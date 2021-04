Slovensko znanje in slovenski les: iz Ribnice po vsej Sloveniji in svetu

Vloga starša in potrošnika v 21. stoletju − posebej s "poplavo" izdelkov za dojenčke in otroke, utegne biti v tem kontekstu še kako naporna. Po eni strani je dobro, da imajo novopečeni starši, ali tisti z daljšo kilometrino, na voljo široko ponudbo najrazličnejših izdelkov. Po drugi strani je med pestro izbiro produktov zelo težko ločiti zrno od plevela in izbrati le najboljše za naše najmlajše glede na iskane kriterije.

Ponudba je pestra tudi na področju otroških stolov, ki vsekakor veljajo za enega od pomembnejših kosov opreme. Med uveljavljenimi ponudniki otroških stolov je svoje mesto pod soncem s svojim dovršenim produktom uspelo najti tudi slovenskemu podjetju. V celoti lesen visoki otroški stol, narejen s slovensko idejo, znanjem, navdihom in ne nazadnje – s slovenskim lesom – postaja vse bolj priljubljena izbira številnih staršev in njihovih otrok.

Faktor X – pretvorba lesa v uporabne izdelke

Slovenija je po dolgem in po čez bogato porasla z gozdom, in tako je tudi v Ribnici ter njeni okolici. Tam je doma suha roba, tradicionalna dejavnost te doline že več stoletij. Ljudje so v tem okolju od vedno gozdarili. Iz lesa te doline pa so od nekdaj znali izdelovati raznovrstne stvari. V Ribnici so iz njega tako ali drugače vedno znali 'iztisniti' nekaj več, tako v industrijskih obratih, doma, za krušno pečjo kot tudi v sodobni lesni ali mizarski delavnici. Vedno so znali najti tisti faktor X, ki les spremeni v izdelek, katerega ljudje z veseljem uporabljalo pri vsakodnevnih opravilih. Les je ne nazadnje navdahnil tudi številne poslovne ideje. Tako je bilo nekoč in tako je še danes.

Spoznajte prilagodljivi, simpatičen in predvsem praktičen otroški stol z imenom Froc , ki ga je zasnoval ustvarjalni slovenski očka Matej Košir iz Jurjevice pri Ribnici, kmalu po rojstvu svojega prvega otroka, sina Taja.

Na otroškem stolu naši najmlajši preživijo kar nekaj časa. Prav je, da je ta čas preživet kakovostno.

Kako se je začelo?

Ali tudi vi iščete ustrezen, visok stol za svojega malčka, v katerem bo varen in se bo počutil dobro? No, težko si predstavljamo, da si starši tega za otroka ne bi želeli. V visokem otroškem stolu preživi otrok navsezadnje veliko časa, saj se tam prehranjuje, ustvarja ali pa radovedno opazuje starše pri njihovih opravilih.

Pred več kot osmimi leti ga je skupaj z ženo Marušo iskal tudi Matej Košir. Po mučnem raziskovanju, obisku trgovin in pogovorov s prijatelji sta, kot pravita sama, že skoraj obupala. Enostavno jima ni ustrezal niti en stol za otroka, saj sta želela takega, ki se lahko nastavlja po višini in ki zagotavlja tudi dobro oporo hrbtenice. Ta stol je bil pravzaprav identičen tistemu, ki sta ga v svojem otroštvu uporabljala že sama.

Če ste starši, si za otroka želite le najboljše. In sem sodi tudi otroški stol, za katerega je smiselno, da se otroku prilagaja in z njim tudi raste. Tak stol je Froc. Povrh vsega pa je v celoti izdelan iz slovenskega lesa. Želela sta si nekaj inovativnega, oblikovno dovršenega in preprosto lepega. Tako se je ta močna želja preoblikovala v idejo, da stol razvijeta kar sama. Rezultat? Vidite ga na priloženi fotografiji.

Matej Košir je spletno trgovino, ki jo je imel takrat v lasti, prodal lokalnemu podjetniku in denar vložil v nov proizvod. Razvili so ga skupaj z oblikovalskim studiom Gigodesign. Ostalo je zgodovina, bi lahko rekli. Danes se stolčki prodajajo po vsem svetu.

Na svet "prijokal" Froc

"S projektom otroškega stola Froc, smo naprej pregledali vse lesene otroške stole, ki na trgu že obstajajo. Nekaj smo jih tudi kupili in primerjali med seboj, predvsem njihove prednosti in slabosti. Nato smo ugotavljali, kako bi lahko naredili stol še boljši, bolj praktičen, prilagodljiv in uporaben tako za otroka kot za starše," pove Matej Košir. In na svet je "prijokal" Froc.

Njegove ključne značilnosti? Izredna stabilnost, popolna prilagodljivost glede na rast otroka, čudovit dizajn. Poleg vsega pa bo poskrbljeno tudi za pravilno držo vašega otroka in konec koncev – za zdravo hrbtenico. S Frocem boste dobili otroški stol, v katerem bo vaš otrok zadovoljno sedel za jedilno mizo, in tudi ne boste skrbeli, da bi se mu lahko kaj zgodilo. Obenem pa bo z njimi tudi vaša jedilnica videti naravnost čudovito.

Ribničan Matej Košir je ustvaril otroški stol Froc z domiselnim znakom jajčka na dveh nožicah, ki raste z otrokom vse do 10 leta.

Masiven bukov les

Ob nakupu otroškega stola si starši postavljamo različne kriterije. Vsi pa si v prvi vrsti želimo, da naši otroci sedijo na kakovostnem otroškem stolu, ki poskrbi za otrokovo pravilno držo in nam hkrati prihrani skrbi. Ste obenem še ljubitelj ekoloških lesenih izdelkov in si želite, da bi vaš novi stol trajal dolgo in bil tudi zanesljiv? Potem ste na pravem mestu!

Froc je v celoti lesen (Eco-Friendly; v les so lepo skriti kovinski elementi, ki omogočajo njegovo izredno stabilnost). Razvit in narejen je v Sloveniji (stol se proizvaja v Ribnici na Dolenjskem), izključno iz slovenskega lesa; s tega vidika ga bodo zagotovo cenili vsi, ki ne prisegajo na plastične produkte.

Pa ste vedeli, da leseno pohištvo oddaja pozitivne vibracije? Da, res je. Les v sebi "nosi" nekakšno nevidno pozitivno energijo, ki blagodejno vpliva na naše počutje. Froc je izdelan iz bukovega lesa, in ravno bukev velja za drevo "darovalca". Uporaba bukovega pohištva naj bi povečala koncentracijo in odpornost na stres, zato takšno pohištvo tudi največkrat najdemo v pisarnah in otroških sobah.

Prilagajanje rasti

Otroški stol Froc za svoje najmlajše uporabljajo številni slovenski starši. Med njimi je tudi Miss športa Slovenije za leto 2018 in znana slovenska influencerka – Dora Markun. S partnerjem trenutno gradita novo hišo, v katero se bosta kmalu preselila, za svoj novi dom pa že izbirata lepe kose pohištva. Otroški stol Froc sta s partnerjem izbrala za svojo punčko Loti, pri samem iskanju pa sta se posebej osredotočila na primeren lesen otroški stol, ki bo praktičen, estetsko dovršen in ne bo imel preveč "glomaznih" nog. Froc je nastavljiv na treh točkah − v ledvenem delu, sedalu in podpori za noge, odlikuje pa ga udobno, ergonomsko zasnovano sedenje z enostavnim prilagajanjem otrokovi rasti. Froc je trenutno najbolj prilagodljiv lesen stolček na svetu, saj otroku lahko prilagajamo ledveni, nožni in sedalni del.

Zaradi svoje izredne prilagodljivosti bo otroka spremljal vse od zgodnjega otroštva pa do najstniških dni. Vaš malček ga lahko začne uporabljati takoj, ko lahko sedi (v povprečju od šestega do osmega meseca naprej), in z njim raste vse do desetega leta. Da, Froc dejansko raste z vašim otrokom. V tem kontekstu pa velja omeniti tudi potencialni prihranek, saj denarja z leti ne boste več odšteli za nove otroške stole. Froc je lahko edini stol, ki ga boste kupili svojemu otroku.

Stol Froc ima vse lastnosti, ki so pomembne za kakovostno sedenje. Nudi pravilno sedenje s priporočenim kotom v kolkih, kolenih in stopalih, in sicer 90 stopinj. Med sedenjem ima otrok podporo tako v hrbtnem delu kot pri nogah. To pa otroku daje občutek pravilnega sedenja, zato hitreje samostojno in nevede poišče pravilno držo.

Udobje in vsestranskost

Zasnovan je tako, da otrok med hranjenjem sedi tik ob mizi z ostalimi člani in torej obeduje za isto mizo. Froc je vsestransko uporaben, primeren je tako za igranje, hranjenje kot tudi za pisanje domače naloge. Razlog za dodatno neprecenljivo zadovoljstvo otroka bo zagotovo udobnost, ki jo nudi stol Froc.

Ste do sedaj otroka veliko nosili na rokah? Velika možnost je, da vas s Frocem roke ne bodo več bolele, ker bo otrok z veseljem sedel v tem stolu. Zadovoljni uporabniki govorijo sami zase. Med njimi je iz dneva v dan več slovenskih staršev, njihovih otrok, o Frocu pa imajo pozitivno mnenje tudi strokovnjaki, denimo delovni terapevti s področja razvojno nevrološke obravnave otrok.

Na prvi pogled je stol povsem lesen, vendar se v njem skrivajo kovinski elementi, ki so še kako pomembni, da je stol Froc eden od najbolj stabilnih otroških stolov.

Varnost na prvem mestu

Nadaljujmo s ključnim vprašanjem, to je vprašanjem varnosti. Na tem področju je Froc oblikovan tako, da vašemu otroku zagotavlja popolno varnost. Stoji namreč na masivni nogi s štiritočkovnim križem, ki ima težišče v središču stola. To zagotavlja izredno stabilnost tudi ob močnem naslanjanju, plezanju in drugih vragolijah. Ta inovativna rešitev pa zagotavlja stabilnost tudi zelo igrivim in radovednim otrokom, ki radi plezajo in ne morejo mirovati.

Otroški stol Froc je uspešno prestal različna testiranja, dnevno pa ga uporabljajo tudi otroci ustvarjalcev produkta. Ob samem lansiranju izdelka je Froc uspešno prestal strogo testiranje na ljubljanski univerzi, kasneje pa tudi testiranje na mednarodnem akreditiranem laboratoriju TÜV na Madžarskem (certifikat TÜV ).

Vsi otroci od šestega meseca pa vse do tretjega leta sicer uporabljajo varnostni trakec, ki preprečuje, da bi otrok zlezel iz stola. Hkrati so na voljo tudi pettočkovne naramnice, ki poskrbijo, da bo otrok v stolčku zares varen.

Zavzame malo prostora

Stol Froc ima vse lastnosti, ki so pomembne za kakovostno sedenje. V kontekstu praktičnosti vas bo navdušilo tudi dejstvo, da je Froc enostaven za čiščenje in vzdrževanje ter da zavzame malo prostora, dobro pa se bo podal tako v prostornejša kot v manjša stanovanja. Prav tukaj pa bosta njegova uporabnost in priročnost še kako prišli do izraza. Imate majhno jedilnico in vam sedanji stol zavzame veliko prostora? Ima sedanji stol velike noge, ki vas ovirajo? Froc je eden najmanjših otroških stolov na trgu. To pa mu omogoča izredno prednost, saj je zaradi te funkcionalnosti izredno praktičen, še posebej primeren tudi za manjša stanovanja. Zaradi njegove praktičnosti ga zlahka pospravimo pod mizo in tako zavzame zelo malo prostora. V primeru, da živite v manjšem stanovanju, vam bosta ta njegova lastnost in njegov lepi dizajn poenostavila in polepšala življenje in dom.

Dizajn: popestritev vašega stanovanja

In ko smo ravno pri dizajnu – Froc bo tako ali drugače tudi vizualno popestril vaše domovanje ter mu dodal piko na i. Njegov dizajn in praktičnost nista navdušila le Mateja Koširja, njegove žene, več kot 1.500 ponosnih lastnikov − trud in inovativnost ustvarjalcev so opazili tudi strokovnjaki doma in v tujini.

Že kmalu po prihodu na trg je Froc namreč prejel prvo nagrado za najinovativnejši leseni izdelek na pohištvenem sejmu v Sloveniji. Prav tako pa je Froc nedavno prejel prestižno nagrado European Product Design Award, ki je namenjena nadarjenim mednarodnim oblikovalcem izdelkov in industriji, ki si s praktičnimi in premišljenimi kreacijami prizadevajo izboljšati vsakdanje življenje ljudi.

Če želite spoznati varen in predvsem vzdržljiv otroški stol, ki je bil mimogrede v celoti narejen na naših domačih tleh, kliknite na fotografijo in ga spoznajte …

Raznolika ponudba

Se zanimate za izdelek, a ne veste, katerega Froca izbrati? Pojdite v trgovino, kjer lahko izbirate med različnimi barvami stolov in "baby setov" ter blazinicami, ki se odlično podajo k vsem barvam stolov. Stol je trenutno na voljo v beli, olivno zeleni, koralni in črni barvi. Ustvarjalci produkta sicer pravijo, da bodo barve stola še sproti dopolnjevali.

Ali ga lahko kje vidite in tudi preizkusite? Seveda, in to v Ribnici. Ustvarjalci otroškega stola vam obenem omogočajo preizkus stola za obdobje 30 dni. Če v tem času s stolom ne boste zadovoljni, ga lahko v roku vrnete, povrnili pa vam bodo tudi denar.

Ker se ustvarjalci produkta še predobro zavedajo, da je nakupovanje otroških pripomočkov lahko kar precejšen finančni zalogaj, so vsem, ki jih bi ta stol zanimal, pripravljeni pomagati. Želijo si, da bi vsi starši lahko svojemu otroku podarili ta unikatni stol, zato vam po novem omogočajo nakup Froca in "Frocastih" pripomočkov na 3 obroke.