Od prvega klika do "Vzamem!": Ljubezenska zgodba, ki se je pričela pisati na ona-on.com

Karmen in Primož sta na majsko soboto v objemu koroških gričev dahnila svoj večni "da". Njuna ljubezenska zgodba se je pričela pred dvema letoma na spletni aplikaciji za zmenke ona-on.com. Zdaj sta svoji zgodbi dodala novo poglavje, ki se je pričelo s sanjsko poroko v organizaciji ona-on.com in omisli.si.

Karmen se je za registracijo na ona-on.com odločila, ker si je želela spoznati novo ljubezen, Primoža pa je v registracijo prepričala mama, ki je, kot tudi njegova sestra, na ona-on.com spoznala svojega partnerja.

“Pri ogledu Karmeninega profila me pritegnilo nekaj neopisljivega. Pritegnil me je njen opis, privlačne fotografije, lokacija bivanja, dejstvo, da veruje, da je mami. Izžarevala je samozavest, energičnost,” se trenutka, ko je na ona-on.com prvič videl Karmenin profil, spominja Primož.

“Hvaležna sem za video vsebine na portalu o odnosih, ogromno sem pridobila, predvsem to, da sem z zaupanjem napisala seznam vrednot mojega partnerja… In ne boste verjeli… Primož je občudovanja vreden, moja sorodna duša, ki ima zapisane vse vrednote v sebi in jih živi,” pravi Karmen.

Poročni dan je potekal v znamenju ganljivih govorov, iskrivih pogledov in ljubezni

Že zjutraj je bilo čutiti, da bo to nepozaben poročni dan. Nevesta, odeta v čudovito obleko s čipko, je sijala in ko je hodila svojemu bodočemu možu naproti, jo je on spremljal z iskricami v očeh.

“Karmen in Primož, kljub temu, da sta se iskala skoraj polovico svojega življenja, sta se vendarle našla. In ko vaju vidimo, takole srečna, zaljubljena, z iskricami v očeh, lahko potrdimo, da je bila vajina odločitev, da se prijavita na spletni portal ona-on.com in si podarita možnost, da se spoznata, pravilna,” jima je na poročnem obredu ob spremljavi citer v ganljivem govoru povedala Primoževa sestra.

Snemanje in montaža: Najlepši dan

Po poročnem obredu so sledile čestitke svatov in poročno slavje, kjer ni zmanjkalo dobre hrane, plesa in veselja.

Po poroki sta Karmen in Primož delila svoje vtise poročnega dne:

“Oglašam se s poročnega dopusta. Še vedno sva pod vtisi poroke, komentirava, srkava ljubezen. Ganjena sem, da ste nama to omogočili, sama si z vidika financ zagotovo ne bi zmogla privoščiti tako vrhunsko izvedene poroke. Res je bil najin sanjski dan.

Satin mi je bila v oporo, spodbudo, v veliko pomoč in razbremenila me je, da sem bila neverjetno sproščena.

Špela je neopazno sledila dogajanju in ujemala pomembne in lepe trenutke. Snemalec Andraž … nimam besed … pohvalno. Tako potrpežljivi so bili s tiskovinami, meniji … Vse je bilo pravi čas. Ines me je zelo lepo polepšala z makeupom, prav tako frizerka Urška. Ufff, lepotica sem bila v obleki Krinolina, Primož je bil tako privlačen.”

“Kako lepo cvetje, toni vrtnic, prelepo in kako precizno okrašeno … Hvala. Hrana, torta … njami … presežno. Pevki sta prinesli nebesa. Osebna nota vsebine matičarke Simone, sestre Primoža.

Vrhunec so mi bili ansambel Tik Tak. Ne pravijo brez razloga, da je ansambel najpomembnejši. Koliko inštrumentov, vrhunsko znanje igranja, peli so v živo. Ganjena sva, bili so pristni, veseli, odprti za sodelovanje, pozorno so upoštevali vsako željo, navodilo. Z vso vnemo so igrali krepko do 2h, zapeli akapela pesmi s štiriglasnim petjem. Jokali smo.

Samo ena velika HVALEŽNOST IN LJUBEZEN SE ŠIRITA. Hvala in naj spremlja blagoslov vse,” sta še sporočila Karmen & Primož.

