Ples ob drogu, kot ga še niste videli #video

Saj ni res, pa je, si verjetno misli marsikdo ob ogledu videoposnetka, ki ga je mlada ruska sinhrona plavalka delila na svojem profilu na Instagramu in ki si ga lahko ogledate spodaj.

Na posnetku namreč Julija pleše ob drogu, in to pod vodo. Njeni sledilci so bili nad videnim navdušeni in jo zasuli s komentarji, da je izvedla nekaj zares neverjetno lepega in fantastičnega. Ali je Rusinja zares ves čas plesanja pod vodo držala dih in plesala ob drogu brez prekinitve ali je video zmontiran in je Julija med posameznimi prvinami zaplavala na površje ter zajela sapo, ni znano. Njenim sledilcem očitno to ni pomembno, saj je končni izdelek – ne glede na to, kako je nastal – zares občudovanja vreden, zamisel pa zelo izvirna, so si enotni.

Tudi sicer mlada sinhrona plavalka na družbenih omrežjih objavlja veliko zanimivih fotografij, posnetih pod vodno gladino, kjer se več kot očitno počuti kot večina navadnih smrtnikov na kopnem.

Nekaj njenih podvodnih umetnin si lahko ogledate spodaj.