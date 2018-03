Ste vedeli, da imajo mačke na vas zdravilen učinek? #video

Mačke so izjemna bitja - navdihujejo nas s svojo iznajdljivostjo in lepoto. Častili so jih že stari Egipčani, pa lahko nas tudi zdravijo. Predejo namreč na frekvenci, ki ima za človeka številne zdravilne učinke. Zmanjšujejo stres, umirjajo težave z dihanjem, zdravijo pa tudi srčne težave, saj imajo lastniki mačk 40 odstotkov manj srčnih infarktov.

Video: Planet TV

Novinarka Planet TV Anja Ciglarič je obiskala nekaj pasemskih mačjih lepotic, ki jih lahko že ta konec tedna občudujete na Mednarodni razstavi mačk v Ljubljani.

Mačka, ki se obnaša kot pes

Martina Strmole se je pred desetimi leti zaljubila v nežne velikane - pasmo maine coon. "Ko začneš s tem in imaš prve mladiče, je to zasvojenost," pravi. Maine cooni so prijazne in tihe muce. Martina jim pravi kar kužmucki, saj se jih da "navaditi na povodec, prinašajo žogico in so zelo prilagodljivi. Vsepovsod gredo s človekom, niso vezani na hišo, ampak na lastnika". Maine cooni so ena od okoli 20 pasem, ki bodo ta konec tedna sodelovale na mačji razstavi v prestolnici.

Kako mačje lepotice pripravijo na razstavo

Tam bodo tudi lepotice pasme ragdoll Tine Testen. "Poleg lepote seveda imajo takšen karakter, da se na rokah popolnoma sprostijo, od tod tudi ime ragdoll - lutka iz cunj. Imajo modre oči, svileno dlako, siamski vzorec je v treh različicah," pripoveduje. Njeno srce so ukradle pred 18 leti. Najbrž si lahko predstavljate, da je priprava mačke na razstavo proces. "Mačke skopamo, jih pripravimo s posebnimi šamponi, na razstavi pa si malenkost pomagamo še s pudrom," pravi Testenova.

Lepota ni najpomembnejša

A na razstavah lepota ni najpomembnejša. "Na razstavi se ne ocenjuje lepota, kot zmotno večina ljudi misli, ampak se ocenjuje skladnost s standardi pasme," razlaga Martina Strmole.

V oddaji Dan. sta bila gosta tudi Božidar Grigić, vodja razstave mačk, ki je ta konec na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ter lepotica, norveška gozdna mačka. Grgić je med drugim spregovoril o tem, kaj vse je mogoče videti na razstavi, kakšna je posebnost norveške gozdne mačke in kaj sodniki ocenjujejo pri mačkah. Več pa v spodnjem videoprispevku.