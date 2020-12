Zaradi pandemije bolj brezglavo skačemo v zveze

Pred kratkim so pri aplikaciji za zmenke Plenty of Fish razkrili rezultate raziskave, ki so jo naredili med svojimi uporabniki. Ugotovili so, da se je letos pri zmenkih in zvezah pojavil trend "apokaliptiziranja", kot so ga poimenovali. "To pomeni, da ljudje na vsako zvezo gledajo, kot da je zadnja, in se v resne zveze spustijo zelo hitro, kmalu zatem, ko so se spoznali," so pojasnili.

"Sicer je pozitivno, da so ljudje začeli partnerske odnose jemati bolj resno," je ob tem dejala Shannon Smith, strokovnjakinja za odnose pri Plenty of Fish, "kljub temu pa je bolje, da se ljudje v zvezo spustijo počasneje in najprej zgradijo trdne temelje."

"Hiter skok v resno zvezo nam kratkoročno da občutek ugodja, dolgoročno pa je lahko katastrofalen, saj ob slepi zaljubljenosti ne opazimo marsičesa, kar lahko pozneje postane zelo moteče," je opozorila.

Foto: Getty Images

"Zaradi pandemije smo nenadoma v situaciji, ko ne smemo biti v stiku z drugimi, s tem pa smo prikrajšani tako za čustveno kot fizično povezanost, ki ju vsak človek potrebuje," pa je za spletni portal Refinery29 dejala psihologinja Danielle Forshee, "bolj kot smo izolirani od družbe, bolj verjetno je, da se bomo na nekoga hitro navezali."

Psihologinja je poudarila, da spletni in telefonski pogovori ustvarijo "lažen občutek, da to osebo dobro poznamo, kar pa ni nujno res."

"Ko ugotovimo, da imamo z nekom nekaj skupnega, je popolnoma naraven odziv, da mu zaupamo," je pojasnila, "pametneje pa je, da smo pazljivi in odnos gradimo počasi."

