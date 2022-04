Spoznaj ona-on par s Sanjske poroke: Ustvarjena sta drug za drugega

Marinki in Damjanu je spletni servis ona-on spremenil življenje - na bolje. Njun recept za uspeh: iskreni in odprti pogovori, mirnost in podpora drug drugemu.

Ona-on vse od leta 2001 piše lepe ljubezenske zgodbe. V vseh letih obstoja največjega slovenskega spoznavnega servisa je nastalo preko 28 tisoč lepih ljubezenskih zgodb.

Kakšen recept za uspeh na ljubezenskem področju imata Marinka in Damjan?

Seveda smo prav vsi člani ekipe ona-on ponosni, da imamo tako lepo poslanstvo – širiti ljubezen. Ljubezen daje upanje, pozitivno energijo, vero, voljo, smisel življenja, radost, veselje in mnogo več. Nenazadnje se iz ljubezni rodi nova ljubezen – naši otroci.

Leta 2015 smo se opogumili in stopili v čevlje organizatorja porok. Od takrat prav vsako leto en par osrečimo s Sanjsko ona-on poroko. Zadnjih nekaj let so nam na pomoč pri soorganizaciji priskočili tudi člani ekipe omisli.si/poroko. Letošnjo, že 8. po vrsti, pripravljamo skupaj s simpatičnima Primorcema Marinko in Damjanom. Spoznajmo ju pobližje:

Marinka in Damjan, spoznala sta se na ona-on.com. Koliko časa zdaj že pišeta vajino ljubezensko zgodbo?

Najina ljubezenska zgodba traja sedaj že pet let in pol, v bistvu že takoj od samega začetka in prvega osebnega stika.





Kako pa se je vse skupaj pričelo? Prvi klik, dopisovanje?

Po kakšnem mesecu dni od moje prijave na portal je prvi klik in kontakt naredil Damjan. Sicer nama pogovor ni stekel najbolje, zato sva kaj hitro prekinila stik. No, po kakšnih šestih mesecih me je zopet kontaktiral in potem je najin pogovor stekel v pravo smer. Vse je v bistvu potekalo zelo hitro in kaj kmalu sem pristala na Primorskem – za stalno.

Kam sta šla na prvi zmenek?

Najin prvi zmenek je bil izlet. Ker sem bila jaz iz Ljubljane in on z Obale sva se dobila na pol poti in to je bila Postojna. Obvezna oprema sta bili športna oprava in dobra volja.

Najprej sva se sprehodila naokoli, potem sva šla na vožnjo z vlakcem v jamo. Ker je bilo vzdušje super, sva šla potem tudi nekaj pojesti in popiti. Najin prvi zmenek je trajal celih sedem ur.

FOTO: Matjaž Tavčar

Nam zaupata kakšen zanimiv pripetljaj, ki je bil del vajinega spoznavanja?

Pravzaprav imava res en ‘pripetljajček’ s prvega zmenka, ki naju je tisti večer pustil mešanih občutkov. Kljub temu da je dan potekal enkratno, sva se konec dneva zelo nerodno poslovila. Temu, kakšno je bilo najino slovo po prvem zmenku, se še danes smejiva. Samo ČAO sva rekla in nerodno odšla, brez objema ali vsaj stiska roke.

Pa vendar so bile vse skrbi odveč. Nerodnosti je botrovala le trema na prvem zmenku. Kasneje se je vse odvilo, kot je treba.

Je na vajini strani želja po poroki obstajala, še preden sta se prijavila na natečaj Najina zgodba?

Želja po poroki je bila prisotna in sva se pogovarjala o njej, ampak nisva imela točno določeno, kdaj bi se želela poročiti.

Ko sva oddala najino zgodbo na portal, sva izvedela za natečaj sanjske poroke in sva rekla "zakaj pa ne, super priložnost in pravi čas, da se potegujeva za njo" in sva se res.

Sreča je bila očitno na najini strani, saj sva Sanjsko poroko osvojila in prav zdaj potekajo še zadnje priprave na veliki dan.

Vajina Sanjska poroka je že pred vrati – 30. 4. 2022 bo vajin datum. Sta kaj živčna ali se veselita?

Res je poroka je že zelo blizu. Občutki so mešani. Seveda se veseliva najinega dogodka, tudi najina sinova bosta prisotna ob naju, kar nama je najlepše. Je pa seveda prisotne tudi malo nervoze, ampak tiste pozitivne.

FOTO: Matjaž Tavčar

Naše bralce gotovo zanima, kakšna bo vajina poroka. Nam izdata kakšno posebnost vajine Sanjske poroke?

Cilj je, da ta dan uživava. Maksimalno se zanašava na to, da nama bo v veliko pomoč tudi poročna načrtovalka, ki ima natančen plan poteka poroke. Vesela sva, da bo ta dan z nama, saj računava na to, da nama bo odnesla marsikatero skrb glede organizacije.

Drugo, zelo pomembno in nama najdražje pa je dejstvo, da bosta na najini poroki prisotna tudi otroka, ki bosta poskrbela, da bo dan še popolnejši.

Foto: Matjaž Tavčar

Kakšen je vajin recept za vzdrževanje dobrega partnerskega odnosa?

Pomembno je, da se partnerja podpirata, spoštujeta …

Midva v prvi vrsti stojiva drug poleg drugega in se podpirava v življenju. Treba je imeti tudi občutek za posluh, nenazadnje pa tudi potrpežljivost in medsebojno spoštovanje.

Seveda pride do trenj, ampak na srečo jih znava ustrezno reševati. Nasvet nama drage osebe vedno pomaga pri tem:

"Življenje ni samo pravljica, je tudi trdo delo za odnos. In, ko pride do nesporazuma, mora znati vsak kdaj stopiti korak nazaj, pustiti, da se stvari malo ohladijo in jih potem mirno ter trezno reševati naprej."

Katere stvari obožujeta drug pri drugem?

Iskrenost, mirnost in odprtost za pogovor o vseh temah. Podpirava drug drugega in sva osebi, ki znata ljubezen bolje izraziti z dejanji, kot govoriti v prazno. In pa seveda, da en drugemu pustiva, da sva to, kar sva.

Osebno ne. Sva pa slišala od prijateljev, da so njihovi znanci našli svojo sorodno dušo prav na ona-on.com. Zato so ga tudi nama priporočili.

Bi samskim priporočala uporabo ona-on.com?

Seveda, vedno in vsakič, ko pride pogovor na temo iskanja partnerja, prijateljem in znancem priporočiva uporabo ona-on.com. In z veseljem poveva, da sva se tudi midva spoznala prav tukaj.

Danes oziroma v teh (korona) časih, je zelo težko spoznavati nove ljudi. Niti ne veš, kje jih iskati. Večino časa se gibamo v istih krogih. Zato je dobro in prav, da si damo priložnost tudi v virtualnem iskanju prijateljev oz. partnerja.

Kaj bi še svetovala samskim, ki iščejo svojo ljubezen?

Bodite pogumni in dajte možnost oziroma priložnost spoznavanju ljudi tudi preko spleta. Zavedava se, da to niso lahke stvari, toda če obstajata želja in volja, se podajte v iskanje prave osebe zase. Samo še nasvet … iščite in ne obupajte pri iskanju prave osebe, iščite tisto, kar si zares želite in to toliko časa, dokler tega ne najdete. Ker iz prve roke povedano "se najde in potovanje do tja je zelo lepo in na koncu se splača". Nikoli ne veš, kje in kdaj spoznaš pravo osebo, zato le pogumno.