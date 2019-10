Avstralija: na sveto goro aboriginov splezali še zadnji turisti #foto #video

Na pobočju pod avstralskim skalnatim monolitom Ulurujem so se zjutraj po lokalnem času zbrale gruče turistov. Danes je bil namreč zadnji dan, ko so se obiskovalci lahko povzpeli na eno od najbolj znanih znamenitosti v deželi tam spodaj. V soboto bodo namreč vzpone na Uluru, ki velja za sveti kraj aboriginov, prepovedali.

Po poročanju BBC so si avstralski domorodci, natančneje pripadniki ljudstva Anangu, dolgo prizadevali, da bi uprava narodnega parka Uluru-Kata Tjuta obiskovalcem prepovedala vzpone na Uluru, ki je v javnosti znan tudi pod imenom Ayers Rock. Potem ko so pri upravi parka leta 2017 najavili, da bodo vzpone prepovedali, se je na goro tega leta sicer odpravilo zgolj 17 odstotkov turistov.

Zadnjo priložnost za vzpon izkoristilo na stotine obiskovalcev

V zadnjih tednih se je sicer število tistih, ki ne želijo zamuditi zadnje priložnosti za vzpon, zelo povečalo. Danes, ko je bilo to mogoče še zadnjič, so obiskovalcem pohod na goro sprva preprečevali močni vetrovi. Potem ko so se razmere izboljšale, se je na pot na goro odpravilo na stotine ljudi. Ti so se morali nazaj na vznožje vrniti ob 16. uri po lokalnem času, nato pa so v parku zaprli dostop in takoj začeli uničevati pohodniško pot.

Za prepoved vzponov na znameniti monolit so se v parku odločili zaradi varnosti obiskovalcev, okoljskih razlogov, predvsem pa zato, ker ima Uluru za avstralske domorodce velik duhovni pomen. Eden od pripadnikov ljudstva Anangu je za BBC povedal, da Uluru zanje predstavlja sveto mesto in da ima v njihovih očeh enak status, kot ga ima za katoličane cerkev.

Hoji in plezanju po gori nasprotovali avstralski domorodci

Ljudje, ki so prišli z vseh koncev sveta, so po besedah domorodcev brez kakršnegakoli spoštovanja hodili in plezali na goro. Deli Uluruja, ki imajo za avtohtone prebivalce Avstralije velik pomen, so bili sicer že do zdaj označeni s tablami, ki so turistom sporočale, naj se na teh delih ne zadržujejo, vendar domorodcev to ni pomirilo.

Prepoved vzponov, ki začne veljati v soboto, bo avstralskim domorodcem po dolgih letih prinesla konec bolečin in tegob. Foto: Reuters

Prepoved vzponov, ki uradno začne veljati v soboto, jim bo po dolgih letih tako prinesla konec bolečin in tegob. Dan pred tem so bili bližnji kampi in hoteli zasedeni do zadnjega kotička. To je vodilo tudi do nezakonitega kampiranja in kopičenja odpadkov blizu gore. Kljub prepovedi vzponov v parku ne pričakujejo, da bo to bistveno vplivalo na število obiskovalcev v prihodnjih tednih.

Na gori umrlo že na ducate ljudi

Od leta 1950 je med vzponom na Uluru sicer umrlo že na ducate ljudi. K smrtnim primerom so botrovale nesreče, dehidracije in zapleti s srcem. Lani so denimo zabeležili smrt japonskega turista, ki je umrl, ko se je poskušal vzpeti na strm del gore. Skalnati monolit v višino meri 348 metrov, vzpon nanj pa je zelo strm. Poleti lahko temperature na območju dosežejo tudi do 47 stopinj Celzija.