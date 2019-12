Tako je sin vojak presenetil mamo za božič #video

Vse, kar si je Renee Sanchez zaželela za božič, je bilo to, da bi bil med prazniki ob njej sin Jason, ki trenutno služi vojaški rok v zvezni državi Colorado. In želja se ji je uresničila, ko se je izpod kostuma Božička, ki jih je obiskal na domu, prikazal prav Jason.





Renee je skupaj z dvema otrokoma in Božičkom sedela na zofi v dnevni sobi, ko ji ženska, ki drži telefon in snema celoten dogodek, reče, naj Božičku zaupa svojo željo. Renee pove, da si želi le to, da bi bil njen sin Jason doma, nato pa se zgodi nekaj, česar nikakor ni pričakovala. Izpod Božičkovega kostuma se prikaže nihče drug kot Jason, razkritju pa seveda sledijo solze sreče in kriki navdušenja.

Posnetek ganljivega srečanja Renee in Jasona si oglejte v videu zgoraj.

