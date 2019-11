Svetovalec Ikei, Googlu in Legu: Vse želje lahko udejanjimo, a le če stopimo iz cone udobja

Jonathan MacDonald, svetovalec svetovnim podjetjem, kot so Ikea, Lego, Microsoft in Google, je prepričan, da se vsega lahko naučimo in vse udejanjimo, če smo pripravljeni stopiti iz cone udobja.

Britanec Jonathan MacDonald je tisti, ki pomaga podjetjem prepoznati osrednjo dejavnost, ki jo je vredno najbolj razvijati in vanjo največ vlagati. Sam je mnenja, da lahko način razmišljanja vodi k uspehu ali pa ga od njega odvrne.

"Vse, kar se nam v življenju zgodi, vse, kar storimo, vsak pogovor, vsako razmerje, vsako podjetje, vsaka akcija, vse izvira iz mišljenja," pravi. In če razumemo, da vse prihaja iz načina razmišljanja, potem lahko lažje razumemo tudi, da od tam prihaja naš uspeh ali neuspeh, dodaja. "V coni udobja ni prostora za čarovnijo."

Jonathan MacDonald Foto: Dan Taylor

Ikei pomagal spoznati, da je življenje doma več kot le pohištvo

"Če pomislimo na najbolj revolucionarne zgodovinske trenutke, se nikoli niso zgodili v coni udobja. Udobje nas ujame v past in tako vedno znova delamo stvari na isti način, hkrati pa pričakujemo drugačne rezultate. To je norost," je povedal Jonathan, ki je Ikei pomagal spoznati, da je življenje doma veliko več kot le pohištvo, pri Legu pa se je dvignil nad statične kocke in ugotovil, da so lahko digitalne in povezane ter da lahko komunicirajo med seboj.

Foto: Getty Images

Digitalizacija ni več nič novega, je pa nujna

Govorec, ki navdušuje na največjih svetovnih odrih, meni, da digitalizacija danes ni nič novega, je pa nujna. "Če pomislite na Uber, tehnologija ljudem omogoča, da postanejo taksisti. Zaradi Airbnbja smo lahko lastniki hotelov. Tehnologija omogoča demokratizacijo vseh industrij. Demokratizacija industrij pa pomeni, da lahko vsak človek igra kakršnokoli vlogo. Lahko smo dobavitelji, proizvajalci, trgovci, tržniki ..."

Ob tem poudarja, da podjetja danes niso več ločena in pomembnejša od ljudi, saj lahko "ljudje uporabljamo isto ali včasih še boljšo tehnologijo od podjetij in smo tako lahko del katerekoli vrednostne verige, kar pa znatno spremeni celotno konkurenčno pokrajino", še razlaga.

Še več o tem bo Jonathan povedal na letošnji konferenci SEMPL, ki bo 28. in 29. novembra v Portorožu, kjer bo osrednji govorec.

