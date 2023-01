1. maj in poletje na Južnem Cipru

Oglasno sporočilo

Čeprav smo komajda dodobra zakorakali v leto 2023, so prvomajski prazniki skoraj že za ovinkom, kmalu pa sledi še poletni dopust. Oboje si večina želi preživeti nekje na toplem, po možnosti ob morju, a vse več je takih, ki so zaradi naraščajočih cen prepričani, da bo letos žal ostalo samo pri željah. Ne dovolite, da vam karkoli pokvari več kot zasluženi oddih: poznamo namreč način, kako lahko sebi in najdražjim zagotovite čudovite počitnice na Cipru po izjemno ugodnih cenah !

Foto: Shutterstock

Splošno življenjsko pravilo veleva, da je odlične stvari treba začeti načrtovati dovolj zgodaj – le tako jih namreč lahko do potankosti naštudirate in v pestri ponudbi najdete najbolj optimalno kombinacijo med kakovostjo ter ceno. To vsekakor velja tudi za počitnice in potovanja, saj se ne gre več zanašati na morebitne last minute ugodnosti. V času po korona krizi teh namreč praktično ni več, zato je bolje pravočasno načrtovati zasluženi oddih in ujeti izjemne first minute ponudbe.

Paketne ponudbe počitnic v južnem delu Cipra še dodatnih 20 odstotkov ugodneje!

Če mislite, da so zato sanje o ugodnih prvomajskih počitnicah že splavale po vodi, naj vas potolažimo, da ni tako. V spletni turistični agenciji Počitnice.si so vam ekskluzivne first minute ugodnosti še na voljo – a ne več dolgo! Samo do 31. 1. si lahko še zagotovite neverjetno ugodne pakete prvomajskih in poletnih počitnic na Cipru za 5, 7, 10 ali 14 dni, ki vključujejo povratni letalski prevoz z nizkocenovnim letalskim prevoznikom iz Zagreba do Paphosa, izbrano namestitev na Cipru ter transfer od letališča do hotela in nazaj.

Poleti iz Zagreba proti Cipru so v zimski sezoni organizirani dvakrat tedensko, to je ob ponedeljkih in petkih , od marca do konca oktobra 2023 pa lahko iz hrvaške prestolnice na počitnice na Ciper poletite kar trikrat na teden: ob ponedeljkih , sredah in petkih .

Pozor! Izjemna first minute ponudba prvomajskih in poletnih počitnic v južnem delu Cipra s popusti do 20 odstotkov velja samo še do 31. 1. , zato ne odlašajte! Še danes preglejte bogato ponudbo TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite svoje želje glede datuma odhoda, namestitve, storitve ter števila in starosti potnikov in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli najboljše ponudbe počitnic v južnem delu Cipra! Za dodatne informacije in rezervacije so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si vselej na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, če pa si želite bolj osebnega pristopa, jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete tudi v njihovi poslovalnici v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

5 razlogov, zakaj na počitnice na Ciper

Ciper je sredozemski otok, ki leži na stičišču treh celin – Evrope, Azije in Afrike. Že desetletja velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Mediteranu, ki jo vsako leto obišče na milijone turistov. Razlogov, zakaj za svoj zaslužen oddih izbrati prav Republiko Ciper, je veliko, zato izpostavimo samo pet najbolj izstopajočih:

1. Ciper se ponaša s sredozemskim podnebjem. To pomeni, da so zime mile, poletja pa dolga in vroča, kar je kot nalašč za sproščen oddih na čudovitih prodnatih in peščenih plažah.

Foto: Shutterstock

2. V južni del Cipra je mogoče potovati zgolj z osebno izkaznico. Ciper leži južno od Turčije in je tretji največji otok v Sredozemlju. Ponaša se s precej burno zgodovino. Uradno se imenuje Republika Ciper, a ta predstavlja le južni dve tretjini otoka. Skrajni sever so namreč leta 1974 zasegli Turki, južni del otoka pa so naselili Grki in je danes del Evropske unije, zato je tja mogoče odpotovati zgolj z osebno izkaznico in povsem brez omejitev.

3. Pestra ponudba namestitev za vsak okus. Izbirate lahko med pestro ponudbo apartmajev, manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi bazeni, pa tudi večjimi hotelskimi kompleksi različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti. Večina namestitev ponuja nočitev z zajtrkom ali polpenzion, nekatere pa omogočajo tudi ponudbo all inclusive.

Foto: Shutterstock

4. Ciper slovi po izjemnih okusih ter jedeh. Kulinarika na Cipru je popolna mešanica mediteranske ter orientalske kuhinje in nikogar ne pusti ravnodušnega. Najbolj doživeto jo boste spoznali skozi meze – obrok, sestavljen iz več tradicionalnih hodov ciprskih dobrot iz mesa, rib, morskih sadežev, sira, gob in različnih omak, ki omogočajo popolno degustacijo ciprskih okusov. Vsa hrana je precej začinjena, a ni pekoča.

5. Popolna destinacija za vse generacije. Na Cipru na svoj račun pridejo tako uživači, ki si želijo odpočiti od hektičnega vsakdanjega sveta, kot tudi družine z navihanimi otroki, ljubitelji vodnih užitkov ter popotniki in zagreti raziskovalci. Narava in ljudje so otok skozi stoletja izoblikovali v razgibano celoto, ki kljub majhnosti premore izjemno raznolikost.

Katere hotele na Cipru priporočajo slovenski gostje?

Južni del Cipra je torej popolna kombinacija kulture, tradicije, folklore, neokrnjene narave, čistega morja in dih jemajočih plaž s pestro ponudbo različnih tipov namestitev. Tudi Slovenci imamo med njimi svoje favorite. Leta 2022 so najboljši vtis na slovenske goste v Republiki Ciper pustili hoteli Louis Ledra Beach 4*, ki leži neposredno na peščeni plaži v bližini mesta Paphos in je opremljen z vsem, kar potrebujete za popoln oddih, Coral Beach & Resort 5*, ki leži na približno 300 metrov dolgi peščeni plaži tik ob letovišču Coral Bay, znanem po nakupovanju ter zabavi, in Theo Sunset Bay 4*, ki je le dobrih sto metrov oddaljen od peščene plaže v mestu Paphos in zagotavlja nepozabne razglede.

1 / 4 Hotel Louis Ledra Beach 4* 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Številne goste je Republika Ciper ob prvem obisku tako navdušila, da se vedno znova radi vračajo na ta biser sredi Sredozemlja. Dovolite, da navduši tudi vas! Preglejte nabor paketnih ponudb počitnic na Cipru TUKAJ ali na info@pocitnice.si sporočite želeni termin odhoda, vrsto in tip namestitve ter število in starost potnikov in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli najboljše ponudbe nepozabnih počitnic na Cipru! Za več informacij lahko pokličete tudi na telefonsko številko 01/280 30 00! Izkušeni svetovalci na Počitnice.si vam bodo z veseljem priskočili na pomoč z nasveti ter vam pomagali pri rezervaciji nepozabnega oddiha, za katerega vam bosta hvaležna tako duša kot tudi denarnica!

Paphos – popolno izhodišče za nepozabne počitnice v južnem delu Cipra

Po celotnem južnem delu Cipra je posejana kopica počitniških letovišč, med najbolj priljubljena pa zagotovo spada Paphos z okolico, saj je blizu letališča in ponuja popolno kombinacijo sprostitve, zabave in raziskovanja. Dolga poletja tu zaznamuje vroč ter suh zrak, ki je kot nalašč za vse vrste morskih užitkov, prijeten veter privablja tudi deskarje in kajtarje. Uživanje na plaži ali ob bazenu lahko dopolnite z obiskom arheološkega parka Kato Paphos, ki obsega številne arheološke najdbe, med drugim tudi izjemno zbirko rimskih mozaikov, pa tudi lepo ohranjen amfiteater. Med najpomembnejšimi do zdaj odkritimi ostanki so štiri velike in dovršene rimske vile: Dionizova, Aionova, Tezejeva in Orfejeva hiša, vse z odlično ohranjenimi mozaičnimi tlemi.

Prava arheološka dragocenost je nekropola, ki je znana kot Grobnica kraljev, čeprav tu niso pokopani kralji, temveč premožni meščani. Še posebej zanimivo je dejstvo, da ima skoraj vsak grob svoj vodnjak s pitno vodo, njihov pomen pa še ni povsem raziskan. V mestu je tudi veliko katakomb, ki izvirajo iz zgodnjega krščanskega obdobja. Najbolj znana je cerkev sv. Salomona, ki je bila prvotno krščanska katakomba. Po pričevanju domačinov naj bi sveto drevo ob vhodu zdravilo bolezni tistih, ki na njegove veje obesijo osebno daritev.

V bližnjem mestecu Phassouri je ena najbolj znamenitih turističnih točk Cipra – Petra tou Romiou oziroma Afroditina skala. Iz morske pene ob tej skali naj bi se namreč po legendi rodila mitološka boginja lepote in ljubezni Afrodita ter pozneje tu dnevno izvajala svoj ritual kopanja in s tem ohranjala svojo lepoto ter mladosten videz. Prav zato naj bi plavanje okoli te skale zagotavljalo večno mladost duha in telesa.

Morski navdušenci se med počitnikovanjem na Cipru lahko podate tudi na poldnevni ali celodnevni izlet z ladjico, na katerem si z morja ogledate celotno zahodno obalo in ustvarite nepozabne fotospomine, postanek v prestižnem letovišču Coral Bay pa izkoristite za kopanje ter morske užitke. V bližini najdete tudi Paphos Forest – gozd samih borovcev, ki predstavlja dom muflonom v okviru rezervata Stavros tis Psokas.

Ljubitelji pohodništva pa boste počitnikovanje na Cipru izkoristili za obisk polotoka Akamas, ki se lahko pohvali z večkilometrskimi trekingi ob obalnih poteh in po klifih s pogledom na kristalno čisto morje ter neskončne plaže. Med najbolj privlačnimi je vsekakor pohodna pot do Fontane Amorose, ki skriva eno najlepših plaž na Cipru Modro laguno, najlepše sončne zahode pa boste lahko opazovali na plaži Lara Beach na skrajnem južnem delu polotoka, ki se lahko pohvali še z valilnico za želve – te v začetku poletja tu izležejo jajca, iz katerih se izvalijo mlade želvice. Prizor, ki ga je vsekakor vredno doživeti v živo in razlog več, da 1. maj in poletje preživite v Republiki Ciper!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.