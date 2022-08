Ste vedeli? Vzorec mačjega smrčka je edinstven kot prstni odtis.

Danes je svetovni dan mačk. Dan, ki so ga po zaslugi Mednarodnega sklada za zaščito živali (Ifaw) prvič obeležili leta 2002, je namenjen spoznavanju mačk in načinov, kako jim pomagati, saj se te kljub priljubljenosti pogosto znajdejo v zavetiščih ali na ulici.

Na svetu naj bi živelo več sto milijonov mačk, poznamo pa okoli 60 pasem. Dolgo je veljalo, da se je udomačevanje mačk začelo v starem Egiptu, kjer so jih častili že približno 3100 let pred našim štetjem. Vendar pa so nedavna odkritja v arheologiji in genetiki pokazala, da so mačke udomačevali že okoli leta 7500 pred našim štetjem v zahodni Aziji.

Foto: Pixabay

Čeprav je mačke v zgodovini častilo več civilizacij in so del številnih mitologij, se teh štirinožnih sesalcev drži tudi veliko vraževerij, večinoma negativnih. Eno bolj znanih vraževerij je, da srečanje s črno mačko, ki prečka pot pred tabo, prinaša nesrečo, kot tudi to, da so mačke čarovniške družabnice, ki povečajo moč in spretnost čarovnic. Nasprotno so ljudje v 16. stoletju sežigali žive mačke, pobirali žerjavico in jih odnašali domov, češ da to prinaša srečo.

Foto: Pixabay

Po mitu, ki je prisoten v mnogih kulturah, imajo mačke več življenj. V številnih državah verjamejo, da jih imajo devet, v Italiji, Nemčiji, Braziliji, Grčiji in nekaterih špansko govorečih regijah sedem, v arabskih tradicijah pa šest. Mit se sklada z naravno gibčnostjo in hitrostjo, s katero se mačke izognejo življenjsko nevarnim situacijam. To potrjuje tudi dejstvo, da mačke ob padcu pogosto pristanejo na nogah.

Foto: Pixabay

Vendar pa se tudi enega samega mačjega življenja drži veliko zanimivih podatkov. Mačke v povprečju spijo od 12 do 14 ur dnevno, tretjino budnega časa pa posvetijo negovanju in umivanju. Svoj teritorij označujejo s tacanjem na mestu, saj se jim pot, s katerim teritorij označujejo, izloča skozi šape. Bele mačke z modrimi očmi se pogosto skotijo gluhe, medtem ko vse mačke vohajo kar 14-krat bolje kot ljudje, njihovo vidno polje pa je široko 220 stopinj, kar je 40 stopinj več od človeškega.

Foto: Pixabay

Vzorec na mačjem smrčku je tako unikaten kot človeški pristni odtis. Primernost mačk kot hišnih ljubljenčkov med drugim podpira dejstvo, da lahko mačke razumejo človekovo počutje in njegova čustva. Udomačene mačke naj bi zelo rade slišale človeški glas, zato je še toliko pomembneje, da se z njimi pogovarjamo.