7 idej za konec tedna izlet po Sloveniji

Letos se je večina Slovencev morala sprijazniti z dejstvom, da žal ne bomo odpotovali v daljne tropske kraje in da so naši dopustniški načrti propadli. Slaba novica. Za zabavno počitnikovanje in za izlet ob koncu tedna pa je še vedno nešteto možnosti v naši čudoviti deželi, ki nam, kljub svetovni epidemiji, ostaja na voljo. Čas je, da izkoristimo lepote Slovenije in se prihodnji konec tedna odpravimo na eno od prekrasnih destinacij, ki so od doma oddaljene le dobro uro. S seboj vzemite tudi šotor in se umaknite v zdravilno naravo. Pripravili smo vam nekaj izletniških idej, ki so se nam najbolj vtisnile v spomin.

Čas je, da postanemo popotniki po lastni deželi.

1. Goriška brda

Ste nameravali odpotovati v Toskano, pa so vam načrti padli v vodo? Potem so Goriška brda prava izbira za vas, saj ponujajo miren oddih v čarobni naravi in krasne razglede na vinske trte, obenem pa se boste lahko kot kralji pogostili z dobrim vinom in hrano. Pravzaprav je jesen pravi letni čas za izlet v Brda, saj je to sezona trgatve in martinovanja. Zagotovo vam ne bo dolgčas!

Poslastica, ki vas čaka v Goriških brdih.

2. Kampiranje v dolini Soče

Če iščete bolj športen oddih, spakirajte pohodne čevlje in šotor ter preživite vikend v naravi. Ena najlepših slovenskih destinacij je zagotovo dolina Soče, ki ponuja kopanje v (sicer ledeno mrzli) reki, pohodne poti za vso družino in veliko različnih možnosti kampiranja. Nekateri imenitnejši kampi nudijo celo športna igrišča, wellness centre, bazene, vodene izlete, jacuzzije, kolesarstvo, adrenalinske parke, kuharske delavnice in drugo.

Soča ponuja tudi mnoge vodne aktivnosti, kot na primer vožnjo s kajakom.

3. Krajinski park Kolpa

Še ena destinacija, ki nudi tako športne pohodniške poti kot tudi sproščanje in kopanje v kristalno čisti reki. Navdušil vas bo raznolik živalski in rastlinski svet krajinskega parka, ne pozabite pa poskusiti tudi ene od specialitet Bele krajine. Priskrbite si kakovosten šotor, ki omogoča enostavno shranjevanje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.

Kampiranje je čudovito tudi jeseni.

4. Dolina Sedmerih jezer

Če ste avanturistična duša, ki potrebuje več kot le sproščanje ob reki, potem vam priporočamo, da se odpravite ob koncu tedna na pravi pohodniški izlet v Dolino Sedmerih jezer v Triglavskem narodnem parku. Podajte se na pot do Koče pri Triglavskih jezerih, od koder lahko občudujete izjemne razglede na gore in jezera.

Poskrbite, da boste opremljeni s parom kakovostnih pohodnih čevljev, saj brez njih vaš izlet ne bo prijeten.

5. Kras in grad Štanjel

Odpravite se na raziskovanje Krasa, kjer se lahko ustavite pri gradu Štanjel in obiščete prekrasni Ferrarijev vrt. Nagradite se z narezkom iz kraškega pršuta in s kapljico terana. Zaradi svoje romantičnosti je čudovita ideja za oddih ob koncu tedna v dvoje. Ker je to krajši izlet, potrebujete le nahrbtnik, kamor lahko zložite oblačila za dva dni ter nepogrešljive pripomočke za osebno higieno.

6. Podčetrtek

Če res potrebujete sproščujoč in umirjen vikend, se odpeljite do Podčetrtka, kjer si lahko privoščite oddih v razkošnih Termah Olimia. Tam lahko tudi prenočite, če pa vam hitro postane dolgčas, se odpravite na raziskovanje Podčetrtka, ki ponuja cel kup aktivnosti za radovedne izletnike. Če imate otroke, jim predstavite deželo pravljic ter Jelenov greben. Vzemite si dan za kolesarstvo in s treking kolesom raziskujte pobočja vzhodne Slovenije.

7. Izola

Zakaj ne bi konca tedna preživeli v obmorskem mestu z bogato zgodovino? Izola ponuja izvrstne nastanitve, hkrati pa lahko konec tedna izkoristite za športne aktivnosti v naravi. Priporočamo vam kolesarjenje po poti med Izolo in Sečovljami, ki je obdana z vinogradi, nasadi oljk in čudovitimi razgledi na morje. Tovrsten izlet je zaradi blagega sredozemskega podnebja primeren v vsakem letnem času.

