Karantena v tej prikolici? Sprejmemo. #video

Še pred meseci nihče niti ni slutil, kaj se bo zgodilo v Evropi in svetu. Skoraj vse države so v krču, prebivalci v izolaciji in življenje je podrejeno strogim ukrepom. V tem obdobju marsikdo ne razmišlja o počitniški prikolici, a Bruderjev terenski bivalni dom se sliši kot izjemno dobra izbira v obdobju karantene.

Počitniške prikolice so v zadnjih letih postale bistveno bolj mobilne kot v preteklosti, ko so bile skoraj vse življenjsko obdobje parkirane na enem mestu v kakšnem izmed kampov. A Bruderjeva terenska prikolica EXP-6 GT pojem mobilnosti dviguje na novo raven.

Streha se dvigne, zato je lahko v notranjosti še več prostora za bivanje. Foto: Bruder Za vleko je potreben tudi zmogljivejši avto

Že na videz je jasno, da EXP-6 GT ni vsakdanja prikolica. S 650-milimetrsko oddaljenostjo od tal je namenjena vožnji po terenu, pa naj bo še tako težak ali nedostopen. Življenje v prikolici tako ni omejeno le na urejene kampe, s to prikolico gre lahko lastnik na potovanje v neraziskane kotičke sveta.

Po neravninah se prebija z individualno nastavljivim zračnim vzmetenjem z večtočkovnim vpetjem, izjemno togo šasijo in vodoodporno kabino. Še več, v primeru nesreče ali hude poplave je prikolica celo plovna. Če voznik preceni razmere in se s prikolico zakoplje v blato, se lahko reši s pomočjo vitla z jeklenico.

Velikanka med takšnimi prikolicami

Večina terenskih prikolic je dimenzijsko manjših, v primerjavi z njimi pa je EXP-6 GT dolga kar 6,7 metra. V njej je zato dovolj prostora za bivanje štirih oseb. Poleg zakonske postelje so tam še raztegljiv kavč, dvižna streha za več prostora znotraj, kuhinja, ki se lahko uporablja znotraj ali zunaj, kopalnica, pomivalni stroj, zunanja prha in solarni sistem. V prikolici so vgrajeni še 170-litrski rezervoar z vodo, 225-amperska litijeva baterija in še kar nekaj manjših dodatkov.

A seveda bo takšen paket močno udaril po žepu. Avstralsko podjetje želi za prikolico vsaj 90 tisoč evrov.

Zaradi nastavljivega zračnega vzmetenja ta prikolica lahko pride kamorkoli. Foto: Bruder

Kavč se lahko raztegne v posteljo, tako lahko v prikolici spijo vsaj štiri osebe. Foto: Bruder

Foto: Bruder