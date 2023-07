Pet razlogov, zakaj je poletje pravi čas za nove simpatije

Oglasno sporočilo

Foto: Ona.on.com

1. Poleti postanemo bolj odprti za spoznavanje novih ljudi

Poletje je sinonim za druženja, aktivnosti na prostem in festivale. To je čas, ko so ljudje bolj odprti in lažje sprejemajo nova poznanstva ter širijo svoje družbeno omrežje.

Spletni spoznavni servis ona-on.com v tem času postane bolj živahen, saj se tam zbere več podobno mislečih samskih, ki iščejo resno zvezo. Z večjim številom aktivnih uporabnikov se možnosti za iskanje posebne osebe bistveno povečajo.

Foto: Ona.on.com

2. V nas se prebudi želja po raziskovanju in pustolovščinah

Poletje v nas prebudi občutek pustolovščine in raziskovanja. To je popolna kulisa za nove izkušnje in razburljive zmenke. Ona-on.com omogoča klepet s simpatijami, ki delijo tvojo strast do pustolovščin.

Od izletov na plažo in pohodniških poti do raziskovanja novih restavracij ali plesa na dogodkih na prostem - poletje nas spodbuja, da postanemo bolj spontani in ustvarjamo nepozabne spomine s svojimi simpatijami.

Poglejmo zgodbo para, ki se je poleti spoznal na ona-on.com in se podal na skupno pustolovščino:

"Poslal mi je prošnjo za prijateljstvo. Všeč mi je bila njegova slika. Začela sva si zasebno dopisovati. Všeč mi je bilo, ker sva lahko ure in ure klepetala o vsem mogočem, o življenju, izkušnjah … Kmalu sva si izmenjala telefonski številki.

Nato sem dobila od turistične agencije zelo ugodno ponudbo za dopust na morju. Zelo sem si želela iti na morje, vendar moja prijateljica ni imela časa iti z mano, zato sem tvegala in poklicala njega, čeprav ga v živo še nisem srečala. Bil je presenečen in vesel, ker sem ga povabila na morje.

Povabilo je sprejel in čez dva dni sva že bila skupaj na Korčuli. Imela sva se lepo, se spoznavala in ugotovila, da sva sorodni duši. Naslednje leto sva spet odšla na Korčulo obujat spomine in novim dogodivščinam naproti."

(vir: anketa Moja zgodba 2023, ona-on.com)

3. Sonce in vroči dnevi nas polnijo s pozitivno energijo

Daljši dnevi in toplo vreme zelo pozitivno vplivajo na naše razpoloženje. Poletje je čas sproščenosti. Če se lotiš iskanja pravega partnerja v tem obdobju, je večja verjetnost, da boš spoznal/-a ljudi, ki pozitivno gledajo na življenje. Pozitiven pogled na svet pa je dobra podlaga za spoznavanje in kasnejšo gradnjo resne zveze.

Foto: Ona.on.com

4. Sezonske aktivnosti, ki spodbujajo pogovor

Poletje ponuja veliko sezonskih aktivnosti, ki spodbujajo pogovor. Ali gre za pogovor o priljubljenih poletnih destinacijah, aktivnostih na prostem ali ljubezni do poletne kulinarike - možnosti za začetek klepeta so neskončne.

Skupni interesi so vedno odlična iztočnica za spoznavanje in lahko tvorijo temelje za gradnjo močnega odnosa s potencialnim partnerjem.

