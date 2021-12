1,7 milijona lučk vabi v čarobno Božično bajko Slovenije #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božična bajka že šesto leto v Mozirski gaj privablja ljubitelje svetlobnih okrasitev in prazničnega vzdušja. Nova zgodba, ki sveti s kar 1,7 milijona lučk, je zanimiva za obiskovalce vseh starosti, ogledate pa si jo lahko vsak dan do prvega tedna novega leta.

Ko si v starih časih ljudje niso znali razložiti naravnih pojavov, so si zamislili, da je to delo bajeslovnih bitij. Dodelili so jim izjemno moč, ki se je lahko obrnila v dobro ali slabo. Ob vstopu v okrašen Mozirski gaj začutiš, da so božanski junaki nekaj te dobrotljive sile usmerili v prostor ob Savinji.

V magičnost zaljubljena Ana Bertić je s svojo ekipo iz Time4Tales letos že šesto leto pripravila Božično bajko Slovenije, novo svetlobno zgodbo, ki jemlje dih. Ana Bertić je namreč pred desetletjem na Hrvaškem že ustvarila uspešno Božično bajko pri Čazmi, ki se zdaj imenuj SalajLand. Po letih ustvarjanja v istem prostoru je imela Ana dovolj. Potrebovala je nov izziv, nov prostor za novo bajko.

Pri vhodu vas pričaka ogromen adventni venec. Foto: Ana Kovač

"Ko je prišla v Slovenijo, je vsa očarana našla Mozirski gaj. Park, ki ima dolgo zgodovino in je v mednarodnem merilu znan kot svojevrstna oaza estetike in naravne lepote, jo je primamil za novo zgodbo. Zdaj smo že šesto leto skupaj in vsako leto je nekaj drugače," nas je po bajki zapeljala vodja odnosov z javnostmi v Mozirskem gaju Maja Horvat.

"Po lanskem skorajšnjem zaprtju smo letos zelo veseli, da smo lahko ponovno osvetlili ves park. 1,7 milijona lučk tvori najrazličnejše oblike in pričara magično praznično vzdušje," pravi Maja Horvat. Foto: Ana Kovač

Ano Bertić je park navdušil s številnimi potmi, reko Savinjo, tradicionalnimi objekti na prostem in seveda različnimi drevesnimi postavitvami. Ko se je v začetku oktobra park zaprl, se je vanj "preselila" Ana s svojo ekipo in okraševanje se je začelo.

Oglejte si fotografije sprehoda skozi bajko

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

"Nova postavitev nastaja v njeni glavi vse leto, v drugi polovici oktobra pa se začnejo priprave. Vsak dan šest in več ljudi po osem ur in še dlje postavlja novo bajko. Pomembno je, da je vse pravilno postavljeno, da so oblike pravilno urejene in luči v pravilnem zaporedju."

Poročni paviljon je osvetljen z belimi lučkami, kar mu daje prestižnost in svečanost. Foto: Ana Kovač Mozirski gaj ima deset točk in Ana v vsaki izmed njih ustvari posamično zgodbo. Nova, letos še posebej lepo okrašena točka Božične bajke Slovenije je očarljivi Zeliščni vrt.

Pri vhodu stoji ogromen adventni venec. Vile so v Začarano vas prinesle kup pisanih luči, saj si tokrat želijo živahnosti in veselja. Božiček pa si je v kašči pri vhodu našel novi dom. "Med konci tedna nas bo obiskoval Božiček, občasno pa ga bo nadomestil Miklavž."

V Začarani vasi živijo vile in različna pravljična bitja. Letos so si zaželela pisanosti, živahnosti in veselja. Le kako bi drugače uporabila svojo moč? Foto: Ana Kovač

V najboljšem letu, to je leta 2019, si je postavitev ogledalo kar 350 tisoč obiskovalcev in 26. decembra istega leta so postavili dnevni rekord s 5.500 obiskovalci. Letos rekordov ne pričakujejo.

Kam gredo lučke, ko je konec razstave?

"Naš upravitelj jih pospravi, previdno zloži, za kar je potrebnega skoraj toliko dela, kot ga je s postavljanjem. Odnese jih v veliko skladišče. Vsako leto je več lučk, torej tudi več dela s pospravljanjem," pove Maja Horvat. Povedala je tudi, da si želijo, da bi deseto postavitev Božične bajke Slovenije okrasili z dvema milijonoma lučk.

Videosprehod po bajki

Ne glede na to, ali verjamete v vile, vilinska bitja in kakršnokoli magičnost ali ne, boste po odhodu iz parka domov prinesli nekaj magičnega prahu.

Japonski vrt žari v kombinaciji rdeče in zlate. Foto: Ana Kovač

6. Božična bajka Slovenije bo odprta do nedelje, 9. januarja, vsak dan, tudi med prazniki in konci tedna, od 16. do 21. ure.

Razmere zaradi koronavirusa so malce drugačne, a vseeno so veseli, da so lahko odprti. Pogoj PTC za obisk zunanjih površin parka za zdaj ni potreben, preverjali pa ga bodo pri ponujanju vseh storitev v Mozirskem gaju.