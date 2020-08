Drugačen oddih: zrcalna hiška, ki visi nad reko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko iz postelje slišiš gozd, ki te obkroža, in reko, ki teče pod teboj – takšno izkušnjo ponuja nenavadna počitniška hiška, ki je navdušila Latvijce.

Počitniško domovanje, ki visi nad reko Amata v latvijskem narodnem parku Gauja, je nova atrakcija za obiskovalce, ki si želijo miru in stika z naravo.

Hiška z zrcalnimi zidovi, ki lahko sprejme dva gosta, je vpeta v jeklenice, po katerih jo je mogoče s pomočjo daljinskega upravljavca premikati med bregovoma reke.

Poglejte:

Najeti jo je mogoče za dnevni ali večdnevni oddih, urediti jo je mogoče kot dnevni prostor z mizico in fotelji ali pa kot spalnico z zakonsko posteljo.

"Med bivanjem tukaj se povežeš z reko, gozdom in včasih tudi z živalmi," sta za Reuters povedala Latvijca Jana in Kalvis, ki sta v hiški prespala dve noči, "enkrat so naju sredi noči prebudili glasni zvoki, ko je nekaj prečkalo reko."

Foto: Reuters

Cena prenočitve v tem nenavadnem domovanju se začne pri 160 evrih, in čeprav hiška nima ne kopalnice ne stranišča, je vse do konca poletne sezone popolnoma razprodana, poroča Reuters in dodaja, da v Latviji zaradi izbruha koronavirusa cveti domači turizem.

Latvijci so se namreč letos v velikem številu odločili, da bodo počitnice izkoristili za raziskovanje oddaljenih in osamljenih kotičkov domače države.

Oglejte si še: