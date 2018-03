Raper Zlatko: Fantje, ne pozabite, ženskam je še težje #video #OnZanjo

Kako bi se počutili moški, če bi namesto njihovega znanja in izkušenj bolj cenili to, kaj so oblekli in kakšne mišice imajo? V tipično žensko zgodbo, ki je v resnici zgodba 43-letne Emine, se je vživel raper Zlatan Čordić.

Eminino zgodbo je prebral raper Zlatko. Foto: Bojan Puhek

Si predstavljate, da bi se več tednov pripravljali na predavanje, na katerem bi predstavili svoje znanstvene prispevke, na koncu pa bi bolj kot vaše izsledke pohvalili izbiro oblačil in vaše noge? To se je nekoč zgodilo 43-letni Emini.

Tako bi bilo videti, če bi vloge zamenjali in bi namesto Emine predaval moški:

Leta se že trudim, da bi prišel v ospredje, ali bom mož ali cifra, fantje, ne pozabite, ženskam je še težje. (Zlatko)

To pa je resnična zgodba 43-letne Emine:

Kot predavateljica in aktivna raziskovalka na priznani fakulteti se letno udeležujem tudi simpozijev, na katerih predstavljam svoje znanstvene prispevke. Pred nekaj meseci je po predstavitvi do mene pristopil simpatičen intelektualni moški, ki je mojo predstavitev pohvalil.

In kaj mu je bilo najbolj všeč, kaj je bilo tisto, kar ga je prepričalo? Moje noge in izbira oblačil v kombinaciji z obutvijo. Hm, najbrž relevantno za kakšno drugo stroko, vendar pa mi ni bilo čisto jasno, kako je moj videz lahko kvalitativno prispeval k razlagi o uporabi novih materialov za izdelavo zobnih aparatov.

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.