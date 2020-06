Čudovito stanovanje iz priljubljene serije je na Airbnb #video #foto

Serija Ubij Eve (Killing Eve, prvo sezono smo pred kratkim gledali na Planetu) gledalcev ni pritegnila le z napeto zgodbo, ampak je tudi prava vizualna poslastica. Modne navdušenke in navdušence so očarale obleke morilke Vilanelle (igra jo Jodie Comer), zaradi katerih je ta že obveljala za modno ikono.

Prav tako so neskončno privlačna prizorišča serije, ki gledalce popeljejo po najbolj priljubljenih evropskih mestih, v aktualni, tretji sezoni serije, pa je gledalce navdušilo tudi stanovanje, v katerem je Vilanelle bivala v Barceloni.

Foto: Cover Images

To stanovanje ni studijsko, ampak gre za dejansko domovanje v slikoviti barcelonski stavbi Casa Ramos. Ta je s svojo podobo do zdaj navdihnila vrsto filmarjev, med drugim Alana Parkerja, Pedra Almodovarja in Wima Wendersa, ki so jo uporabili za snemalno lokacijo.

Medtem pa se v modno morilko iz serije Ubij Eve lahko "vživi" vsakdo, saj je stanovanje v Casi Ramos namreč mogoče najeti prek platforme Airbnb.

Stanovanje, v katerem lahko bivajo največ štiri osebe, ima dve spalnici, kopalnico, kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, stanovalci imajo tudi dostop do bazena, vse to pa stane okoli 330 evrov na noč.

