Ples ob drogu za boljšo samozavest #video

Nad plesom ob drogu se je navdušila pred šestimi leti in dala vse za to, da bi se s plesom začela tudi preživljati. "Pokazati nekomu, kaj zmore njegovo telo, čeprav si to ni nikoli predstavljal, mi daje posebno zadovoljstvo," je povedala Maja ter dodala, da svoje znanje in ljubezen z veseljem predaja naprej.

Dekleta se pogosto bojijo prijaviti na tovrsten ples, ker jim je nerodno zaradi postave, vendar Maja poudarja, da je ta rekreacija namenjena vsem oblikam in velikostim, saj ima na posameznika ogromno pozitivnih učinkov.

Je odlična kardio vadba, ob tem pa kuri maščobe, krepi telesne stabilizatorje, zmanjšuje stres, poveča fleksibilnost telesa in veča samozavest.

Delček Majinega plesa si lahko ogledate v spodnjem videu.

