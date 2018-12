Mogočen hotel s 40 nadstropji, ki so ga postavili v hazarderskem raju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arhitekturno čudo, pod katero se podpisuje studio Zaha Hadid Architects, so postavili v letovišču City of Dreams v kitajskem igralniškem središču Macao.

Leta 2017 je Macao, najbolj priljubljeno azijsko zabaviščno destinacijo, obiskalo 23 milijonov turistov, število obiskovalcev pa vsako leto vztrajno narašča. Del ponudbe, ki privablja obiskovalce, je tudi City of Dreams, letovišče z igralnico, dvema gledališčema, nakupovalnim središčem, 20 restavracijami in štirimi hoteli. Eden od njih je hotel Morpheus, ki se v prostor vpenja kot velikanska skulptura. Pogled nanj in tudi iz njega je edinstven.

Foto: Ivan Dupont

Pokončna pravokotna oblika deluje kot mestno okno ali vrata oz. kot nekakšna sodobna interpretacija slavoloka, ki hotelske prostore povezuje z zunanjo urbano krajino. Objekt v prepoznavnem slogu več kot dve leti pokojne britanske arhitektke iraškega rodu Zahe Hadid deluje veličastno.

Foto: Virgile Simon Bertrand

770 sob in suite

V luksuznem hotelu je okoli 770 sob, suit in penthousi, ob tem pa še spa, restavracije, prostori za dogodke in druženja, zasebni bazeni, bazen na strehi in drugo.

V 23. nadstropju je galerija, namenjena sodobni umetnosti. V hotelu, ki stavi na presežke, je ena od restavracij v rokah znamenitega francoskega chefa Alaina Ducassa, sladicam pa se v Pierre Hermé Lounge posveča francoski slaščičar Pierre Hermé, eden najboljših na tem področju.

Foto: Virgile Simon Bertrand

Hotel Morpheus, ki so ga končali po smrti Zahe Hadid, zaobjema njeno 40-letno raziskovanje povezovanja med eksterjerjem in interjerjem, med javnim in zasebnim ... Prostor je stkan znotraj strukture, ki se prilega različnim programom, med katerimi neprestano oblikuje povezave.

Foto: Virgile Simon Bertrand

Foto: Virgile Simon Bertrand

Foto: Virgile Simon Bertrand

Foto: Virgile Simon Bertrand

