Vas Fucking v Zgornji Avstriji blizu meje z Nemčijo že leta navdušuje in privlači predvsem angleško govoreče obiskovalce, kar pa ni bilo preveč všeč tamkajšnjim prebivalcem, zato so se odločili, da jo preimenujejo.

Vasica Fucking v Zgornji Avstriji od 1. januarja 2021 ne bo več Fucking, temveč Fugging. S tem bo najbrž izgubila kakšnega turista, a prebivalcem je všeč, da se bodo končno znebili neposrečenega imena.

Majhna vaška skupnost, ki ima zgolj sto prebivalcev, se je za spremembo imena zavzemala že več let, čeprav ime Fucking nima pomena v nemščini. Težava so bili predrzni turisti, ki so selfije ob tabli imena vasi nadgradili tako, da so se ob njej fotografirali goli ali se celo snemali med spolnimi odnosi, predvsem pa so table nenehno izginjale, dokler jih niso posebej zaščitili pred krajo.

Verjetno ni treba posebej pojasnjevati, da je "fucking" v angleščini vulgarizem za spolno občevanje.

Ostaneta še Oberfucking in Unterfucking

Majhna vas sicer obstaja že približno tisoč let, a je svetovno slavo dosegla v dobi interneta, ko se je začela vse pogosteje pojavljati na lestvicah najbolj smešnih imen mest in vasi. Tudi na naši: Od Dilda do Ritoznoja: kraji z imeni, ob katerih se ljudje muzajo.

On novici, da se bo vas Fucking preimenovala v Fugging, pa ni znano, kaj se bo zgodilo z dvema bližnjima vasicama, ki delita podobno usodo: Oberfucking in Unterfucking.

Preverite tudi: