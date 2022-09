Z ustrezno spodbudo otrok razvije svoje potenciale

"Nadarjeni so tisti otroci, ki so na posameznem področju zelo dobri in bistveno odstopajo od svojih vrstnikov. Otroci so lahko nadarjeni bodisi na učnem področju, bodisi na področju umetnosti, bodisi na področju športa," začne pogovor psihoterapevtka in vodja Inštituta tukaj in zdaj Maja Bajt, s katero smo se pogovarjali o tem, kako prepoznati posebno nadarjenost otroka in kako jo na ustrezen način tudi podpreti.

Nadarjeni otroci imajo svoje sposobnosti razvite do takšne ravni, da izstopajo iz povprečja. Otroci so lahko nadarjeni na številnih področjih – športnem, umetnostnem, glasbenem, lahko imajo posebne intelektualne sposobnosti itd. Velikokrat se nam morda zdi, da nadarjen otrok ne potrebuje naše pomoči, češ da vse zmore sam. A še kako pomembno je, pravi naša sogovornica, da tudi takšnemu otroku zagotavljamo podporo in spodbudno okolje, da lahko kar najbolje izkoristi svoje potenciale.

Maja Bajt ima dolgoletne izkušnje s področja promocije duševnega zdravja, tudi otrok in mladostnikov, v zadnjih letih pa deluje na področju psihoterapije polnoletnih mladostnikov in odraslih. Foto: Ana Kovač

Le v spodbudnem okolju lahko otrok razvije svoje potenciale

Nekateri otroci imajo genetske predispozicije, ki se kažejo v tem, da je na določenem področju boljši. "Je pa nadarjenost odvisna tudi od spodbud okolja. Torej, kaj je tisto, kar starši že zelo zgodaj krepijo pri svojem otroku. Če otrok ima neke predispozicije, da je v nečem dober, a nima ustreznih spodbud staršev, okolja, ta nadarjenost morda sploh ne bo prišla do izraza ali se ne bo razvila," razlaga psihoterapevtka in nadaljuje, da učno nadarjenega otroka prepoznamo po tem, da se zelo hitro uči, hitro usvoji novo znanje, prej napreduje od večine, ima večje kapacitete pri sprejemanju novega znanja.

"Glavnino pri prepoznavanju nadarjenosti naredi šola, saj se identifikacija otrok, ki so nadarjeni na določenih področjih, sistematično izvaja v šolah in se običajno začne v četrtem razredu. Učitelji, ki so več let z istim otrokom, ga dobro poznajo in lahko hitro prepoznajo njegove potenciale ter predlagajo, da se ga na določenem področju preveri.

Starši smo pri vsem tem lahko v pomoč s svojim opazovanjem otroka. Če opazimo, da na nekem področju otrok odstopa, se lahko povežemo z učiteljico oziroma učiteljem, z njimi delimo svoja opažanja." Sogovornica opozarja na znake, ki lahko nakazujejo na to, da otrok odstopa od vrstnikov, kot je na primer to, da hitro reši naloge, potrebuje pri tem dodatne izzive, morda otrok sam izrazi, da se dolgočasi in da so mu naloge prelahke. O tovrstnih opažanjih naj starši torej spregovorijo z otrokovim učiteljem, da bo potencialno nadarjen otrok lahko ustrezno podprt in opogumljen za reševanje težjih izzivov, ki jim je kos.

Polna prisotnost, v smislu biti tam le za otroka, gradi zaupanje med otrokom in staršem. Ob tem starši lahko opazijo, na katerih področjih je otrok dober, kaj ga bolj zanima, in mu dajo ustrezne spodbude za razvijanje njegovih potencialov. Foto: Shutterstock

Tudi nadarjen otrok potrebuje čas za igro

Vsekakor je vzgoja nadarjenega otroka lahko velika odgovornost – podpirati ga in ga opogumiti, da bo lahko izrazil ves svoj potencial, je izziv marsikateremu staršu.

Nadarjeni otroci se namreč lahko hitro začnejo dolgočasiti oz. "prerastejo" naloge, ki jih rešujejo njihovi sovrstniki. Ali pa čutijo manko pozornosti, saj je ta pogosto usmerjena v tiste otroke, ki potrebujejo učno pomoč pri reševanju nalog. Včasih zaradi tega nadarjeni otrok pri pouku postane moteč za druge – iz dolgočasja klepeta ali nagaja. Zato ne glede na to, kako inteligenten je vaš otrok, še vedno potrebuje močne meje, da se počuti varnega. Potrebuje pa tudi pravo ravnovesje svobode ter priložnosti za poglobljeno raziskovanje, da bo lahko svojo nadarjenost krepil.

Igra za otroka predstavlja vir za učenje in preizkušanje njegovih sposobnosti. Je tudi čas, ko se otrok lahko popolnoma sprosti in dela tisto, kar ga veseli. Foto: Shutterstock

"Ko je otrok evidentiran kot nadarjen otrok, v šoli dobi dodatne zadolžitve oz. mu zagotovijo okoliščine, ki mu pomagajo pri razvijanju njegovega področja. Šola ga na njegovem področju spodbuja tudi s tekmovanji, organizacijo taborov za nadarjene učence, kjer jim ponujajo bolj poglobljene vsebine. Prav tako v šolah ponujajo ustrezne prilagoditve za vse nadarjene učence športnike ali tiste nadarjene na področju umetnosti. Starši lahko otroka spodbujamo, da ta področja razvija, seveda v nekem ravnovesju. Otroka, ki je nadarjen na primer na področju matematike, pri tem ustrezno podpremo, a mu hkrati dajemo prostor in spodbude tudi za druga področja v njegovem življenju."

Ob tem Maja Bajt poudarja, da je pomembno, da otroka podpremo na področju, za katerega je nadarjen, a iz tega kljub vsemu ne delamo prevelike stvari. Naj ve, da je talentiran in da ga bomo kot starši pri njegovem razvoju podpirali ter mu zagotavljali ustrezno spodbudo. Nikakor ob tem ne zatirajmo drugih področij, predvsem pa ne pozabimo, da "je otrok kljub vsemu otrok in četudi je nadarjen učenec ali zelo dober na nekem področju, mora imeti priložnost in čas tudi za vsakodnevno sproščeno igro in za druženje z vrstniki".

