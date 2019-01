Hiše duhov: zapuščeno naselje miniaturnih gradov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Druga ob drugi postavljene neogotske vile na severozahodu Turčije se zdijo kot privid. Arhitekturno bizarnosti bi snovalci najbrž opisali kot pravljični kraj, drugi pa morda kot prostor, ki spominja na scenografijo za Disneyjev film in s tem meri na "sanjski" svet …

A Burj Al Babas je bil zastavljen kot povsem resen in ambiciozen projekt, ki bi s svojo zasnovo nagovarjal arabske kupce, naj namesto k evropskim srednjeveškim gradovom pripotujejo kar v Turčijo.

S tem namenom so v regiji Bolu zgradili 732 vil, vsaka od njih pa stane skoraj 450 tisoč evrov. A kupcev ni in miniaturni gradovi so ob lanski turški finančni krizi ostali prazni, po predvidevanjih pa bo tako ostalo še nekaj časa.

Preberite še: