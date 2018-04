Počitniška hiša visoko nad dolino Soče, ki navdušuje z razgledi

Foto: Astra Montana

V gorah nad Tolminom, na 1.077 metrih nadmorske višine, je iz nekdanje pastirske staje in hleva nastala očarljiva gorska hiša Astra Montana, počitniška nastanitev, ki sledi smernicam trajnostnega turizma.

Sončna energija in voda iz studenca

Pri gradnji so uporabljali avtohtone materiale, leseni deli so denimo izdelani iz alpskega macesna, hišo pa so zasnovali tako, da je čim bolj energetsko varčna. S troslojno zasteklitvijo, ki sicer briše mejo med zunanjostjo in notranjostjo, so obenem poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost.

Foto: Astra Montana

Foto: Astra Montana

Z električno energijo, potrebno tudi za talno ogrevanje, se hiša oskrbuje prek sončnih panelov. Voda je napeljana iz bližnjega studenca, v velikem zbiralniku pa zbirajo tudi padavine, ki jih uporabijo kot sanitarno vodo in za zalivanje.

Hiša je zasnovana v dveh nadstropjih, v zgornjem sta dve spalnici z balkonoma, ki se lahko pohvalita s sanjskim razgledom, v pritličju pa so prostori prilagojeni tudi invalidom. Z uporabo dodatnih ležič lahko Astra Montana sprejme do deset ljudi.

Foto: Astra Montana

Ob privlačnem dizajnu pozornost najprej pritegnejo izjemni razgledi, ki se ponujajo tako iz notranjosti kot okolice hiše - pogled seže vse od Julijcev do Tržaškega zaliva. Hiša stoji tik ob vzletišču Kobala, od koder se jadralni padalci poganjajo nad dolino Soče.

Foto: Astra Montana

Foto: Astra Montana

Med gosti je največ Arabcev, ki so nad dolino Soče navdušeni

Goste so prvič sprejeli lani poleti, nad kombinacijo sodobnega dizajna, neokrnjene narave in miru ter možnosti za rekreacijo in adrenalinske športe, ki jih ponuja dolina Soče, pa se najbolj navdušujejo turisti z Arabskega polotoka, nam je povedala lastnica počitniške hiše Renata Komar.

Foto: Astra Montana

"Do zdaj so med našimi gosti prevladovali obiskovalci iz Savdske Arabije, Kuvajta in Emiratov. Všeč sta jim hiša in njena lokacija ter možnost za športe v dolini Soče, ti kraji so zanje povsem drugačen svet," je pojasnila.