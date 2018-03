Med najboljše kampe v Evropi uvrstili tudi slovenskega

Foto: camp-liza.com

Britanski časopis The Guardian je objavil seznam 20 po njihovem mnenju najboljših kampov v Evropi. Ob francoskih, nizozemskih, belgijskih, nemških, avstrijskih, švicarskih, luksemburških, italijanskih, španskih, portugalskih, danskih, švedskih, hrvaških, poljskih in grških kampih se je v izbor uvrstilo tudi slovensko ime - kamp Liza v Bovcu.

Kamp ob reki Koritnici je britanske pisce navdušil predvsem zato, ker na najboljših položajih, tistih tik ob reki, dovoli le kampiranje s šotori, medtem ko so prikolicam in avtodomom namenjene preostale cone.

"V mnogih sicer idiličnih prostorih za kampiranje se zgodi, da zraven vašega skromnega šotora parkira ogromen avtodom," so svoje navdušenje nad bovškim kampom pojasnili pri Guardianu in dodali, da njegova okolica ponuja vrsto možnosti za rekreacijo - od kolesarjenja in pohodništva do raftanja, kajakaštva in kanjoninga.