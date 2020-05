Daleč stran. V prestolnici termalnih užitkov.

Bi odpotovali na lepše? Naj vas to poletje pot odnese v slikovito okolico Kozjanskega, kjer boste lahko uživali ob lepotah narave in se hkrati pustili razvajati odličnim termalnim užitkom.

Že načrtujete in s prstom na zemljevidu po "kokoški" potujete? Ste pripravljeni, da raziščete lepote naše dežele, kot jih niste nikoli, da raziščete kotičke Slovenije, za katere morda ne veste, da sploh obstajajo. Da ponovno napolnite bazene, vrtove in parke. Tako blizu so, a tako daleč! Preden pa vas odnese − saj veste, kam − obiščite spletno stran www.terme-olimia.com, kjer so vam pripravili noro ponudbo ob ponovnem odprtju kompleksa!

Kjer se sprostiš in osvežiš

Si predstavljate prvi brezskrbni skok v vodo? Tisti občutek, ko vas ob prvem plavalnem zamahu v sezoni oblije občutek neverjetne lahkosti gibanja. Ko zajamete globok dih, se potopite v vrelec in sami s sabo tekmujete, kako daleč lahko plavate pod vodo … Daleč!

Ali pa občutek, ko vas predrami gong, jutranja joga pa je natanko to, kar vaše telo potrebuje pred okusnim zajtrkom, ki ga za vas pripravijo naši pridni kuharji iz dobrot okoliških kmetij. In že je nov dan, daleč stran!

Kjer se povežeš z naravo in s seboj

Si predstavljate, ko vas zjutraj po obrazu pobožajo prvi sončni žarki, ki pokukajo izza gričev Obsotelja in Kozjanskega … Ko zažvrgolijo ptice, vesele, da živijo v tako krasnem okolju. Ko si ne morete pomagati, da ne greste še pred zajtrkom na sprehod v bližnji gozd in se vanj potopite − sami ali s pomočjo strokovnjakov.

Ko zadihate zrak, tako čist in svež, da začutite, kako postopoma preplavi vaše telo. Ko ponovno začutite sebe. Odločite se, da boste danes odšli na kolo, jutri na Rudnico, pojutrišnjem pa na obisk v vinsko klet in ekološko kmetijo. Vmes pa boste plavali, plavali in plavali … Daleč stran.

Foto: Terme Olimia

Foto: Terme Olimia #dopustujte doma in se prepustite razvajanju v Termah Olimia, kjer se najde nekaj za vsakogar - za lenarjenje ob termalnih bazenih, za aktivno raziskovanje okolice in za veselo igranje na vodnih toboganih. To je nedvomno top destinacija tega poletja, saj boste zelo hitro odklopili od vsakdana in doživeli popolno počitniško avanturo.

