Destinacija leta 2025? Mesto, ki nam je blizu.

"Ob stoletjih zgodovine, vpetih v naravno lepoto, ni nič čudnega, da je to svetovljansko glavno mesto tako priljubljeno," so pri National Geographic zapisali ob razkritju izbora najbolj priljubljenih destinacij za leto 2025. Po izboru njihovih bralcev oziroma spletnih uporabnikov se je na vrh lestvice krajev, ki jih je treba obiskati, uvrstilo Sarajevo.

"Glavno mesto Bosne in Hercegovine vedno znova navdihuje radovedne popotnike z vsega sveta. Nič čudnega, da je premočno zmagalo v tokratnem izboru bralcev," so zapisali pri National Geographic in poudarili, da si je v Sarajevu med drugim vredno ogledati lokalne tržnice, reko Miljacko in pretresljivi "predor odrešitve", med vojno v BiH edini prehod v oblegano mesto in iz njega.

Oglejte si: Sarajevo 40 let po olimpijskih igrah

Pa druge destinacije, ki so se uvrstile v priporočila National Geographica? To so Antigua v Gvatemali, zaščiteno gozdno območje Ocala na Floridi, tajska prestolnica Bangkok, indonezijski arhipelag Raja Ampat, Guadalajara v Mehiki, cenobitski samostani v Italiji, Los Angeles, Grenlandija, Kanazava na Japonskem, vožnja z luksuznim vlakom Eastern & Oriental Express po Maleziji, Brasov v Romuniji, brazilska savana Cerrado, regija Northland na Novi Zelandiji, Senegal, kanadski arhipelag Haida Gwaii, Barbados, dolina Suru v Indiji, Boise v Idahu, Abu Dabi, avstralska reka Murray, južnoafriška provinca KwaZulu-Natal, stockholmski arhipelag, Cork na Irskem, škotska otoška veriga Zunanji Hebridi in Tunizija.

