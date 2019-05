Dekliška šola v Ljubljani, ki nosi podpis znamenitega arhitekta #video

Za projekt dekliške šole, ki bo v isti stavbi kot šentjakobsko župnišče v Ljubljani, je mestni občinski svet leta 1897 razpisal javni natečaj in ga objavil v časopisu Bautechnicher. Za projekt so prejeli veliko rešitev, komisija pa je med temi izbrala idejno zasnovo dunajskega arhitekturnega biroja Franza pl. Kraussa in Josepha Tölke.

A ko je bil natečaj že dokončan in ideja izbrana, je postalo jasno, da je umeščanje šole in župnišča pod eno streho neustrezno. Na občini so se odločili, da bodo zgradili dve ločeni poslopji. Kot priča zgodovina te stavbe, je takratni župan Ivan Hribar leta 1898 arhitektu Antonu Wolfu, vodji kranjske stavbne družbe, naročil izdelavo natančne opredelitve prostorskih potreb - posebej za župnišče in posebej za dekliško šolo.

Ko je padla odločitev, da bosta objekta ločena, je prišlo do zapleta pri fasadi. Predloženi predlogi so se občinskim svetom namreč zdeli neustrezni, zato je župan nov načrt za fasado naročil Maksu Fabianiju. Arhitekt je v Ljubljano za objekt poslal šest načrtov – tri za fasado, dva prereza in en tloris.

Na pročelju horizontalno členjene fasade je Fabiani namenoma uporabil malo cvetnega okrasja, ki je v Ljubljano prišel s takrat aktualnim secesijskim slogom. Foto: Ana Kovač

Poslopje so začeli graditi leta 1901

Stavbo s secesijskim pročeljem, umeščeno na križišče Starega, Gornjega in Levstikovega trga, ki v prostoru s svojima stranicama in vogalom tudi opredeljuje te tri smeri, so začeli graditi med letoma 1900 in 1901. Med njenimi interpretacijami je tudi ta, da postavljena v neposredno bližino šentjakobske cerkve in s svojo dimenzijo predstavlja vez med mogočno cerkveno stavbo in drobnejšim arhitekturnim merilom bližnjega Starega in Gornjega trga, strnjenega z manjšimi hišami.

Objekt pa se glede "na merila in orientacije zgleduje po baročni palači, tako kot veliko Fabianijevih objektov v Ljubljani. Sodobna šolska stavba je v prostor umeščena tako, da oblikuje dva trga in sosednje ulice," pa je projekt dekliške šole opredeljen v brošuri Muzeja za arhitekturo in oblikovanje z naslovom Fabianijeva Ljubljana, ki ponuja kompas po pomembnejših arhitektovih delih v prestolnici.

V dekliški šoli, ki je nastala na mestu nekdanjega jezuitskega kolegija, ki je pogorela leta 1774, je bilo 18 učilnic za 460 učenk in telovadnica s prhami, kar je bila za takratni čas prava novost. Danes pa je poslopje pod upravljanjem Zavoda Janeza Levca.

Cvetlično okrasje

Na pročelju horizontalno členjene fasade je Fabiani namenoma uporabil malo cvetnega okrasja, ki je v Ljubljano prišel s takrat aktualnim secesijskim slogom. Na zunanjosti je arhitekt raje poudaril napise z izreki znanih pedagogov, ki pa jih v obnovi po drugi svetovni vojni niso ohranili. Je pa še danes nad vhodom viden mestni grb, ki je označeval vsako stavbo, ki jo je gradila občina.

Nad vhodom v stavbo je viden mestni grb, ki je označeval vsako stavbo, ki jo je gradila občina. Foto: Ana Kovač

"Najlepša v celi deželi"



Dekliško šolo so leta 1875 ustanovili v stavbi, imenovani reduta, ki je nastala na mestu nekdanjega jezuitskega kolegija po požaru leta 1774 in si je prostore na današnjem Levstikovem trgu 1 takrat delila še z gimnazijo, osnovno šolo in anatomskim zavodom. V potresu leta 1895 je bila stavba zelo poškodovana in so jo morali podreti.



Dekliška šola je nato gostovala deloma na realki, deloma na osnovni šoli Vrtače, vse dokler niso sezidali sedanje stavbe, ki je po poročilih v časopisih ob svojem nastanku bila označena za "najlepšo v celi deželi".

