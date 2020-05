Daleč stran. Na počitnice.

Minevajo dnevi, tedni, meseci … Zimske plašče smo medtem zamenjali za kratke rokave, naokoli se že en mesec sprehajamo v natikačih. Na vrtu je iz sadik zrasla ogromna solata. Edini znani obraz zadnjega meseca je sosedov. Edina znana roka pa je cev hišnega sesalca.

Želimo si skočiti v vodo in ležernih poletnih dni. Želimo si zaplavati! Želimo si piknika s prijatelji. In želimo si sprehoda v neznano. Želimo se objeti in nazdraviti. In želimo imeti mir − pred delom od doma, pred mediji, pred hišnimi opravili, in … in čisto zares želimo verjeti, da bomo lahko kmalu, ampak zelo kmalu, odšli daleč, daleč stran.

Daleč stran. Kjer se začne življenje In ko v nekaj zares verjamemo, se to zgodi. Kmalu bo čas, ko boste v avto pakirali rokavčke, na avto pa nalagali kolesa. Ko boste med vožnjo na počitnice v Podčetrtek kupili krofe in z veseljem mahali tablam, ki vam prijazno izrekajo dobrodošlico v novi občini. Bližje, ko boste cilju, več bo v avtu življenja in pričakovanja. Začenjajo se vaše počitnice, daleč stran. V okolju, obdanem z naravo. V tisočerih bazenih, polnih zdravilne termalne vode. Tam, kjer sta doma tradicija in gostoljubje. Za nekaj gorami in nekaj vodami … v Termah Olimia − prestolnici termalnih užitkov. Pohitite z rezervacijami za počitnice. V Termah Olimia vas čaka posebna ugodnost. Prvim gostom ob odprtju na(d)grajujejo bivanje z vse do 50 % popusta na izbran paket.

Kjer se sprostiš in osvežiš

Si predstavljate prvi brezskrbni skok v vodo? Tisti občutek, ko vas ob prvem plavalnem zamahu v sezoni oblije občutek neverjetne lahkosti gibanja. Ko zajamete globok dih, se potopite v vrelec in sami s sabo tekmujete, kako daleč lahko plavate pod vodo … Daleč!

Ali pa občutek, ko vas predrami gong, jutranja joga pa je natanko to, kar vaše telo potrebuje pred okusnim zajtrkom, ki ga za vas pripravijo naši pridni kuharji iz dobrot okoliških kmetij. In že je nov dan, daleč stran!

Kjer se povežeš z naravo in s seboj

Si predstavljate, ko vas zjutraj po obrazu pobožajo prvi sončni žarki, ki pokukajo izza gričev Obsotelja in Kozjanskega … Ko zažvrgolijo ptice, vesele, da živijo v tako krasnem okolju. Ko si ne morete pomagati, da ne greste še pred zajtrkom na sprehod v bližnji gozd in se vanj potopite − sami ali s pomočjo strokovnjakov.

Ko zadihate zrak, tako čist in svež, da začutite, kako postopoma preplavi vaše telo. Ko ponovno začutite sebe. Odločite se, da boste danes odšli na kolo, jutri na Rudnico, pojutrišnjem pa na obisk v vinsko klet in ekološko kmetijo. Vmes pa boste plavali, plavali in plavali … Daleč stran.

Popolna sprostitev v objemu termalne vode. Zaslužili ste si to.

Izkoristite omejeno ponudbo in prve štiri tedne po odprtju bivajte celo za POL CENE!

Daleč najbolj nora ponudba

Že načrtujete in s prstom na zemljevidu po "kokoški" potujete? Ste pripravljeni, da raziščete lepote naše dežele, kot jih niste nikoli, da raziščete kotičke Slovenije, za katere morda ne veste, da sploh obstajajo. Da ponovno napolnite bazene, vrtove in parke. Tako blizu so, a tako daleč!

Preden pa vas odnese − saj veste, kam − obiščite spletno stran www.terme-olimia.com, kjer so vam pripravili noro ponudbo ob ponovnem odprtju kompleksa!

Daleč stran. A brez skrbi.

V Termah Olimia je varnost in zdravje gostov na prvem mestu, zato brez skrbi − ob ponovnem odprtju bodo skrajno resno upoštevali vse varnostne ukrepe, ki bodo sprejeti s strani pristojnih institucij.