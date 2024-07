30 odstotkov popusta za MEDITERAN septembra in oktobra

Poleti v obmorskih letoviščih vlada izjemna gneča, ki lahko precej pokvari dopust. Kaj storiti? Rezervirajte počitnice v jesenskem terminu, ko bo počitnikarjev občutno manj. Če vas skrbi vreme, naj vas pomirimo: na Mediteranu poletje vztraja vse do pozne jeseni. Če pa niste prepričani, ali si lahko privoščite (še en) dopust, imamo za vas odlično novico: na Počitnice.si so namreč pripravili izjemno ponudbo jesenskih počitnic na Mediteranu, ki si jih v posebni "first-minute" ponudbi lahko zagotovite tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Ko v teh dneh odpremo družbena omrežja, imamo občutek, da so vsi na morju. Večina se je namreč tudi letos odločila letni dopust preživeti v obmorskih letoviščih. A dejstvo je, da se poleti na morje odpravi večji del sveta, zato je treba povsod računati na precejšnjo gnečo. Če bi se ji radi izognili, bo najbolje, da dopust prestavite na september ali oktober, ko se začne šola in bo počitnikarjev občutno manj, pa tudi cene na cilju ne bodo več tako zasoljene.

No, tudi če se boste v glavni sezoni odpravili na morje, ni nobenega razloga, da si ne bi privoščili kakšnega tedna oddiha še jeseni. Navsezadnje ste vse leto podvrženi precej podivjanemu življenjskemu tempu usklajevanja poslovnih in družinskih obveznosti, zato je prav, da si pošteno spočijete tako telo kot um, in se dobro pripravite na nove izzive, podvige in zmage.

Če ste prepričani, da si (še enega) dopusta ne morete privoščiti, naj vas pomirimo: na Počitnice.si so namreč pripravili izjemno "first minute" ponudbo za jesenski oddih na Mediteranu, kar pomeni, da si lahko ob zgodnji rezervaciji počitniškega paketa za september in oktober zagotovite popust do - 30 odstotkov za počitnice v Turčiji, Egiptu, na Kanarskih otokih Tenerife in Lanzarote, na Južnem Cipru ter na Balearskem otoku Majorka.

NORO "first minute" jesensko ponudbo na tudi do 30 odstotkov ugodneje ! Pošljite povpraševanje na 01/280 30 00 in si zagotovite sanjski oddih po izjemno ugodni ceni! Že danes izkoristitena Počitnice.si in si zagotovite nepozaben oddih na Mediteranu! Pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite nain si zagotovite sanjski oddih po izjemno ugodni ceni!

Foto: Počitnice.si

V Turčijo in Egipt po kraljevsko "all inclusive" izkušnjo

Pri izbiri počitniške destinacije igra izjemno pomembno vlogo vsebina počitniškega paketa. Na Počitnice.si si jo lahko v veliki meri oblikujete sami, saj imate na številnih destinacijah na voljo odhode z različnih letališč v bližini, v prav vseh imate na voljo bogat nabor različnih namestitev – od apartmajev do petzvezdičnih hotelov, od nočitev do bogate "all inclusive" ponudbe. V slednji še posebej blestita Turčija in Egipt, saj boste težko kje na svetu za svoj denar dobili toliko kot prav na teh dveh destinacijah.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

In tu ne govorimo samo o neomejenih količinah hrane in pijače ... Ne, ne, tako v Turčiji kot tudi v Egiptu je v ceno počitniškega aranžmaja všteto še kopanje v hotelskih bazenskih kompleksih, brezplačna uporaba plaže, dnevne in večerne animacije za otroke in odrasle, številne športne in zabavne aktivnosti, vodni športi ter ponekod še vodni park in izbran nabor spa storitev. To torej pomeni, da, če se odločite za počitnice v letoviščih turške riviere ali na obali Rdečega morja, lahko denarnico mirno pustite tudi doma. Čeprav, naj vam namignemo, da se lahko s kakšnim evrom napitnine nabor in kakovost ponujenih storitev še precej izboljšata.

Ob tem se lahko tako turška letovišča Alanya, Side, Belek in Antalya, kot kraljica Egipta Hurgada, pohvalijo s številnimi naravnimi ter zgodovinskimi znamenitostmi, ki se jih vsekakor splača obiskati in ogledati, pa naj gre za srednjeveška mesta, slapove, piramide in templje iz časa faraonov ali puščavske fatamorgane.

V Turčiji se vsekakor splača obiskati "bombažno palačo" Pamukkale, bele apnenčaste terase, po katerih se pretaka kristalno čista voda iz penečih izvirov, in antično mesto Hierapolis, kjer naj bi bil Kleopatrin vrelec mladosti. Hurgade pa nikakor ne smete zapustiti, ne da bi pogledali v zanimiv podvodni svet, poln pisanih ribic ter barvitih koral, in obiskali beduinov, nomadskega ljudstva, ki živi globoko v puščavi, daleč stran od ponorelega sveta.

Alanyo, Side, Belek in Antalyo lahko poletite večkrat na teden iz Ljubljane , Gradca in Dunaja (celotno ponudbo najdete Hurgado se lahko odpravite z letalom iz Ljubljane in Gradca (podrobnosti in termine najdete Privoščite si edinstveno "all inclusive" razvajanje in si zagotovite največ za svoj denar. Izkoristite do 30 odstotkov popusta na zgodnje prijave za letovanje v Turčiji in Egiptu v septembrski in oktobrskih terminih ter oblikujte dopust po svoji meri. Na organizirane počitnice vinlahko poletite večkrat na teden izin(celotno ponudbo najdete TUKAJ ), na počitnice vse lahko odpravite z letalom izin(podrobnosti in termine najdete TUKAJ !).

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Kanarski otoki – v večno pomlad na Tenerife ali Lanzarote?

Glavni razlogi za priljubljenost Kanarskih otokov so trije: lepo vreme vse leto, odlična kulinarika ter raznolika pokrajina, ki skrbi, da na svoj račun pridejo tako tisti, ki si želijo sproščanja na plaži, čofotanja v morju ter preizkušanja v vodnih športih, kot tudi oni, ki sta jim blizu pohodništvo ter raziskovanje.

Še posebej priljubljen je največji Kanarski otok Tenerife, katerega sever je zaradi gorske pregrade bolj vlažen in zelen, južni pa puščavski ter sončen. Obiskati in raziskati se vsekakor splača oba ter se v osrednjem delu povzpeti na vulkan El Teide, ki velja za najvišji vrh Španije. Turistična ponudba je na otoku Tenerife zgoščena vzdolž južnega dela otoka, ki je posejan z glavnimi letovišči Tenerifa: Costa Adeje se lahko pohvali s široko promenado ob plaži in številnimi bari ter restavracijami, Playa de las Americas se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi, ki so kot nalašč za učenje surfanja, Los Cristianos pa s čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas.

Foto: Počitnice.si

Lanzarote je precej manjši in manj obljuden od Tenerifa, posledično je veliko bolj pristno tudi vzdušje na otoku. Ker je večina površja prekrita z lavo in pepelom, ga mnogi imenujejo tudi "evropski Havaji". Severni del je poln atraktivnih vzpetin in bolj vetroven ter zato kot nalašč za kajtanje in surfanje, na jugu pa je morje nekoliko mirnejše in zato popolno za družine z otroki. Med letovišči je še posebej priljubljena Playa Blanca, ki se lahko pohvali s prijetnim ozračjem ter številnimi restavracijami in bari, ter plaže Papagayo - šest plaž, ujetih v skalno obalo s finopeščenimi kopalnimi zalivi.

Kanarski otoki geografsko bližje Afriki kot Evropi. Posledično je toplo vse leto, zato je jesen pravi čas za nepozabne počitnice na tem koščku sveta. Ljubitelji vodnih športov in pestrega dogajanja boste vsekakor uživali na otoku Trevisa pri Benetkah (preverite ponudbo Zagreba poletite na Čeprav upravno spadajo pod Španijo, sogeografsko bližje Afriki kot Evropi. Posledično je toplo vse leto, zato je jesen pravi čas za nepozabne počitnice na tem koščku sveta. Ljubitelji vodnih športov in pestrega dogajanja boste vsekakor uživali na otoku Tenerife , kamor lahko s Počitnice.si poletite izpri Benetkah (preverite ponudbo TUKAJ ), tisti, ki radi uživate v morskih radostih in raziskujete okolico, pa lahko izpoletite na Lanzarote , katerega pokrajina spominja na lunino površje (akcijsko ponudbo najdete TUKAJ ).

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Južni Ciper– jesenski oddih na otoku sonca in lepote

Sredozemlje se lahko pohvali s pravim bogastvom otokov. A ko beseda nanese na jesenske počitnice na Mediteranu, so prva izbira večine grški ali španski otoki. Le redki pomislijo na Ciper, majhen otoček na skrajnem jugovzhodu Evrope, ki je bil nekoč britanska kolonija, danes pa je razdeljen na severni turški in južni grški del. Južni Ciper se lahko pohvali z več kot 300 dnevi sonca na leto, neskončnimi peščenimi plažami in kristalno čistim turkiznim morjem. Tu boste deležnih vrhunske storitve tudi v hotelih s štirimi zvezdicami in to po izjemno dostopni ceni, saj ta košček raja na Zemlji še ni podlegel klasičnemu komercialnemu turizmu.

Med najbolj priljubljenimi letovišči na Južnem Cipru izstopa Paphos , na zahodni obali, s številnimi znanimi ter lepo urejenimi peščenimi, prodnatimi in skalnatimi plažami. Hotelske komplekse v Paphosu povezujejo lepo urejene sprehajalne poti, ki vodijo vse do starega pristanišča ter gradu Paphos Castle. V bližini sta še Arheološki park Kato s kraljevimi grobnicami, mozaiki in ostanki nekdanjih vil, ter Afroditina skala, kjer naj bi se po zločinu iz strasti rodila boginja Afrodita. Paphos je ob tem odlično izhodišče za obisk idiličnih v notranjosti otoka, tako z zgodovinskim bogastvom kot tudi čudovitimi peščenimi plažami ter prestrim dogajanjem pa se lahko pohvali tudi drugo največje letovišče Južnega Cipra Limassol na skrajnem jugu otoka.

Počitnice.si poletite iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah! Izkoristite edinstveno "first minute" jesensko ponudbo in septembra ali oktobra počitnikujte na Južnem Cipru do 30 odstotkov ugodneje ! Za več informacij pokličite 01/280 30 00 ali pošljite povpraševanje na Privoščite si jesenski oddih na Južnem Cipru , kamor lahko spoletite izalipri Benetkah! Izkoristite edinstveno "first minute" jesensko ponudbo TUKAJ in septembra ali oktobra počitnikujte na Južnem Cipru do! Za več informacij pokličiteali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si

Foto: Počitnice.si

Majorka– ko španski prestiž postane dostopen vsem!

Španski otoki so dolgo veljali za počitniške oaze petičnih gostov. Z vse širšo mrežo letalskih povezav in vključitvijo nizkocenovnih ponudnikov poletov pa so priljubljena otoška letovišča Španije postala dostopna tako rekoč vsem. Tudi Majorka, otok sonca, smeha in razgibane pokrajine, ki skupaj z Ibizo , Menorco in Formentero sestavlja Balearske otoke. Ob besedi Baleari sicer marsikdo najprej pomisli na nore zabave dolgo v noč, a Majorka lahko ponudi veliko, veliko več. Znana je po svojih spektakularnih plažah z belim peskom in kristalno čistem morju.

Razgibana pokrajina Majorke nudi številne možnosti za aktivnosti na prostem, piko na i pa nepozabni počitniški izkušnji doda odlična kulinarika in bogat izbor vin. Jesenske počitnice na Majorki so popolna izbira tako za samostojne raziskovalce in seniorje kot tudi za zaljubljene pare in družine z otroki. In kar je najboljše: let do Majorke iz vseh okoliških letališč traja samo okrog dve uri, kar pomeni, da boste na morju hitreje, kot če bi se odpravili na oddih k sosedom Hrvatom.

tako z ugodno ceno kot vrhunsko kakovostjo storitve. Izkoristite izjemno "first-minute" ponudbo počitniških paketov z odhodi iz Zagreba , tudi do 30 odstotkov ugodneje!



Foto: Shutterstock / Počitnice.si Privoščite si jesenski oddih na Majorki s Počitnice.si, ki se ponašaIzkoristite izjemno "first-minute" ponudbo počitniških paketov z odhodi iz TUKAJ in si že danes zagotovite nepozaben jesenski oddih

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.