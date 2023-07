Dogodek, kjer vas bo zabaval Petar Grašo

Foto: HTZ

Porcijunkulovo – enotedenski festival, ki ga vsako leto konec julija in začetek avgusta prirejajo v hrvaškem mestu Čakovec. Čudovit splet vere, tradicije in veselja v obliki kulturno-turistične prireditve se letos z bogatim programom začenja 28. julija in bo trajal vse do 1. avgusta.

Čakovec se bo za teden dni ponovno prelevil v živahno in sodobno zbirališče, ki bo obiskovalcem ponudilo bogat program, poln različnih vsebin, koncertov, predstav, otroških delavnic, igralnic, promocij, predstavitev starih obrti in še veliko več. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Svoje brbončice boste lahko razvajali ob bogati vinski in gastronomski ponudbi.

Foto: HTZ

Med nastopajočimi tudi Petar Grašo

Na letošnjem Porcijunkulovem se bodo koncerti zvrstili na kar petih odrih. Ob starem grajskem obzidju bo glavni oder, urbani pridih dogodku bodo dali različni glasbeniki v Parku Rudolfa Kropeka, tradicionalnim napevom boste lahko prisluhnili na Frančiškanskem trgu, ljubitelji starih uspešnic pa boste prišli na svoj račun s koncerti ob vodnjaku v Parku Zrinski. Za najmlajše bodo pripravili številne vsebine ob vzhodnem robu Perivoja.

Glavni oder bo tudi to poletje prizorišče koncertov, o katerih se bo govorilo še dolgo po tem, ko se bodo zaključili. Prvi dan boste lahko prisluhnili Petru Grašu, enemu najbolj znanih hrvaških pevcev, tekstopiscev, skladateljev in kantavtorjev, ki je v svoji bogati glasbeni karieri sodeloval s številnimi vrhunskimi glasbeniki.

Foto: HTZ

Drugi dan bo obiskovalce zabavala Vanna, v nedeljo pa se bo na odru zvrstilo kar 14 vrhunskih glasbenikov, nagrajenih s tremi grammyji – EuroCubans z Juanom de Marcosom Gonzálezom. Ponedeljek, 31. julij, je rezerviran za stare in nove uspešnice Željka Bebeka, 1. avgusta pa vas bodo zabavala Crvena Jabuka. Zadnji dan bo pridih Dalmacije prinesla Klapa Intrade.

Foto: HTZ

S tradicijo v srcu

Porcijunkulovo je danes velik dogodek, ki privablja ljudi od daleč in blizu, a tradicionalni sejem, iz katerega je nastal, ostaja pomemben del celotnega dogajanja, zato je tudi verska dimenzija še kako prisotna. Verniki prihajajo iz vseh treh držav, ki se stikajo v tej regiji, zato se mašuje v hrvaškem, slovenskem in madžarskem jeziku.

Na praznik matere Božje angelske, 2. avgusta, bo po ulicah Čakovca potekala tradicionalna procesija. Poleg velikega števila vernikov na dogodku sodelujejo tudi kulturno-umetniška društva iz okolice Čakovca, ki prikazujejo vso bogastvo medžimurske tradicionalne dediščine.

Foto: HTZ

Zabava za vso družino

Čakovski sejem je eden tistih dogodkov, ki ponuja vsebino in zabavo za vso družino. Medtem ko se najmlajši zabavajo v zabaviščnem parku, tisti malo starejši na koncertih, lahko njihovi starši, babice in dedki uživajo v okusih Medžimurja, nakupujejo na tradicionalnem sejmu ali pa preprosto uživajo v edinstvenem vzdušju Porciunkulova. In tako kar šest dni zapored.

Foto: HTZ