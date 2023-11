Destinacija raznolikosti za popotnike vseh vrst

Oglasno sporočilo

Osrednja Hrvaška je destinacija, ki ponuja izjemno raznolikost in privlačnost za turiste vseh profilov. Kombinacija ohranjene narave, bogate kulturne dediščine, termalnega turizma, številnih možnosti za aktivne počitnice, avtohtone ekološke gastronomije in vrhunske enologije je tisto, kar to regijo postavlja na zemljevid počitniških destinacij, ki jih velja raziskati.

To je regija, ki lahko gostom ponudi izjemno raznolike vsebine skozi celo leto. Bodisi, da ste ljubitelji narave, kulturnih doživetij, wellnessa, ali pa želite aktivno preživeti svoj čas in raziskovati čudovite krajine, Osrednja Hrvaška ima nekaj za vsakogar.

Ohranjena in neokrnjena narava z gozdovi, rekami in vinogradi, ponuja pristen stik. Bogata kulturna dediščina v obliki srednjeveških gradov, dvorcev in drugih zgodovinskih krajev pa vas popelje v preteklost. Termalni turizem v toplicah, ki slovijo po svoji kakovosti in učinkovitosti, omogoča sprostitev in povrnitev energije.

Za tiste, ki iščete aktiven oddih, Osrednja Hrvaška ponuja nešteto možnosti; kolesarjenje, pohodništvo, ribolov in drugi športi na prostem. Avtohtona ekološka gastronomija, ki temelji na lokalnih sestavinah, bo zadovoljila tudi najzahtevnejše gurmane, medtem ko bodo vrhunska vina navdušila s svojim okusom in žlahtnostjo.

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

V idiličnem gričastem pejsažu Hrvaškega Zagorja, ki je prežet z gorami in rekami, se skriva poseben kotiček z bogato zgodovino in naravno lepoto. Potovanje se prične v središču tega čarobnega območja, v kraju Krapina, ki je svetovno znano po enem najpomembnejših arheoloških najdišč na svetu - "Krapinski pračlovek". To odkritje, ki ga je leta 1899 na Hušnjakovem brijegu naredil profesor Dragutin Gorjanović-Kramberger, je prispevalo k raziskavam evolucije človeka in postavilo Krapino na zemljevid znanosti.

Za tiste, ki iščejo duhovno okrepitev in verski turizem, je Marija Bistrica idealna destinacija. Ta kraj je dom največjega marijanskega svetišča na Hrvaškem, ki privablja več kot 800.000 romarjev iz celega sveta vsako leto, med njimi je bil tudi sam papež Ivan Pavel II. leta 1998. Marija Bistrica ponuja globoko duhovno povezavo s tradicijo in vero, kar jo naredi poseben kraj za obisk.

Poleg tega, da je Osrednja Hrvaška bogata s kulturno dediščino in verskimi kraji, je tudi pravi raj za ljubitelje narave. Dolina Zelenjak, ki se razteza med reko Sutlo ter gorama Risvička in Cesargradska gora, je zaščiteno območje, ki je od leta 1949 priznano kot naravna redkost. Ta prelepa dolina je postala rezervat prirodnega predela in park šuma ter tudi spomenik narave. Leta 2011 je prišlo do razširitve tega zaščitenega območja na Risvičko in Cesargradsko goro, kar je povečalo njegovo površino na 287 hektarjev. Ta čaroben kraj je prepoznan kot značajni krajobraz, ki ponuja izjemne možnosti za raziskovanje narave.

Poučno-pohodna pot na Risvičko goro omogoča obiskovalcem, da se povzpnejo na vrh gore in ob poti spoznavajo lokalno naravno raznolikost. Za tiste, ki se odpravijo proti Cesargradski gori, pa je na voljo planinska pot s informativnimi tablami, ki obiskovalce opozarjajo na bogat biljni svet, živalsko raznolikost in geološko strukturo tega območja.

Risvička in Cesargradska gora sta znani po svoji raznovrstnosti habitatov, kar omogoča raziskovanje bogate rastlinske in živalske pestrosti. Na tem območju se nahaja veliko število dnevnih metuljev, kornjašev, vretenčarjev in ptic, med drugim tudi redkih in ogroženih vrst. Tudi rastlinski svet ponuja številne zanimivosti, med njimi najdemo hrastove in grabove gozdove ter bukove gozdove. Poleg tega so na tem območju tudi številne zaščitene in redke rastlinske vrste, kot so hrvatska perunika, hrvatski karanfil, kranjski ljiljan in panonska djetelina.

Za ljubitelje gorskega okolja je gorski masiv Medvednica nepozaben kraj. Ta gorski masiv, prekrit z gostimi gozdovi bukve, hrasta, kostanja in jelke, je priljubljena izletniška točka za Zagrebčane in njihove goste. Na Medvednici je več sprehajalnih poti, nekatere so manj zahtevne in opremljene s klopmi ter informativnimi tablami, druge pa so bolj zahtevne in primerne za izkušene planince. Tisti, ki si želijo poenostaviti vzpon, se lahko od mesta do najvišje točke gore popeljejo z žičnico. Ena najbolj priljubljenih zanimivosti na Medvednici je srednjeveški grad Medvedgrad, ki se dviga na vzvišenem območju sredi gozda in nudi čudovit razgled na okolico.

Obiskovalcem Medvednice se ponuja tudi ogled številnih naravnih znamenitosti, vključno z jamami, soteskami, slapovi, starimi rudniki in slikovitimi cerkvami. Vrh gore, imenovan Sljeme, je izjemno priljubljena točka, ki jo obvladuje televizijski oddajnik. Na vrhu so tudi planinske koče, kjer se obiskovalci lahko spočijejo in uživajo v priljubljenih specialitetah, kot so fižol s klobaso ali sirovi in jabolčni zavitki.

Osrednja Hrvaška ponuja tudi možnosti sprostitve in wellnessa, saj se tu nahajajo termalna letovišča, kot so Terme Tuhelj, Terme Jezerčica, Vodni park Aquae Vivae, Terme Stubaki, Hotel Villa Magdalena in zunanji bazen SBST.

Zgodovinsko bogat Krapinsko-zagorski kraj nudi tudi številne druge zanimive točke za obisk. Stari grad Kostel, ki se nahaja severno od Pregrade, je priljubljeno izletišče s čudovitim razgledom na dolino Sutinsko. Ta utrdba stoji na vrhu hriba, obdanim s hrastovim gozdom, in ponuja slikovit pogled na okolico. Piramida pri Hrašćini je še ena zanimivost, ki jo lahko obiščete. Gre za 9 metrov visoko leseno piramido, ki so jo zgradili meščani in učenci Hrašćine leta 1954. Iz vrha te piramide je mogoče videti svetla planinska zavetišča na vrhovih Alp v jasnih nočeh.

Hrašćinska piramida je postala pomemben spomenik in znamenitost kraja, ki jo obiskujejo planinci in popotniki. Leta 1980 so zgradili novo železno piramido, ki je postala del obsežnega projekta planinarjenja na Hrvaškem. Skozi obisk različnih piramid in vidikovcev lahko planinci zbirajo žige, ki označujejo, da so obiskali določene točke na planinskem območju. Ta dejavnost spodbuja raziskovanje naravne lepote Osrednje Hrvaške in omogoča ljudem, da se povežejo z naravo in zgodovino tega kraja.

Varaždin, najbolj baročno mesto na Hrvaškem, se ponaša z zelenimi parki in priznanim spomenikom vrtne arhitekture - Varaždinskim pokopališčem. Pokopališče, oblikovano v paravane z arkadami je edinstveno v svetu in je delo vizionarja Hermana Hallera. Gre za čudovito mesto, kjer se breze, cvetje, trave in vitki čempresa prepletajo v harmonično igro svetlobe in sence.

Varaždin slovi tudi kot mesto glasbe, umetnosti, obrti in trgovine ter je dom dveh pomembnih festivalov, ki potekata v septembru: Festival baročne glasbe in Špancirfest, festival uličnih umetnikov.

Poleg bogate kulturne ponudbe in 354 registriranih spomenikov kulture je Varaždinska regija znana tudi po parku-gozdu Trakošćan s slavnim gradom, ki je zdaj muzej, ter tremi geološko-paleontološkimi naravnimi spomeniki, ki vključujejo tri jame in pričajo o tisočletni prisotnosti človeka na tem območju.

Lepoglava, mesto z bogato kulturno zgodovino, je kraj, ki je najbolj znan po svoji slavni čipki. Ta edinstvena tradicija izvira iz pavlinskega reda, ki je tukaj zgradil cerkev in samostan ter prispeval k razvoju čipke, ki je leta 1937 na svetovni razstavi v Parizu prejela zlato medaljo. Lepoglavska čipka je postala prepoznavna po svoji izvirnosti in spretnosti izdelave.

Danes se čipkarstvu posveča posebna pozornost, da bi ohranili to dragoceno tradicijo. Ustanovljena je Čipkarsko podjetje in Zadruga lepoglavske čipke, ki organizirata proizvodnjo in prodajo teh visokokakovostnih izdelkov. Lepoglavska čipka nosi znak "Izvorno hrvatsko" in je bila leta 2004 nagrajena s Priznanjem "Zeleni cvijet" za svojo edinstveno ponudbo spominkov. Poleg tega je bila leta 2009 uvrščena na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine.

Varaždinska županija ponuja številne možnosti za kolesarjenje, saj ima razvito cikloturistično omrežje in brezplačen prevoz koles z vlakom. Regija je idealna destinacija za ljubitelje naravnih in kulturnih znamenitosti, saj ponuja tudi številne slikovite vasi, baročne cerkve, kapelice ter planinske poti, obdane z lepo naravo.

Še ena posebnost Varaždinske županije je reka Drava, ki je znana kot evropska Amazonka. Ta sladkovodni dragulj nudi razburljive pustolovščine, kot so SUP (veslanje stoje na deski), rafting, gorsko kolesarjenje in vožnja z džipi. Prav tako pa vas bo očarala z lepoto svojih okolic, slikovitimi vasmi, starimi mlini in majhnimi slapovi.

Varaždinska županija ima bogate gozdove, ki se razprostirajo ob reki Dravi in na območju okoli gorovja. Območje je idealno za ljubitelje lova, saj ponuja številne skrite prostore z obilico divjadi, gozdov in travnikov ter vodotokov.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Međimurska županija, ki leži v severnem delu Hrvaške, je pravo srce te dežele. Znana je po svojih neukročenih rekah, svežini gorskih obronkov in bujnih gozdov. Njeni prebivalci živijo od čistih polj in vrtov ter pridobivajo moč iz čebelnjakov. Međimurje se tudi osvežuje s svojimi bogatimi vinogradi in regenerira v termalnih vodah, ki izvirajo iz njenih najglobljih globin. Ta del Hrvaške je kot cvetlični vrt neokrnjene lepote, naravne ravnotežje in skrbno ohranjene skupnosti.

Međimurje je kraj, kjer se združujeta tradicija in modernost. Tukaj najdete živahno središče tradicionalne kontinentalne kulinarike, ki jo domačini spretno prepletajo s sodobnim šarmom. To je Međimurje, severna vrata Hrvaške, kjer, ko jih odprete, vstopite v srce in za vedno ohranite del lepote, ki se nahaja med dvema rekama.

Če želite doživeti priložnost, da se preizkusite v iskanju zlata v reki, uživate v Toplicah Sv. Martina, se brezskrbno vozite po kolesarskih stezah in okušate odlična vina, potem se odpravite na skrajni sever Međimurja, na tromejo med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško, ter spoznajte čudovito Međimurje in njegovo glavno mesto Čakovec.

KOPRIVNIŠKO-KRIŽEVAŠKA ŽUPANIJA

Koprivniško-križevaška županija, ki se nahaja na vzhodu Hrvaške, ponuja izvrstno izkušnjo za tiste, ki cenijo naivno umetnost, tradicijo, folkloro, stare obrti in običaje. V mesecu juliju se na tem območju odvijajo tri velike etno-prireditve: v mestih Koprivnica, Đurđevac in Križevci. Obdana z reko Dravo, gorovjem Bilogora in Kalnik, je Podravina bogato ribiško in lovsko območje z urejenimi kolesarskimi potmi, ki vodijo skozi čudovite pokrajine ob jezeru Šoderica ter rojstnem kraju naivne umetnosti - Hlebine.

Podravina in Prigorje sta regiji, ki ležita na plodnih tleh ob reki Dravi med madžarsko mejo ob reki Dravi in gozdnatimi gorami Kalnik in Bilogora. Naravno bogastvo, bogata kultura ter tradicionalne vrednote, izražene v sodobni obliki skozi naivno slikarstvo, domačo kuhinjo, prireditve, folkloro in vero, sta ju naredila priljubljeno destinacijo za izlete skozi vse leto.

Gastronomija je del kulture, dediščine, običajev in vsakdanjega življenja ljudi. Ponudba tradicionalnih jedi na katere sta vplivali avstrijska in madžarska kuhinja bo zadovoljila še tako zahtevne gurmane in sladokusce. Prevladujejo jedi iz mesa in rečnih rib, pripravljene s peko in cvrtjem, ter različni suhomesnati domači posebnosti, kot so sušeni dimljeni jezik, buncek, hladetina, domači špek ali šunka. Poleg mesa so tudi priloge obvezne: krompir (pire, restani, ocvrt, kalampajsan), riž (rizi-bizi), žganci s mlekom ali kot priloga k divjačinskemu mesu, testenine (pri pečenki) in omake iz pečenja, gob in smetane. Med mlečnimi izdelki so posebnosti domači sir in smetana, mlačenica ali stepka ter dimljeni kravji sir (prge).

Juhe so bistre in raznolike, med sladicami pa izstopajo tradicionalni kolači, kot so orehnjače, makovnjače, štruklji in krafne. Posebno mesto v kulinarični ponudbi zasedajo jedi, pri katerih uporabljajo koprivo, ki se vrača na jedilnike gostinskih obratov v teh regijah, tako za pripravo slanih kot sladkih jedi.

Orehnjače, makovnjače, štruklji z nadevi iz sadja, bučnica, koruzna zlevka, krofi, uštipki, kuglof, medenjaki, salenjaki in šape so le nekateri od okusnih prigrizkov, ki sledijo obroku. Vendar pa velja izpostaviti dve avtentični poslastici. Ena slana in ena sladka, ki sta znana kot posebnosti tradicionalne podravske kuhinje. Slana podravska posebnost so kašnjaki, štruklji z ajdovo ali proseno kašo in bučnim oljem. Ena izmed sladkih specialitet pa je bila leta 2012 razglašena za nesnovno kulturno dediščino Hrvaške. To je bregofska pita, okusna slaščica, ki se že več kot dvesto let peče v vsakem domu v Bregih za božične praznike, zato so jo nekoč imenovali tudi božična pita. Peče se po starem receptu, tako kot ga je vsaka Bregovka naučila od svoje mame, tašče, babice ali prababice.

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

Bjelovarsko-bilogorska županija je prelepa destinacija za izlet in tukaj je nekaj nasvetov kaj obiskati in kje dobro jesti.

Poskusite najboljši burek na Hrvaškem pri Faruku v Daruvaru.

Obiščite rojstno mesto Mate Lovraka in Vlak u snijegu.

Obiščite vinsko klet Coner za degustacijo vin in obvezno poskusite vina Iskra in Cabernet Sauvignon.

Če niste ljubitelj vina, se lahko odpravite na degustacijo Beerlist v Daruvarski pivovarni z najboljšimi siri in pivom 5thElement.

Naredite fotografijo z najstarejšim drevesom na Hrvaškem, posajenim leta 1777.

Obiščite OPG Na Malenem Brijegu, družite se s konji, prehodite "Stazo začudnih bičev Bilogore" in poskusite jagnjetino na sto načinov - najljubši je golaž iz jagnjetine.

Še en odličen izlet - Vrata Bilogore. Tukaj lahko poskusite odlične domače jedi in opazujete edinstvene sončne zahode Bilogore.

Bilogora je križišče poti in prepletena s številnimi zgodovinskimi zgodbami. Lepe, romantične vasice, zelene površine povsod naokoli, hribi in doline, griči in dišeči travnike s konji ob toplini in gostoljubju domačinov, so le nekatere od mnogih prednosti te županije. Vse to pa je okronano s privlačnimi kolesarskimi potmi in vinskimi cestami.

Če preživite jutro v Bjelovaru je njegova novo prenovljena promenada, ki sije v novem sijaju, prva obvezna postaja. Mesto Bjelovar ima dolgo zgodovino, ki sega vse do leta 1756, ko je bilo ustanovljeno kot utrdba. Danes je Bjelovar sodobno mesto, središče Bjelovarsko - Bilogorske županije, z mnogimi kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi.

En najzanimivejših simbolov mesta je prekrasna trdnjava, znano pa je tudi po svoji čudoviti naravi. Okolica mesta je polna zelenja in parkov, kar naredi mesto popolno za sproščujoče sprehode in rekreacijo na prostem.

"Vino je ena izmed tistih stvari, ki si jo vedno zapomniš po okusu," je rekel Janko Coner, ljubitelj vina, ki se je odločil, da se bo učil enologije in postal strokovnjak za vinska doživetja. Znani vinar Coner ima 9 hektarjev vinogradov najboljših sort vina. "Proizvodnja vina je enostavna, potrebujete samo dve stvari: dobro sorto vina in pravo ljubezen do dela." In prav to se dogaja v vinariji Coner, kjer ljubezen do dela in vina ne manjka.

Vinarija Coner se nahaja v bližini Daruvarja, znanega po zdravilišču in naravnih lepotah. Po degustaciji vin si lahko ogledate vse najlepše znamenitosti mesta ter se spočijete v zdravilišču.

Če se radi vozite s kolesom, je Gravel Tura idealna izbira za raziskovanje Bilogore na dveh kolesih. Bilogora je prava kolesarska destinacija, ki ponuja raznolike terene za raziskovanje, od ravninskih cest do zahtevnejših gorskih poti.

Gravel Tura vključuje dve glavni poti: Velika tura (Big Gravel) in Mali Gravel (Small Gravel), ki omogočata različne stopnje izziva za kolesarje. Turi vodita skozi slikovite krajine, vinograde, gozdove in griče, kjer boste uživali v svežem zraku in naravnih lepotah Bilogore.

Vrata Bilogore je priljubljena vinska in kulinarična pot, ki vodi skozi slikovite kraje Bjelovarsko-bilogorske županije. Na tej poti obiskovalci uživajo v degustacijah vrhunskih vin, spoznavajo lokalne kulinarične specialitete in raziskujejo čudovito naravno okolje.

Pot Vrata Bilogore vključuje več vinskih kleti in restavracij, kjer lahko poskusite različna vina in jedi, ki jih pripravljajo iz lokalnih sestavin. Izkoristite priložnost spoznati strastne vinarje in kuharje ter se poglobiti v bogato kulinarično dediščino čudovite regije.

Poleg že omenjenih atrakcij Daruvar ponuja še več možnosti za raziskovanje in uživanje. Na primer, obiščite Ivanovo vrelo, kjer lahko vržete kovanec za srečo in uživate v lepem naravnem okolju.

Tudi Daruvarski grad je vreden ogleda. Zgodovinski biser se nahaja v središču mesta in ponuja zanimiv vpogled v preteklost regije. Med obiskom mesta Daruvar ne pozabite obiskati tudi pivovarne Daruvar, kjer lahko poskusite različna piva in se seznanite s postopkom izdelave piva.

Mesto Garešnica ima tudi svojo zgodovino in kulturno dediščino. Mesto je znano kot rojstni kraj slavnega hrvaškega pevca Iva Robića, zato se lahko odpravite na sprehod po mestu in se seznanite z njegovo zgodbo. Poleg tega lahko raziskujete naravne lepote okolice Garešnice in se poglobite v kulturno dediščino tega območja.

Z vsemi temi atrakcijami in okusno hrano Bjelovarsko-bilogorska županija ponuja nepozabno izkušnjo obiskovalcem.

SISAŠKO-MOSLOVŠKA ŽUPANIJA

Sisaško-moslavaška županija ponuja obiskovalcem izjemno kombinacijo industrije in narave, ki bo navdušila vsakogar. Regija vključuje raznolike znamenitosti, od naravnih lepot Lonjskega polja in Moslavačke gore do arheoloških najdb, sakralne dediščine in različnih prireditev.

Mesto Kutina, glavno prometno, gospodarsko in trgovsko središče županije je dom Muzeja Moslavine. Muzej s svojimi avtentičnimi razstavami prikazuje življenje in zgodovino tega območja ter raziskuje pomembne dogodke in odkritja. Ne pozabimo pa tudi na mesta Čazma, Garešnica, Popovača in Ivanić-Grad, ki ponosno kažejo svoje čare obiskovalcem.

Moslavška županija je znana po svojih vinogradih. Rimljani, ki so vladali blizu Siska, južno od Moslavačke gore, so to območje imenovali "brda dobrih vin". Tukaj najdete avtohtone sorte vina, kot so škrlet, moslavac in dišeča ranina, pri čemer škrlet izstopa kot znamenita hrvaška sorta vina.

Visoka kakovost zemlje in ugodna klima skupaj z marljivim delom moslavaških vinarjev, naredijo Moslavačke vinske ceste v pravo vinarsko uživanje za ljubitelje vin. Poleg degustacij vin ponosni lastniki številnih vinskih kleti ponujajo tudi lokalne gastronomske posebnosti ter nastanitve na podeželskih turističnih kmetijah in družinskih gospodarstvih.

Ponosna na svojo kulturno raznolikost in tradicijo Sisaško-moslavaška županija ponuja bogato izbiro za raziskovanje. Obiskovalci lahko raziskujejo ostanke trdnjav, stare gradove in pavlinske samostane. Regija ponuja tudi številne kolesarske poti z manj prometa, kar jo naredi za idealno destinacijo za ljubitelje kolesarjenja.

Sisaško-moslavaška županija je tudi polna kulturnih prireditev, tradicionalnih specialitet in vrhunskih vin. Zaradi svoje bližine glavnim cestam in Zagrebu nudi obiskovalcem raznolike možnosti za preživljanje časa.

Izobraževalno-predstavitveni center Natura SMŽ, ki se nahaja v Petrinji, omogoča obiskovalcem, da se poglobijo v svet naravne dediščine Sisaško-moslavaške županije. Center je financiran s sredstvi Evropske unije in Ministrstva za regionalni razvoj in sklade EU. Uporablja sodobno tehnologijo in tradicionalne metode, da obiskovalcem omogoči globoko razumevanje naravnih procesov in okolja.

Sisaško-moslavaška županija je destinacija, ki ponuja veliko - od zdravilnih termalnih vrelcev in zgodovinskih najdb do čudovitih planinskih poti in nedotaknjene narave. Obiskovalci bodo zagotovo našli nekaj, kar jih bo navdihnilo in pustilo trajne spomine.

Za tiste, ki uživajo v aktivnem oddihu in rekreaciji pa se ponuja planinarjenje v Sisaško-moslavaški županiji. Izjemne poti na Hrastovački, Petrovoj in Moslavački gori kličeje vse, ki hrepenijo po razgledih. Vse te gore ponujajo čudovite poti in priložnost za raziskovanje naravnih lepot regije.

Poleg bogate kulturne in naravne dediščine je Sisaško-moslavaška županija znana tudi po svojih tradicionalnih gastronomskih specialitetah. Obiskovalci lahko poskusijo okusne jedi, kot so ribja čorba (fiš paprikaš), sarma, purica z mlinci in različni domači kolači in slaščice.

Sisaško-moslavaška županija je destinacija, ki ponuja številne raznolike atrakcije, od naravnih lepot in vinske kulture do bogate kulturne dediščine in gastronomskega užitka. Ne glede na to, ali ste ljubitelj narave, vinskega poznavalca ali ljubitelj zgodovine, ta županija nudi nekaj za vsakogar.

ZAGREBŠKA ŽUPANIJA

Zagrebška županija je dragulj Hrvaške, skrit pod plaščem raznolikih pokrajin, ki ponujajo nepozabna doživetja za vse okuse. Od slikovitih mest z umirjenim tempom življenja, prijaznih in rodovitnih vasi do naravnih lepot, ki kar kličejo po raziskovanju. Na tem območju najdemo sledi dolge zgodovine, s ponosom ohranjene dediščine, bogastvo domače kuhinje in avtentična vina. Dodajmo še iskreno gostoljubnost in dobili smo Zagrebško okolico, zeleni pas, ki se razteza ob robu mesta Zagreb, daleč stran od vrveža metropole, a dovolj blizu, da je vedno na dosegu roke.

Sveta Gera, s svojimi 1178 metri nadmorske višine, se dviguje kot najvišji vrh celinske Hrvaške. To je dom mikroregije, znane kot Žumberak, ki je zaščitena kot del naravnega parka Žumberak-Samoborsko gorje.

Toplo priporočamo raziskovanje čudovitega Eko-centra Budinjak, od koder je najlažje vstopiti v Arheološki park Budinjak. Bogato preteklost tega območja lahko spoznate s sprehodom po učni poti, znani kot Staza kneževa. Budinjak je le del Žumberaškega arheološke poti, na kateri se nahajajo številne zgodovinske znamenitosti, kot so srednjeveški Stari grad Tuščak, Stari grad Žumberak in pokopališče keltskega plemena Latobika v Brateljih.

Pot kraljice bukve je še ena atraktivna pešpot skozi nedotaknjeno naravo. Ta pot se razteza na 35 kilometrov od Slanega Dola do Sošic. Na tej poti izstopa Slapnica, zaščitena pokrajina z atrakcijami, kot so Vranjački slap, slap Brisalo in jama Zidane pećine. Pri Medven Dragi, kjer se Slapnica izliva v reko Kupčino, kjer si lahko ogledate hišo družine Medven, ohranjeno kmečko posestvo iz 19. stoletja. Širno območje Žumberka je prepleteno s pohodniškimi in planinskimi potmi, ki privabljajo ljubitelje narave in aktivnega oddiha.

Turopolje je ime za značilno hrvaško pokrajino, ki leži južno od Zagreba, prepoznano po svojih bujnih travnikih in reki Savi. To območje je znano po avtentičnih gastronomskih specialitetah in kulinariki, ki slavi tradicijo Turopolja.

Tukaj si privoščite svinjski kotlet s pečenim krompirjem, tatarski biftek, različne vrste suhomesnatih izdelkov in kruh, pripravljen po tradicionalni metodi peke pod pekom. Poleg tega boste v Turopolju našli izjemna vina, še posebej renski rizling. Za tiste, ki si želijo podrobneje spoznati turopoljsko kulinariko, je priporočljiv obisk ene od številnih gostiln in restavracij, kjer boste lahko okušali te specialitete.

Mesto Samobor je s svojimi čudovitimi trgovskimi ulicami, urejenimi parki in bogato kulturno dediščino idealno za romantične izlete. Samobor je tudi znana izhodiščna točka za ljubitelje pohodništva in narave, saj se nahaja v neposredni bližini Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje.

Obiskovalci se radi sprehajajo po slikoviti naravi, občudujejo slapovi Rokov perivoj, ali pa se odpravijo na daljše pohodniške izlete na hribove Samoborskega gorja. Priljubljene destinacije vključujejo Okić, Plešivicu in vrhove Oštrc, Japetić in Medvednica. Samobor je tudi znan po svoji bogati kulturni dediščini, vključno z zgodovinskim gradu Samobor, ki ponuja vpogled v zgodovino tega mesta.

Prigorje, znan tudi kot Prigorje-Bilogora, je regija v Zagrebaški županiji, ki slovi po svojih vinogradih in bogati umetnosti keramike. Ta čudovit del Hrvaške ponuja obiskovalcem priložnost, da uživajo v odličnih vinih, umetnosti keramike in slikoviti pokrajini.

Vinogradništvo je tukaj prisotno že stoletja. Danes Prigorje proizvaja vrhunska vina, kot so traminec, graševina in druge sorte. Za pravo vinsko izkušnjo se odpravite na degustacijo v eno od lokalnih vinskih kleti.

Plešivica je znana po svojih sončnih pobočjih, ki so idealna za vinogradništvo. To območje je znano po proizvodnji penin in številnih vinskih kleteh. Ena izmed atrakcij v Plešivici je Tkalčićeva domačija, kjer lahko obiščete muzej tradicionalne glasbe in ljudskih obrti, ali pa se sprehodite po čudovitem vrtu.

Jastrebarsko s svojo bogato kulturno dediščino in naravnimi lepotami ponuja priložnost za sprostitev in spoznavanje hrvaške tradicije. Obiščite muzej Matija Skurjeni, ki je posvečen življenju in delu tega znamenitega hrvaškega slikarja.

Sveta Nedelja je odlična destinacija za ljubitelje narave in aktivnosti na prostem. Tu lahko uživate v kolesarjenju, pohodništvu in raziskovanju naravnih lepot.

Ivanić Grad je znana kulinarična destinacija, ki slovi po svojih tradicionalnih jedeh. Poskusite njihove specialitete, kot so purica z mlinci in različne vrste kolačev.

Ne glede na to kaj vas zanima ima Zagrebška županija veliko za ponuditi. Od naravnih lepot do kulture, gastronomije in izjemno prijaznih ljudi. Regija bo navdušila vse, ki si želijo resnično doživetje Hrvaške.

