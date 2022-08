"To je najboljša popotnica, ki jo damo otroku za spoprijemanje z življenjem"

Vsak začetek je nekaj posebnega, saj s seboj prinaša vznemirjenje pred nečim novim, a hkrati lahko tudi strah pred neznanim. 1. september bo za številne otroke začetek izjemno pomembnega obdobja, saj bodo prvič prestopili šolski prag. "Šola je pomemben prehod v življenju otroka. Je razvojni mejnik, ko iz predšolskega obdobja vstopa v šolsko obdobje," razloži psihoterapevtka in vodja Inštituta tukaj in zdaj Maja Bajt, s katero smo se pogovarjali o vstopu otrok v šolo. Povedala nam je, kako otroka pripraviti na vstop v šolo, kako ga podpreti ob morebitnih neprijetnih občutjih, kako ga spodbuditi pri interakciji s sošolci.

Vstop v šolo je pomemben mejnik v otrokovem življenju

Prestopiti prag osnovne šole je pomemben korak za vsakega prvošolčka. "Otroci so si zelo različni v dojemanju novih situacij in v dojemanju, koliko so te situacije ogrožajoče za njih, zato vsak otrok potrebuje svoj pristop. So otroci, ki potrebujejo malo več spodbude, so otroci, ki potrebujejo malo več razumevanja, so otroci, ki potrebujejo več naše potrpežljivosti, in so otroci, ki ne potrebujejo veliko, morda zgolj našo prisotnost in naše zaupanje vanje," različne potrebe otrok pojasni psihoterapevtka Maja Bajt. Poudari pomen tega, da svojega otroka dobro poznamo. Skozi opazovanje lahko preizkušamo, kaj otrok potrebuje v določenem položaju. Razloži, da je izjemnega pomena pozitivna naravnanost staršev, to pomeni zaupanje v otrokove zmožnosti, zaupanje, da bo zmogel iti v morebitne nove situacije, se spoprijeti z njimi, rešiti neki problem. Ob tem naj starši ostajajo prisotni in mu dajo vedeti, da so tam zanj, da so mu v pomoč in da se lahko vedno obrne na njih. "To je najboljša popotnica, ki jo lahko damo otroku za spoprijemanje z življenjem," strokovnjakinja sklene misel o zaupanju v otroka in zmožnosti staršev biti zanj na voljo, ko to potrebuje.

Tako kot so si različni otroci, so si različni tudi pristopi, kako otroka pripraviti na vstop v šolo. "Šola je pomemben prehod za otroka. Je razvojni mejnik, ko iz predšolskega obdobja vstopa v šolsko obdobje. Pomembno je, da ta prehod ustrezno predstavimo otroku," pove Bajtova ter nadaljuje, da ga na vstop lahko pripravimo tako, da mu povemo, kako je šola videti in kaj bodo tam počeli. Prehod v šolo naj bo vesel, pomemben dogodek. "Otroku predstavimo pozitivne plati odhoda v šolo, skupaj z njim izberemo šolsko torbo, šolske potrebščine, naj sam izbere posebno oblačilo za prvi šolski dan, naj pove, kako bi želel preživeti preostanek dneva," pojasni psihoterapevtka, kako lahko to izkoristimo kot priložnost, da tudi otroku pokažemo, da je vstop v šolo zanj pomemben razvojni korak.

Maja Bajt ima dolgoletne izkušnje s področja promocije duševnega zdravja, tudi otrok in mladostnikov, v zadnjih letih pa deluje na področju psihoterapije polnoletnih mladostnikov in odraslih. Foto: Ana Kovač

Poskrbeti, da bodo otroci varni, srečni in zdravi, je ena glavnih prioritet v življenju staršev

Ko se otrok poškoduje, pa čeprav gre le za prasko ali odrgnino, lahko ob tem čuti bolečino, strah ali druga neprijetna čustva. Tudi v takih primerih bodimo ob njem, da lahko spregovori o svojih občutkih in na ta način odloži stisko, ki se dogaja znotraj njega. Foto: Shutterstock

Nekateri otroci ne bodo potrebovali skoraj nič priprav, ker bodo šli z veseljem v šolo. So pa otroci, ki potrebujejo malo več predpriprav in spodbude, predvsem pa pozitivne naravnanosti in zaupanja v otrokaanj, da bo zmogel. Foto: Shutterstock

So otroci, ki ob vstopu v šolo doživljajo strah

Za nekatere otroke so lahko nepoznane situacije velik izziv. Ob tem lahko čutijo strah, tesnobo ali druga neprijetna čustva. "Jaz včasih pomislim, kako je staršem ob tem," poda svoj pomislek psihoterapevtka Maja Bajt, saj pri svojem delu srečuje starše, ki so pogosto prestrašeni, zato se sprašuje, ali je res otrok tisti, ki ga je strah, ali gre morda za projekcijo strahov staršev na otroka, na primer glede šole, glede vstopa otroka v novo okolje. Sogovornica pove, da se, če gre res za otrokov strah, lahko obrnemo tudi na strokovno pomoč, zlasti kadar težave trajajo predolgo in kadar premočno vplivajo na samo kakovost življenja. "Najprej se pogovorimo z otrokovo učiteljico ali učiteljem, ker je to oseba, ki je precej prisotna v otrokovem vsakdanu, ga dobro pozna, ga opazuje. Vedno se lahko obrnemo tudi na šolsko svetovalno službo. To so ljudje, ki so v otrokovem okolju, ga poznajo in mu lahko tudi pomagajo. Šele potem morda iščemo pomoči zunaj otrokovega okolja," svetuje. "Pogosto se zgodi, da gre za konflikte znotraj otroka ali pa za neki dogodek, ki se je lahko zgodil v šoli. Ko se to razreši in se otroka ustrezno podpre, težave običajno izzvenijo," poudari pomen podpore otroka v podobnih primerih in poudari, kako pomembno je tudi, da starši ne odreagirajo preveč in prehitro.

"Zagotovo se skoraj vsak starš med otrokovim šolanjem vsaj enkrat sreča s fazo, ko otrok noče v šolo. Včasih potrebuje le malo spodbude, včasih tolažbo. Pomembno pa se je zavedati, da bo tudi to minilo, da je morda to prehodno obdobje, predvsem ko gre za otroka, ki je ravnokar vstopil v šolo.

Otroci potrebujejo čas, da se prilagodijo na novo okolje, nove ljudi in pravila. To je podobno kot pri odraslih, ko zamenjamo službo. Prvi dan, prvi teden, morda mesec je težko, potem pa postane lažje," še razjasni stiske otrok, ki se lahko pojavljajo pri otroku, ki prvič vstopa v šolo.

Zagotovo se skoraj vsak starš med otrokovim šolanjem vsaj enkrat sreča s fazo, ko otrok noče v šolo. Včasih otrok potrebuje le malo spodbude, včasih tolažbo. Foto: Shutterstock

Kako zgraditi zaupanje z otrokom?

Psihoterapevtka razloži, da lahko starš, kadar otrok doživlja neprijetna občutja v povezavi s šolo, največ naredi zanj s tem, da je odprt do njega, da je prisoten in se je z njim pripravljen pogovarjati, kar pomeni tudi to, da je pripravljeni vsak dan nekaj časa nameniti zgolj otroku.

"V smislu polne prisotnosti, da lahko otrok spregovori o čemerkoli, o vsem, karkoli je znotraj njega. Lahko so to pozitivne stvari, lahko so neprijetna občutja. S takšnim pristopom gradimo zaupanje z otrokom na dolgi rok. To je tista najboljša predispozicija, da bo otrok čutil, da vedno lahko pride k staršu, da bo imel dovolj časa, da bo lahko spregovoril na povsem svoj način. Otroci včasih potrebujejo ure, včasih dneve, včasih celo tedne, da spregovorijo o določeni stvari, ki jih muči. Tako da na splošno so naša prisotnost, naša naklonjenost, pripravljenost biti tam zanj in pa odprtost do otroka tisto, kar gradi zaupanje med staršem in otrokom. Nikakor pa ne naše obsojanje, dajanje nasvetov, kadar otrok tega ne potrebuje, ali morda celo pametovanje. Preprosto bodimo tam za otroka, pripravljeni slišati tisto, kar bo otrok povedal. Upoštevajmo otrokovo perspektivo. Otrok ni pomanjšan odrasli."

Ob naši polni prisotnosti lahko otrok spregovori o čemerkoli, o vsem, karkoli se dogaja znotraj njega. Lahko so to pozitivne stvari ali pa neprijetna občutja. Foto: Shutterstock

V šoli otrok stke pomembna prijateljstva, ki lahko trajajo vse življenje. Foto: Shutterstock

Otrok bo v šoli spletel nova prijateljstva

Starše pogosto skrbi otrokov socialni krog v šoli. Sprašujejo se, ali bo znal navezati stike z novimi sošolci, kako se bo vključil v razred. A kot pojasni strokovnjakinja, v veliki meri za to poskrbijo že učiteljice. Pomagajo pri tem, da se otrok dobro vključi v razred, tudi če ne pozna sošolcev. Ob tem pove: "Sicer smo pa mi otroku dober zgled. Tudi mi navezujejo stike z drugimi, neznanimi ljudmi. Otrok se veliko uči prek našega modela in nas zelo opazuje. Torej to, kakšni smo mi pri spoznavanju novih ljudi, smo morda zadržani ali se brez težav spustimo v prijeten pogovor? Vedno pa lahko otroka prijazno spodbudimo, da se usede k sošolcu, ga vpraša, kako mu je ime ... Vedno mu lahko ponudimo praktične usmeritve, če vidimo, da to potrebuje."