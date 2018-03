Tin Vodopivec: Očitno bom v življenju uspešen le, če bom imel eno "fajn punco" #video #OnZanjo

Opozarjanje na biološko uro in iskanje življenjskega partnerja ženske spremlja od nekdaj, ne glede na njihove dosežke na drugih področjih. Kako pa bi to sprejemali moški? V to se je skušal vživeti komik Tin Vodopivec.

Tin se je vživel v Ninino zgodbo. Foto: Bojan Puhek

Lahko se pohvalite z redno službo, magisterijem in še eno ponudbo za službo. Imate lastno stanovanje, predavali ste v treh svetovnih prestolnicah in vodili štiri panele na različnih konferencah. A vse to ni tako pomembno kot to, da končno najdete primernega partnerja. To se je zgodilo 24-letne Nini.

Tako bi bilo, če bi vloge zamenjali in bi se namesto Nini to dogajalo moškemu:

Ali ni zanimivo, kako kljub temu, da se trudiš na svojem področju, družina še vedno pričakuje, da boš imel ob sebi še nekoga? Nekateri si želijo imeti družino, drugi so bolj usmerjeni v kariero, ampak ponavadi ženske niso zares uspešne v "naših očeh", če nimajo ob sebi enega "deca". Krav'ca pa štal'ca, kajne? To mora biti. (Tin)

To pa je resnična zgodba 24-letne Nine:

V letu 2017 sem podrla vsa svoja pričakovanja glede lastnih dosežkov. Prvič sem se redno zaposlila, magistrirala sem z odliko, dobila novo ponudbo za boljšo službo in jo sprejela, ustanovila svoj lastni posel, napisala in izdala lastno znanstveno monografijo pri mednarodno priznani založbi, se preselila, predavala v treh svetovnih prestolnicah in vodila štiri panele na različnih konferencah.

Kljub vsemu mi je letos družina, sicer vedno več kot dobronamerna in ljubeča, za praznike zaželela obilo sreče še v prihodnje in "da boš še naprej tako uspešna, ampak predvsem pa, da si kakšnega fajn fanta najdeš". In vse je postalo kristalno jasno. Očitno bom v življenju uspešna le, če bom imela ob sebi še enega "fajn fanta".

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.