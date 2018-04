Slovenska družina, ki otrok ne pošilja v šolo #video

Video: Planet TV

Družina Mihelič vodi Inštitut "Veda o življenju". Namen Inštituta je celostno izobraževanje vseh starostnih skupin: od otrok, mladostnikov do odraslih o celostni osebnostni rasti in harmoniji odnosov, ki v sodobni družbi postajajo vse bolj pereči.

V waldorfski šoli izobraževalni proces temelji na vzgoji

Malce drugačna šola pa je zagotovo tudi waldorfska šola, kjer izobraževalni proces temelji na vzgoji, izobražuje pa otrokovo glavo, srce in roke ter tako razvija njegove individualne talente in sposobnosti. Tako na življenje pripravljajo svobodnega posameznika, ki pogumno in samozavestno stopa v svet izzivov in priložnosti.

Veliko je ročnih spretnosti in večinoma otroci sploh ne opazijo, da so se učili, saj znanje pridobivajo skozi igro.

"Vzgoja je pomemben vidik tega, kar počnemo, in ta paradigma, ki je tudi sicer zdaj že v drugih oblikah šolanja preživeta, da šola uči, ne pa vzgaja, to pri nas nikoli ni bilo naključje, zavedamo se, da je ta vzgoja nekaj, kar je zelo pomembno," je dejal Maksimiljan Rimele, ravnatelj Waldorfske šole v Mariboru.

Kakšen šolski sistem imajo na Finskem?

Poseben izobraževalni sistem imajo zagotovo tudi na Finskem, ki velja za enega najboljših na svetu.

Po mednarodnih ocenah se v svetovnem merilu namreč redno uvršča med najboljših 10 držav. Njegove poglavitne značilnosti so, da se vsi učenci, ne glede na svoje sposobnosti, učijo skupaj v istem razredu. Veliko svobode imajo tudi učitelji; prav tako državni učni načrt predstavlja samo ohlapne smernice, kar pomeni, da nimajo standardnih predmetov.

Poučevanje poteka na bolj povezovalen način, učencem dajo izbiro, v katero temo se bodo poglobili. Pri tem sta temelja tudi učinkovita raba sodobne tehnologije in izrabljanje virov zunaj šole, kot so pogovori z različnimi strokovnjaki.

Šola brez šolskih predmetov? To idejo preizkušajo na Finskem, kjer namesto posameznih predmetov učence učijo tudi o posameznih dogodkih in pojavih.