VIDEO: Spoznala sta se na ona-on.com, zdaj dahnila DA na Sanjski poroki!

Foto: Katja Čemažar

"Ana, hvala ti, da si del mojega življenja. Jaz ti obljubim, da se bom potrudil, da se vsak dan zbudiš z nasmehom in zaspiš z nasmehom. Hvala ti, ker si prišla v moje življenje, ker mi daješ ljubezen in deliš z mano del svojega življenja," je Klemen obljubil Ani na njun poročni dan.

Julija 2023 sta si na čudovitem posestvu Frjan svojo zaobljubo v dobrem in slabem dala Ana in Klemen, par, ki se je pred tremi leti spoznal na ona-on.com. Skupaj z ona-on.com in portalom omisli.si/poroko sta organizirala čudovito elegantno poroko.

"Dragi moj Klemen, hvala, ker z mano ljubiš svet in ohranjaš svoj notranji ogenj. Z otroško igrivostjo mi lepšaš dni. Odkar te poznam, je življenje dobilo še lepše barve. Srečna sem, da si ob meni in da z menoj zreš naprej," je Ana pred matičarjem in svojimi svati razkrila Klemnu.

Video: iRock video produkcija

Ljubezenska zgodba, ki se je pričela na ona-on.com

Ana in Klemen sta nam zaupala zanimivo zgodbo o tem, kako sta se spoznala. Njuna zgodba o spoznavanju je polna romantike in tudi nekaj drame.

"Prvi sem kliknil jaz in začel pogovor. Ker sem bil v prejšnji zvezi devet let, nisem vedel, kaj točno naj napišem, kako naj začnem pogovor, saj so bili ponovni zmenki zame nekaj čisto novega. Zato sem začel pogovor na zelo preprost in iskren način. Napisal sem, da se mi zdi simpatična, da ne vem, kaj naj napišem in sem v tem čisto nov, ter če bi šla preprosto na sprehod ali pijačo, da se spoznava in vidiva, kako in kaj.

Nazaj mi je zelo na kratko odgovorila, da je za. Tako sva se zmenila, da se dobiva ob koncu tedna. Določila sva lokacijo srečanja in uro. To je bila praktično vsa komunikacija do trenutka, ko sva bila dogovorjena za zmenek," je povedal Klemen. In ostalo je zgodovina.

Kako je potekal poročni dan?

Dan je bil pravljičen, čudovit, sanjski v vseh pogledih. Točno tak, kot mora biti! Oglej si fotogalerijo:

