Počitniška hiška Alenke Bratušek: šef komunale razkril, ali je bilo vse zakonito

Za počitniški objekt infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek, ki je bil vrsto let črna gradnja, pred priključitvijo na vodovodno omrežje ni bil odmerjen komunalni prispevek, kot to določa zakon, trdi šef kranjske komunale Matjaž Berčon. Odmero prispevka bi morala v skladu z zakonom kot lastnika zahtevati Bratuškova ali njen mož, a tega nihče od njiju ni storil. Prispevek jima je tako občina odmerila šele, ko jo je o tem na podlagi medijskih objav obvestila komunala, pojasnjuje Berčon. "Vse postopke je peljal mož in sama v postopku nisem sodelovala. Soglasje Komunale je bilo pridobljeno pred priključitvijo, ker je to pogoj za priključitev. Komunalni prispevek je bil plačan isti dan, kot je bila prejeta odločba za plačilo," pa nam je pojasnila ministrica.

Zadnje dni odmeva zgodba spletnega portala trma.si o počitniški hišici infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek v Rupi pri Kranju, ki je bila vrsto let črna gradnja. Legalizirana je bila namreč šele letos, ob tem pa se odpira tudi vprašanje, ali je bil objekt na vodovodno omrežje priključen v skladu z vsemi zakonskimi določili.

Dovoljenje izdano, kaj pa komunalni prispevek?

Maja letos je bil objekt priključen tudi na vodovod. Tako Bratuškova kot tudi direktor kranjske komunale Matjaž Berčon sta potrdila, da je komunala izdala dovoljenje za priključek. A zakon o urejanju prostora določa, da bi moral biti pred izvedbo priključka na zahtevo lastnika odmerjen tudi komunalni prispevek.

Šef komunale nam je na vprašanje, ali je ministrica pred priključitvijo objekta na vodovod podala zahtevo za plačilo komunalnega prispevka in ali ji je bil ta odmerjen, še preden je bila priključitev izvedena, kot to zahteva zakon, odgovoril: "Ne." Soglasje za priključek so po Berčonovih besedah kljub temu izdali, "ker iz dovoljenja Upravne enote Kranj za objekt daljšega obstoja izhaja, da je bil komunalni prispevek v celoti poravnan, posebej pa tega dejstva pristojni uslužbenec ni preverjal kot tudi v drugih primerih ne."

Ob legalizaciji objekta je bil namreč za objekt že odmerjen in poravnan komunalni prispevek, a za takrat obstoječo infrastrukturo, med katero pa takrat še ni bilo vodovoda.

"Kot sem že navedla, je vse postopke peljal mož in sama v postopku nisem sodelovala. Soglasje Komunale je bilo pridobljeno pred priključitvijo, ker je to pogoj za priključitev. Komunalni prispevek je bil plačan isti dan, kot je bila prejeta odločba za plačilo," je v zvezi s komunalnim prispevkom za vodovod pojasnila Bratuškova.

Občino o obvezi za plačilo prispevka obvestila komunala

Na občino pa vloge za plačilo komunalnega prispevka, ki je bil po poročanju portala trma.si plačan 3. julija, ni vložila ne Bratuškova ne njen mož, kar naj bi v skladu z določili zakona storila kot lastnika, pač pa kar Komunala.

"Komunala Kranj nas je obvestila o izdaji soglasja k priključitvi obstoječega objekta, s čimer je nastala obveznost investitorja za plačilo komunalnega prispevka za uporabo vodovodnega omrežja v višini 294,72 EUR in je bil v celoti poravnan," so sporočili s kranjske občine.

O tem, zakaj so na Komunali o obveznosti plačila prispevka obvestili občino kar sami in ali enako ravnajo tudi v drugih primerih, Berčon pravi: "Ne, to smo naredili izjemoma na podlagi medijskih objav in občino pozvali k odmeri, tudi glede na to, da je bil priklop dejansko že izveden."

Kaj je Alenka Bratušek govorila v času afere Maher?

"Objekt je bil zgrajen leta 1971, domnevam, da ga je zgradil takratni lastnik zemljišča. Se pravi, da objekt stoji že več kot 50 let," nam je pojasnila ministrica in dodala, da sta navedeno nepremičnino z možem kupila leta 1998. "Od leta 2004 je na najino pobudo objekt vpisan v kataster in nikoli ni bil predmet inšpekcijskega nadzora," je izpostavila. Za legalizacijo, kot pravi, ni zaprosila sama, ampak mož, in sicer 17. avgusta lani.

Zaradi črne gradnje je sicer pred desetimi leti moral odstopiti minister za infrastrukturo v njeni vladi Igor Maher. "Pričakujem, da bo ravnanje, ki ga je pri tem izkazal minister Maher, tvorno vplivalo na ukrepanja v podobnih primerih, ki zahtevajo odločno držo," je takrat dejala Bratuškova. In kako danes gleda na svoje besede?

"Primera nista primerljiva, saj se je izkazalo, da je bil objekt gospoda Maherja takrat stvar tekočega inšpekcijskega postopka. Objekt, o katerem me sprašujete, pa stoji že od leta 1971, in to v popolnoma enakem stanju, je vpisan v kataster od leta 2004 in ni bil v vseh desetletjih deležen niti enega inšpekcijskega postopka," je poudarila.