Bratuškova o počitniški hiši: Ko se je objekt postavljal, ni potreboval nobenih dokumentov #video

Že nekaj dni pa se precej obširno piše o počitniški hiši infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek. Več let je bila lastnica črne gradnje, letos je objekt legalizirala. Se pa ob tem postavlja vprašanje dvojnih meril, saj je zaradi gradnje na črno pred leti moral odstopiti minister v njeni vladi. Takrat je Bratuškova dejala, da v podobnih primerih pričakuje podobna ravnanja.

Ministrici za infrastrukturo, ki deluje v službi, ki tudi pravno ureja področja, povezana z infrastrukturo, takšno ali drugačno, v zadnjih dneh mediji očitajo, da tudi sama ne pozna postopka pravne prijave objekta. Minila so desetletja od nakupa, pravno je urejeno šele sedaj.

"Zato ker ni bilo interesa, da bi se prej uredilo. To smo precej malo uporabljali," je o objektu povedala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je tako leta 1998 z možem kupila objekt v okolici Kranja − ta je bil sicer zgrajen že leta 1971.

"V 50 letih tukaj, kljub temu da se ta objekt neposredno vidi iz Kranja, ni bilo niti ene inšpekcije niti enega poziva, da to uredimo. Midva z možem sva pa začela to urejati takoj, ko sva kupila, ker sva zahtevala vpis v kataster, in je bil tudi izveden," je povedala Bratuškova.

Pred 19 leti že odmerjen in poravnan komunalni prispevek

V postopku legalizacije je bil pred 19 leti za objekt že odmerjen in poravnan komunalni prispevek, a le za takrat obstoječo infrastrukturo.

"Ta objekt je dejansko vpisan v uradne evidence od leta 2004," je povedala Bratuškova.

V celoti ji je počitniško hiško, iz katere se odpira pogled na Kranj, uspelo legalizirati šele letos. Kar bode v oči, pa je, da je bil objekt priključen na vodovod, še preden je bil zanj plačan komunalni prispevek. To je za portal Siol.net potrdil tudi direktor kranjske komunale Matjaž Berčon. Kljub temu pa primerjava z nekdanjim ministrom za infrastrukturo Igorjem Maherjem, ki je pred desetimi leti zaradi črne gradnje odstopil s položaja, po oceni Bratuškove ni na mestu.

"Tistega objekta namreč ni več, ker je inšpektor odredil sanacijo. To je bistvena razlika," je povedala ministrica.

In kakšna naj bi bila ta razlika?

"Inšpekcije ni bilo. Objekt, tako pravijo strokovnjaki, takrat, ko se je postavljal, ni potreboval nobenih dokumentov, in to so dejstva," je dodala ministrica Bratušek. Bratuškova je v primeru Maherja sicer izrazila pričakovanje, da bo tako ravnanje "tvorno vplivalo na ukrepanja v podobnih primerih, ki zahtevajo odločno držo".