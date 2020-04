Glavno mesto bodo spremenili v velik gostinski lokal na prostem

V koronakrizi se prav vsaka gospodarska panoga ukvarja s svojimi križi in težavami, ki jih tudi po rahljanju ukrepov ne bo konec. Gostinci se na primer sprašujejo, kako bodo lahko zadostili varnostnim zahtevam, kot je razdalja med mizami in gosti, obenem pa ustvarili dovolj prometa za pozitivno poslovanje. Številni se bodo namreč spopadli s prostorsko stisko, pa naj bo to v lokalu ali na gostinskem vrtu.

V litovski prestolnici Vilni so se prav zaradi tega pomisleka mestne oblasti odločile, da bodo gostincem prepustile večino javnih površin, kjer bodo lahko postavili mize.

Gostincem so v Litvi že dovolili, da odprejo lokale - a strežejo lahko le na prostem, med mizami pa mora biti vsaj dva metra razdalje. Foto: Reuters

V Litvi so ta teden odpravili prepoved poslovanja v več panogah, ob frizerjih in večini trgovcev lahko spet začnejo delati tudi gostinci, a le na prostem. Ob tem je obvezna tudi razdalja vsaj dveh metrov med mizami, kar je za številne gostince nemogoč pogoj. Predvsem za tiste v starem jedru Vilne, kjer lahko gostinci v ozkih uličicah postavijo le peščico miz.

Župan Vilne Remigijus Šimašius se je gostincem odločil pomagati tako, da jim odstopi javne površine. "Na ploščadih, trgih in ulicah bodo lahko tamkajšnji lokali mize letos postavili brezplačno," je njegove besede povzel britanski časopis Guardian.

Med lokacijami, ki jih je občina prepustila gostincem, je tudi osrednji mestni trg s stolnico. Foto: Getty Images

Šimašius je poudaril, da je varnost ljudi na prvem mestu, po drugi strani pa je gostincem treba pomagati, da odprejo svoje lokale, "delajo, ustvarjajo delovna mesta in Vilno obdržijo pri življenju".

Do zdaj so gostincem v uporabo ponudili 18 lokacij, med drugim osrednji mestni trg, v prihodnjih mesecih naj bi dodali še več površin, poroča Guardian in dodaja, da se je za uporabo teh površin do zdaj prijavilo že več kot 160 gostincev.

