Luksuzne in razkošne vile z bazeni na Hrvaškem

Jadransko obalo, ki se razteza od domače slovenske obale do Istre, Kvarnerja, Dalmacije in Črne gore, lahko brez lažne skromnosti uvrstimo med najlepše obale sveta. Ne glede na to, kateri del obale je vaš najljubši – slikovita Istra, romantični Kvarner ali edinstvena Dalmacija –, povsod si lahko ustvarite dopust po svojih željah. Razlogov za obisk Hrvaške je v resnici ogromno. V prvi vrsti velja omeniti izjemno čisto vodo, osupljive plaže, narodne parke, bogato zgodovino, spektakularna mesta, med katerimi prednjačita tudi Hvar in Dubrovnik, ki je pozornost svetovne javnosti najbolj pritegnil predvsem s prizori iz priljubljene serije Igra prestolov, ki so bili tam posneti. Gledano v celoti Hrvaška prekipeva od lepote, naravne in umetne, na svoj račun pa tam pridejo tudi ljubitelji dobre hrane in vrhunskega vina.

Foto: LUVA Villas

Hrvaška je vedno odlična izbira za počitek. Vsekakor velja omeniti tudi blago podnebje, ki omogoča, da lahko tam počitnice preživljamo tako rekoč vse od velike noči pa do konca oktobra. Izjemna prednost Hrvaške je tudi ta, da z naravno lepoto in z namestitvenimi možnostmi ponuja možnosti za vse okuse tako ob obali in na kopnem kot tudi na morju za navtične navdušence. Hrvaški arhipelag denimo sestavlja 389 otokov in 78 grebenov, s čimer velja za največjega na Sredozemskem morju. Veliko pa Hrvaška ponuja tudi za tiste, ki si želijo več razkošja in luksuza. Hrvaška hitro postaja ena najbolj zaželenih destinacij tudi za tiste z debelejšo denarnico.

Ekskluzivna agencija Če razmišljate o najemu luksuzne vile za vaš letni dopust, se za popolno rešitev obrnite na agencijo LUVA Villas. Znali bodo svetovati tudi tistim, ki jim že misel na spopadanje s poletnimi množicami in čakalnimi vrstami, ki so pogosto sestavni del bivanja v priljubljenem letovišču v času vrhunca sezone, povzroča obilo stresa. Ekskluzivna turistična agencija LUVA Villas je osredotočena na razkošne in edinstvene vile za najem v slikoviti in s soncem obsijani Hrvaški. Ponujajo najboljšo izbiro preizkušenih razkošnih in edinstvenih vil in hiš z bazeni na Hrvaškem ter zagotovljeno najboljše razmerje med najboljšo ceno in varnim plačilom. Njihova velika prednost je, da pokrivajo tako rekoč celotno hrvaško ozemlje – vse od Istre do Dalmacije in Dubrovnika. Ob tem ne ponujajo samo lepih obmorskih zatočišč, temveč tudi slikovite podeželske koče, skrite v najlepših podeželskih regijah na kopnem. Z najemom ene izmed vil v portfelju agencije LUVA Villas boste deleženi ekskluzivnosti in zasebnosti, ki je tudi v najrazkošnejših hotelih ne morete užiti na enak način.

Foto: LUVA Villas

Ko se srečata razkošje in edinstvenost

LUVA je izraz, ki izhaja iz besed "luxury & unique" (razkošno/luksuzno in edinstveno), kar med drugim odraža jasno vizijo lastnika ob ustanovitvi podjetja – ponuditi strankam izključno razkošne in edinstvene vile, ki ustrezajo visokim standardom agencije. Na hrvaškem trgu LUVA zavzema edinstven položaj kot edina agencija, ki svojim strankam pod isto blagovno znamko ponuja možnost turističnega najema razkošnih vil in prodaje ekskluzivnih nepremičnin. Danes LUVA deluje na dveh glavnih področjih: LUVA Villas deluje kot agencija za najem razkošnih in edinstvenih vil, medtem ko LUVA Real Estate deluje kot agencija za prodajo razkošnih in edinstvenih nepremičnin.

Foto: LUVA Villas

Verjamejo, da mora vsaka vila v njihovem portfelju izžarevati edinstvenost in posebnost, bodisi prek udobne opreme, odlične lokacije in osupljivih razgledov bodisi obilja dodatnih udobij. V njihovi raznovrstni ponudbi lahko najdete različne vrste vil: tiste, ki se nahajajo tik ob morju, vile s spektakularnim panoramskim razgledom ali odmaknjene vile, ki zagotavljajo maksimalno zasebnost. Vsaka vila v njihovi ponudbi prinaša svojo edinstvenost, v agenciji pa bodo znali prisluhniti vašim željam, potrebam in preferencam, vse z namenom, da izberete najboljšo možnost za vas. Prepričani so, da boste v njihovi ponudbi našli vse za vaš zaslužen dopust brez kompromisov.

To je šest top vil letošnjega poletja po izboru agencije LUVA Villas

V agenciji LUVA Villas so za vas pripravili izbor šestih vil, za katere so prepričani, da vas bodo navdušile, in morda boste našli popolno lokacijo tudi za svoj letošnji dopust.

1. Villa Aurora na otoku Čiovo (Okrug Gornji)

Foto: LUVA Villas

Luksuzna Villa Aurora se nahaja na otoku Čiovu blizu kristalno čistega morja. S prostorno površino 200 kvadratnih metrov in zemljiščem, velikim 300 kvadratnih metrov, ta vila zagotavlja optimalno udobje za do deset gostov, razporejenih v pet spalnic, pri čemer ima vsaka svojo kopalnico, klimatsko napravo in televizijo.

Fotogalerija 1 / 11

Razkošna vila ponuja tudi storitve oskrbnika za brezskrbne počitnice. Sodobna in opremljena kuhinja je povezana z dnevno sobo, od koder lahko stopite na zunanjo teraso z bazenom. Športni navdušenci boste uživali v fitnes opremi, namiznem tenisu in kolesarjenju. Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji vina, saj vila vključuje tudi vinsko klet z bogato izbiro lokalnih vin. Najmlajši se lahko zabavajo na igrišču s trampolinom, medtem ko se odrasli sproščajo na terasi, tudi ob pripravi okusnih dobrot na žaru. Luksuzna Villa Aurora ima popolnoma ograjeno posestvo, visoko zasebnost in parkirišče za pet avtomobilov. Lokacija vile omogoča tudi raziskovanje čudovitega mesta Trogir in prekrasnih plaž na otoku Čiovo.

Foto: LUVA Villas

Villa Scvola Elementare je skrit dragulj v srcu Istre, ki se nahaja v mirni vasici Modrušani in je idealen kraj za tiste, ki iščejo mir in tišino v objemu neokrnjene narave. Prijetno podnebje, istrski čar in prijetno vzdušje vas bodo odpeljali daleč stran od hitrega tempa življenja. Gre za edinstveno nastanitev, ki združuje edinstveno mešanico starinskega šarma in sodobne razkošnosti. Uživate lahko v prostornih in stilsko opremljenih sobah, ki so popolnoma opremljene za maksimalno udobje. Luksuzna Villa Scvola Elementare ima pet spalnic z lastnimi kopalnicami in lahko udobno gosti deset oseb. Spalnice so moderno in razkošno opremljene ter nudijo veliko udobja. Spalnica v pritličju skupaj z lastno kopalnico je popolnoma prilagojena za osebe s posebnimi potrebami. Villa Scvola Elementare ponuja tudi veliko lepih detajlov, kot so klavir, poletni kino in knjižnico z velikim izborom kakovostnih knjig. Ena izmed glavnih atrakcij vile je njen čudovit, zelen in skrbno zasnovan vrt, ki ponuja tudi zasebni bazen z ležalniki, kjer se gostje lahko osvežijo v vročih poletnih dneh.

Fotogalerija 1 / 15

V popolnoma opremljeni kuhinji lahko gostje pripravijo okusne obroke z lokalnimi sestavinami. Ob večerih se lahko predajo uživanju v hrani na prostorni terasi, kjer je na voljo tudi žar, idealen za pripravo svežih morskih jedi ali tradicionalnih istrskih specialitet. Villa Scvola Elementare dodatno predstavlja popolno izhodiščno točko za raziskovanje lepot Istre, od slikovitih srednjeveških mestec, kot so Motovun in Grožnjan, do kristalno čistih voda Jadranskega morja. Obiščite plaže v Rovinju, Poreču ali Puli in uživajte v čistem morju in čudovitih starih mestnih znamenitostih. Obiskovalci lahko uživate v številnih možnostih pohodništva, kolesarjenja ali preprosto v raziskovanju skritih kotičkov te čarobne regije.

3. Villa Nono Mate na Braču

Foto: LUVA Villas

Tudi Villa Nono Mate na otoku Brač predstavlja popolno zatočišče za tiste, ki iščejo mir, zasebnost in neokrnjeno naravno lepoto. Villa Nono Mate harmonično združuje tradicionalno arhitekturo z modernim dizajnom in udobjem. Obdana je z gostim sredozemskim rastlinjem, hkrati pa omogoča enostaven dostop do čudovitih plaž in kristalno čistega Jadranskega morja. Ponuja 125 kvadratnih metrov bivalne površine in vrt v velikosti 300 kvadratnih metrov, vključuje tri spalnice in lahko sprejme do šest oseb. Villa Nono Mate ima popolnoma ograjeno posest in parkirišče za pet avtomobilov. Villa Nono Mate na Braču je prava izbira za družine, prijatelje ali pare, ki iščejo ekskluziven in sproščujoč oddih v enem izmed najlepših kotičkov Dalmacije. V sproščujočemu jacuzziju boste sprostili svoje misli. Za popolno sprostitev je na voljo tudi zunanji žar, kjer lahko pripravite okusne dalmatinske specialitete in uživate v obrokih na prostem s čudovitim razgledom na okoliško pokrajino.

Fotogalerija 1 / 14

Luksuzna Villa Nono Mate je odlična izbira tudi za raziskovanje čarobnega otoka Brač. Od tod lahko enostavno dostopate do številnih znamenitosti, kot je znameniti Zlatni Rat, ena izmed najlepših plaž na Hrvaškem, slikovitih ribiških vasic in bogate kulturne dediščine otoka. Ne zamudite priložnosti za raziskovanje lokalnih vinogradov in oljčnih nasadov, kjer lahko okusite nekaj najboljših dalmatinskih vin in oljčnih olj. Lega vile vam omogoča, da raziščete čudovit otok Brač in majhno vasico Škrip, ki velja za najstarejše naselje na otoku Brač. Poskusite tradicionalne suhe fige in figovo marmelado ter uživajte v tipičnih sladicah tega območja. Ljubitelji gastronomije lahko poskusite lokalne specialitete: hobotnico izpod peke, ribe in domače testenine ter se prepustite čarom in okusom sira in pršuta. Tudi lokalna vina, žganja in olje predstavljajo specialitete tega območja.

4. Villa Oštro na Kvarnerju (Kraljevica)

Foto: LUVA Villas

Villa Oštro je luksuzna počitniška vila, ki se nahaja na edinstveni lokaciji tik ob morju v Kvarnerskem zalivu. Nahaja se na veliki v celoti ograjeni posesti, obdani z zelenjem, ki bo gostom zagotavljala zasebnost. Pred vilo je velik bazen, ki gostom ponuja čudovit panoramski pogled na morje, obenem pa ponuja tudi pravcate plavalne podvige. Ob bazenu so ležalniki za sončenje in sproščanje z lepim pogledom, poleg bazena pa je tudi pokrita terasa, če se želite skriti pred soncem in brati svojo najljubšo knjigo. Vila Oštro ima pet spalnic, ki sprejmejo deset oseb, gostom pa so na voljo polnilna postaja za električna vozila, fitnes oprema in miza za namizni tenis.

Vila se nahaja v bližini Reke na samem koncu majhnega in mirnega mesta Kraljevica, obdana je z gostim gozdom, kar gostom zagotavlja popolno zasebnost. Panoramski pogled iz te luksuzne vile je resnično osupljiv. Gosti lahko uživajo v čudovitem pogledu na morje, Kvarnerski zaliv, otok Krk in Krški most. Zaradi odlične razporeditve prostorov je Villa Oštro idealna nastanitvena možnost za več družin, mešane skupine ali pare, ki se lahko družijo ali pa imajo svoj mir in zasebnost, kadar si tega želijo.

Fotogalerija 1 / 11

Med bivanjem v Villi Oštro vam zagotovo priporočamo raziskovanje številnih majhnih mest z lepimi plažami, kot so Jadranovo, Crikvenica, Selce in Novi Vinodolski. Kot že omenjeno, ste do otoka Krk ločeni le z mostom, ki ga lahko vidite iz vile. Če imate več časa za raziskovanje, predlagamo raziskovanje otokov Cres in Lošinj. Vse ljubitelje svežega gorskega zraka in aktivnih počitnic bo navdušila bližina Narodnega parka Risnjak in Parka narave Učka.

5. Villa Leucolea na Cresu

Foto: LUVA Villas

Luksuzna Villa Leucolea se nahaja neposredno ob morju na očarljivem otoku Cres. Nahaja se na popolnoma ograjenem zemljišču s čudovitim pogledom na morje in svojim gostom nudi mir in zasebnost. Lokacija vile je odlična, saj se nahaja v mirnem delu, center Cresa in morje pa sta dostopna v nekaj minutah hoje. Pred hišo je ogrevan zunanji bazen, kjer boste uživali v lepih sončnih dneh. Po plavanju v bazenu se lahko uležete, sončite in sprostite na ležalnikih ob bazenu. Poleg bazena je zunanji tuš in velika pokrita terasa z žarom in jedilno mizo. Villa Leucolea ima za svoje goste zagotovljeno parkirišče znotraj ograjenega posestva in tudi polnilnico za električna vozila.

Vila je velika 183 kvadratnih metrov, razporejena je čez dva nadstropja in lahko sprejme skupno osem gostov. Notranjost vile je skrbno dekorirana, prevladujejo pastelne barve, zidovi iz kamna in leseni tramovi pa tej počitniški hiši dajejo poseben čar. V pritličju se nahaja prostorna dnevna soba s kaminom, povezana s popolnoma opremljeno kuhinjo in jedilnim prostorom. Dnevna soba je obdana z velikimi steklenimi stenami, ki zagotavljajo obilo dnevne svetlobe in omogočajo neposreden dostop do zunanje terase in bazena. Vila Leucolea ima tri popolnoma klimatizirane spalnice z lastnimi kopalnicami in televizorjem. Ena spalnica z zakonsko posteljo velikosti king size ima tudi dostop do čudovite pokrite terase, kjer lahko pred spanjem uživate ob kozarcu vina z lepim razgledom na morje.

Fotogalerija 1 / 15

Cres je največji hrvaški otok, po dolžini pa je takoj za Hvarom, in vas bo navdušil iz več razlogov, še posebej če uživate v naravi, aktivnem oddihu in odkrivanju kulturne dediščine. Ponaša se z raznoliko pokrajino, od dolgih prodnatih plaž in skritih zalivov do gostih gozdov ter impozantnega jezera Vransko, ki je naravni fenomen. Otok nudi številne markirane poti, ki so idealne za pohodnike in kolesarje. Raziskovanje otoka po teh poteh vam omogoča, da se približate neokrnjeni naravi in uživate v spektakularnih razgledih. Na voljo so tudi različna igrišča za dvoranski nogomet, odbojko, tenis, poleg tega pa obstajajo šole potapljanja in jadranja …

6. Villa Valencano v Istri (Bale)

Foto: LUVA Villas

Villa Valencano je popolna, če želite doživeti čar tišine, uživati v istrski magiji in domačem vzdušju prekrasne Istre. Premore površino 120 kvadratnih metrov in parcelo kvadrature dva tisoč kvadratnih metrov, vključuje pa tudi štiri spalnice z lastnimi kopalnicami in lahko sprejme največ 11 oseb. Vila Valencano nudi veliko zasebnosti, popolnoma ograjeno posest in parkirišče za štiri avtomobile. Nahaja se v čudoviti Istri, v kraju Bale. Bale se nahajajo med Rovinjem in Pulo in so odlična izbira za mirne družinske počitnice. Okusite lokalno oljčno olje, sprehodite se do plaže in uživajte na soncu. Stari del mesta Bale je obdan z zidovi, v središču mesta pa lahko okusite lokalne dobrote in se sprostite ob kozarcu vina. Uživajte v istrski hrani, aromatičnih zeliščih, siru in domačih fužih. Poleti lahko v kraju Bale in okoliških mestih, kot so Rovinj, Pula ali Fažana, uživate na koncertih, dogodkih in v petju tamkajšnjih klap.

Fotogalerija 1 / 3

Villa Valencano, obdana z drevesi, cvetjem in oljčnimi nasadi, bo nedvomno polepšala vaše počitniške dni. Sproščujoče vzdušje v vili in visoka stopnja zasebnosti vas bodo odpeljali daleč od stresnih dni. Športni navdušenci bodo uživali v badmintonu, namiznem tenisu, biljardu, malčki pa na otroški gugalnici. Otroci se lahko zabavajo tudi na travi z žogo in igrajo na prostornem dvorišču in uživajo na soncu. Pokrita terasa s kaminom, obdana s senčniki, bo služila za nepozabna druženja z jedmi z žara in uživanjem v svežem zraku. Zvečer organizirajte nočno kopanje, sedite na klopco in se sprostite ob pogledu na zvezde.