"Taksistka je predlagala, da se za plačilo dogovoriva drugače" #video #OnZanjo

Žvižganje delavcev, seksualne šale sodelavcev, pričakovanja, da kariero postaviš na stranski tir in rojevaš otroke. To je nekaj tipičnih situacij, v katerih se ženske pogosto znajdejo. A včasih se jim pripeti kaj še veliko hujšega. Na primer to, da taksist predlaga seks v zameno za plačilo. V zgodbo 24-letne Nine se je skušal vživeti televizijski voditelj Tomaž Bratož.

Si predstavljate, da bi se ponoči kot mlado dekle vozili domov, ob koncu vožnje pa bi vas taksist začel otipavati in vam predlagal, da namesto z denarjem poračunata drugače? Da se mu za vožnjo oddolžite s spolnimi uslugami. Sliši se neverjetno, a prav to se je v prvem letniku fakultete zgodilo danes 24-letni Nini. Pretresljivo izkušnjo je delila z nami.

Tako pa bi bilo videti, če bi vloge zamenjali in bi namesto Nine na sopotnikovem sedežu sedel moški:

Zdaj si pa predstavljajte, da o tem razmišljajo vse dame in gospodične, ki se prevažajo več ali manj z moškimi taksisti. To so njihove travme. (Tomaž)

To pa je resnična zgodba 24-letne Nine:

Ena izmed mojih prvih voženj s taksijem ponoči je bila v mojem 18. letu. Nisem iz prestolnice, zato sem po zabavi le redko prespala pri prijateljih. Moj oče je vedno vztrajal, da bo prišel pome kar on sam, da se bi se izognila po njegovem mnenju nevarni vožnji v taksiju. A na začetku študija sem po brucevanju vseeno enkrat poklicala taksi in ga napotila proti domu.

Nevedna sem se usedla poleg voznika, vožnja pa je potekala v tišini. Ko sva prispela pred hišo moje družine, sem ga prijazno vprašala, koliko sem dolžna. Gospod se je zagledal vame in me na mojo grozo prijel za koleno, se z roko premaknil še malo navzgor, obenem pa pojasnil, da se bova dogovorila drugače. V delčku sekunde sem skočila iz avta, na srečo nezaklenjenega, in pobegnila v hišo.

Vse od takrat se s taksijem sama ponoči ne vozim več. Če se moram peljati, se usedem zadaj, med vožnjo po telefonu vedno govorim s prijatelji ali starši. Z voznikom se ne pogovarjam, nočem dajati niti kančka vtisa, da sem v resnici prijazna mlada ženska – ne vem, kako drugače odvrniti pozornost s sebe.