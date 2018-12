Adventna čarovnija ob obali Jadranskega morja

Oglasno sporočilo

Prvi predlog je za vse, ki imajo radi zimo, adventni čas, lučke in vse, kar spremlja božičnega duha, drugi pa je romantični oddih za tiste, ki jim ta del leta predstavlja čas za sprostitev in druženje z boljšo polovico.

Predlog št. 1: Advent v Poreču ali na otoku Rab

Poreč v adventnem času ponuja raznovrstne dogodke za vse okuse. Na ulice in trge se prikrade vonj po cimetu in kuhanem vinu, celo mesto pa postane oder čarobnih prazničnih dogodkov. Občutite čare prazničnega vzdušja in uživajte v zimski pravljici le uro in pol vožnje od svojega doma!

Vzdušje na adventu v Poreču bodo ogreli številni koncerti in zabavni program, ne bo pa manjkalo niti dobre hrane in kuhanega vina. Adventne hiške ponujajo številne mednarodne adventne jedi, kot so klobase in kislo zelje, ter istrske tradicionalne dobrote, kot so domače fritule.

Uživajte na brezplačnem drsališču s pogledom na morje, v lokalnih dobrotah na zimskem soncu in pričakajte dedka Mraza na jadranski obali.

Najlepši otočni advent letos ponuja kombinacijo gastronomije, zabave in umetnosti za vse starosti. V decembru lahko uživate v koncertih, živih jaslicah, gledaliških predstavah in lokalnih specialitetah.

Vaše najmlajše bo navdušil Božiček, ki se bo s padalom spustil z neba, uživali pa bodo lahko tudi v avanturističnem vlaku in na edinstvenem drsališču.

Izberite enega izmed hotelov Valamar za svojo zimsko pravljico in doživite čaroben advent na Jadranu.

Predlog št. 2: Romantika v Rabcu

Za vse, ki ne marajo gneče, zmrzovanja na prostem in želijo na kratko pobegniti, preden se začne najbolj noro praznovanje, smo pripravili ponudbo velnesa v Rabcu. Sprostite se s svojo boljšo polovico in uživajte v romantičnih trenutkih zasebnosti, ki vam jo ponuja Valamar hotel Sanfior.

Pričakala vas bo romantično opremljena soba s košaro dobrodošlice in penino ter spa center z vsemi vsebinami. Sproščajte se v savnah, najrazličnejših kopelih ali v masažnem bazenu, na voljo pa so tudi bar Vitality, bazen in fitnes center.

