Pravljična koča, skrita v kočevskih gozdovih #video #foto

Gozdna koča Studeno ima pestro preteklost. Zgradili so jo sredi 19. stoletja in do druge svetovne vojne je bila del naselja Studeno, ki so ga Kočevarji, tamkajšnje večinsko prebivalstvo, imenovali Brunnsee. Med vojno je vas razdejala italijanska vojska, po njej pa so obnovili le kočo Studeno, medtem ko so območje okoli nje zaprli za vojaške namene.

Pozneje je v njej menda enkrat prespal jugoslovanski vodja Josip Broz - Tito med enim od svojih lovskih pohodov, sicer pa so jo nekaj časa uporabljali tudi gozdarji.

Tako zgodovino te hiške na njeni spletni strani povzemajo zdajšnji lastniki, ki so jo v zadnjih desetih letih odkupili in obnovili ter jo začeli oddajati kot počitniško hiško.

V koči s samosvojo notranjostjo lahko prenoči deset ljudi, ki imajo na razpolago vse pridobitve sodobnega sveta - od kuhinje, ki ima tako sodobno opremo kot starinski "šporhet", do kopalnice s straniščem in prho.

Dnevni prostor oziroma tako imenovana Štala je bila nekoč prostor za "bosančke", bosanske planinske konje, ki so gozdarjem služili kot delovni konji. Eden od prostorov je tudi "jugo-nostalgična soba" oziroma spalnica, opremljena z uporabnimi in umetniškimi predmeti iz obdobja nekdanje skupne države.

Sicer pa je mogoče tam prespati še bolj v stiku z naravo - ob koči namreč stoji tudi "kožarca", manjši lesen objekt, pokrit s smrekovim lubjem. V takšnih zavetjih so nekoč bivali gozdarji, ta pa je namenjen pustolovskim obiskovalcem.

