Golica med top cvetočimi destinacijami te pomladi

Britanski časopis The Guardian je svoje bralce pozval, naj jim sporočijo, v katerih evropskih krajih so spomladi naleteli na najlepše cvetočo pokrajino. Izmed teh predlogov so izbrali deset destinacij, ki s spomladanskim cvetjem najbolj navdušijo, med njimi pa je tudi ena slovenska - Golica s svojimi poljanami narcis.

Narcise na pobočjih pod vrhom Golice običajno cvetijo maja, včasih pa zaradi (ne)prijaznih vremenskih razmer že aprila ali pa šele junija. Pri Guardianu so jih poimenovali kar "dišeč bel sneg", ki prekrije travnate poljane, omenjajo pa tudi legendo, po kateri je gorska narcisa dobila eno od svojih imen - ključavnica. Po tej zgodbi je bog čebele posvaril, naj ob nedeljah in praznikih nikar ne delajo, marljive čebele pa so svarilo prezrle in med še naprej nabirale vsak dan v tednu. Ker so ignorirale pravilo o nedeljskem počitku, je z neprehodno bunčico pod cvetovi "zaklenil" med.

Katere cvetoče kraje so v britanskem časopisu postavili ob bok Golici? Poglejte:

Vas Magura v Karpatih, Romunija Foto: Thinkstock

Polotok Gargano, Italija Foto: Thinkstock

Rdeči klifi pri mestu Lagos v pokrajini Algarve, Portugalska Foto: Thinkstock

Gorovje Pindus, Grčija Foto: Thinkstock

Gorovje Sierra Nevada, Španija Foto: Thinkstock

Otok Mainau v Bodenskem jezeru, Nemčija Foto: Thinkstock

Rodopi, Bolgarija Foto: Thinkstock

Azori Foto: Thinkstock

Dolina Chochołowska, Poljska Foto: Thinkstock