Besna množica nad turistko, ki se je povzpela na starodavno piramido #video

Čeprav je to prepovedano, se je drzna turistka povzpela na eno od slavnih majevskih piramid v Mehiki, njena poteza pa je razbesnela domačine in druge obiskovalce tega svetega kraja.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki nedavnega dogajanja v znanem arheološkem najdišču Chichen Itza v Mehiki, kjer se je neka turistka povzpela na eno od tamkajšnjih piramid.

Starodavne majevske piramide so za javnost zaprte oziroma ograjene, ogledati si jih je mogoče le z razdalje, za vzpon nanje pa je potrebno posebno dovoljenje. A to ni ustavilo svetlolase turistke, ki je prestopila ogrado in se vzpela po strmih stopnicah.

Kmalu zatem jo je s piramide pospremil varnostnik, ob dnu pa jo je pričakala besna množica, ki nad njenim početjem ni bila prav nič navdušena. Ko se je poskušala prebiti mimo, so vanjo metali vodo in smeti, nekdo jo je celo zlasal, mnogi pa so kričali, da bi jo bilo treba zapreti.

El Castillo oziroma Kukulcanov tempelj je osrednja in najslavnejša zgradba najdišča Chichen Itza, svetega kraja majevske civilizacije. Piramida je visoka 30 metrov, do vrha pa vodi 365 stopnic, ki simbolizirajo število dni v letu. Plezanje nanjo je prepovedano od leta 2008, potem ko se je več turistov ob padcih po strmih stopnicah poškodovalo oziroma celo umrlo.

