobogani, torej bo ta namestitev kot nalašč za vse, ki prisegate na akcijo in imate v družini adrenalinske navdušence.

Zelo pozitivne izkušnje imajo naši gostje tudi s hotelom Grand Hotel Sharm el Sheikh 5*, ki stoji na rahli vzpetini v počitniškem predelu Ras Um Sid. Z lepe in urejene zasebne plaže se odpira čudovit pogled na morje. Zaradi koralnega grebena, ki sega vse do plaže, je dostop do morja omogočen po pomolu in je bolj primeren za spretne plavalce.

Tudi luksuzni kompleks Jaz Belvedere 5* je neposredno ob peščeni plaži, pohvali pa se lahko z izjemno kakovostnimi storitvami in bogatim naborom aktivnosti za vse generacije. Opremljen je s tremi sezonsko ogrevanimi bazeni in ločenim otroškim bazenom, v sklopu hotela pa najdete tudi fitnes, igrišča za tenis ter več barov, nočni klub, frizerski salon in številne trgovinice, v katerih se lahko preizkusite v tipični egiptovski veščini – barantanju za ugodno ceno.

Foto: Počitnice.si

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o.