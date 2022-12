Praznični čas: podarite spomin, ki ne bo šel v pozabo

V decembru in prazničnem času zažarijo najbolj nepozabni družinski spomini, ki jih s toplino v srcu obujamo še dolga leta. Zavarovalnica Generali, ki je že od prvega dne zavezana vseživljenjskemu partnerstvu, je zato s projektom Pobarvajte spomine osvetlila prevečkrat spregledano tematiko demence. Glavni namen je, da se poskrbi ne le za ozaveščanje, temveč za konkretne korake k širši družbeni diskusiji o tem zelo razširjenem pojavu pri nas. Dejstvo je, da se pri obolelih za demenco vedno bolj poudarja pomen sodelovanja v dejavnostih, ki imajo tudi osebno noto. Pri Zavarovalnici Generali za letošnje praznike družinam omogočajo, da svoje najljubše fotografije na tej spletni strani pretvorijo v pobarvanke in jih podarijo najbližjim. Možnost ustvarjanja pobarvank ni zgolj gesta, saj barvanje in ogledovanje fotografij znanstveno dokazano vplivata na ohranjanje kognitivnih sposobnosti starejših.

Na spletni strani generali.si obiščite podstran z aplikacijo, ki družinske fotografije spremeni v pobarvanke, te pa lahko nato v prazničnem času ljudje pobarvajo z bližnjimi in tako poskrbijo, da njihov spomin ne bo zbledel.

S projektom Pobarvajte spomine želijo v Zavarovalnici Generali na pozitiven in topel način osvetliti prevečkrat spregledano tematiko demence ter spodbuditi konkretne korake k širši družbeni diskusiji o tem zelo razširjenem pojavu pri nas. Hkrati želijo stati ob strani vsem družinam, katerih skupni spomini bledijo zaradi demence, in vsaj za trenutek polepšati letošnje praznike.

S sodelovanjem v projektu bližnjim podarjate spomine. Gledanje fotografij sebe in bližnjih ter barvanje pobarvank pomagata pri krepitvi kognitivnih sposobnosti kot preventiva pri razvoju demence. Bližnjim lahko tako za praznik podarite najbolj osebne pobarvanke. Takšne, narejene iz družinskih spominov.

Pridružite se barvanju spominov in poskrbite, da spomini ne bodo zbledeli. Ustvarite personalizirane pobarvanke iz družinskih fotografij in se umirite ob barvanju v družbi najbližjih.

Demenca v Sloveniji

Demenca je bolezen, ki je še vedno stigmatizirana tako pri nas kot v svetu. Najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, ni pa edini. Demenca je sindrom, to je skupina simptomov, povezanih s številnimi možganskimi boleznimi. Zaradi bolezni so prizadete možganske celice v različnih predelih možganov. Te bolezni prizadenejo višje kognitivne funkcije možganov, kot so sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije in presoje.

Bolezen ne prizadene ali vpliva le na osebo z demenco, ampak tudi njeno ožjo družino in skrbnike. "Demenca našo družino spremlja že več generacij. Sama sem se z njo srečala kot vnukinja. Čeprav sem bila že več let mama, sam v babičinih očeh spet postala šolarka. Doživela sem, kako naporno je, ko je nenehno ponavljala ista vprašanja, a sem zato toliko bolj cenila preproste aktivnosti, ki smo jih še lahko opravljali skupaj: branje pravljic, ogledovanje fotografij ali pletenje," je izkušnjo z demenco v svoji družini zapisala sodelujoča v projektu Pobarvajte spomine.

Poleg upada kognitivnih sposobnosti bolnik doživlja čustveno stisko in družbeno izključenost. Za oskrbovalce, običajno partnerja ali otroke, je demenca huda čustvena in tudi finančna obremenitev, ki pogosto vodi v izgorelost.

Statistika razkriva, da je demenca pogosto odkrita pozno ali celo ni diagnosticirana. V predlogu Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030 je ocenjeno, da je v Sloveniji več kot 43 tisoč oseb z demenco, zanje pa skrbi približno sto tisoč svojcev, zdravstvenih in socialnih delavcev ter drugih. Število obolelih naj bi se do leta 2035 podvojilo.

Kako lahko pomagate bližnjemu z demenco?

Na žalost zdravilo za zdravljenje demence še ni na voljo. Izvajajo se številne raziskave na tem področju, vendar se pravi preboj še ni zgodil. Zdravila, ki so na voljo, bolnikom lahko olajšajo začetno fazo demence in podaljšajo čas samostojnosti, na končni potek bolezni pa žal nimajo vpliva.

Obstaja sicer kar nekaj načinov, s katerimi lahko pomagate bližnjemu z demenco. Na prvem mestu velja izpostaviti širjenje zavedanja o demenci. Treba se je pozanimati o prvih znakih in poteku bolezni, nato pa, kolikor je v naši moči, pomagati, da jo razumejo tudi preostali.

Vsekakor je pomembno, da sprejmete spremembe in to tudi jasno pokažete. Bližnje spodbudite k obisku zdravnika in jih spremljajte. Pomagajte jim razumeti, kaj se dogaja, čeprav bodo pogovore pozabljali. Obzirno jim ponudite pomoč. Spodbujajte bolnike, da počnejo stvari, ki jih še zmorejo, pomagajte jim pri nakupovanju ali jih povabite na sprehod.

Ostanite v njihovi bližini. Obolelim veliko pomeni iskren, pristen stik z osebami, ki so jim bile v življenju pomembne. Pomembno je, da se potrudite za dovolj pogoste obiske, med katerimi se lahko potrjuje tudi osebna povezanost. Dejstvo je, da za obolele za demenco vedno bolj poudarjajo pomen sodelovanja v dejavnostih, ki imajo tudi osebno noto. Zelo pogost simptom pri ljudeh z demenco je namreč tesnoba, barvanje pa ima zaradi ponavljajočih se gibov na njih sproščujoč učinek.

Pozornost, ki jo namenimo bližnjim, je največje darilo

Vizualni pripomočki, zlasti fotografije, lahko pomagajo spodbuditi spomine pri ljudeh z demenco, tako pri prepoznavi samega sebe, položaja, bližnjih kot tudi stvari iz vsakdanjega življenja. Ogledovanje fotografij iz preteklosti, še posebej takih, s katerimi se osebe čustveno povežejo, pomaga osebam z demenco pri stimulaciji njihovih možganov, priklicu spominov in upočasnjevanju izgube kognitivnih sposobnosti. Barvanje pobarvank je tudi zelo vključujoča aktivnost, pa tudi aktivnost za druženje različnih generacij.

In prav to je bistvo projekta Pobarvajte spomine, ki so ga pripravili pri Zavarovalnici Generali – čas, ki ga namenimo drug drugemu. Pri Zavarovalnici Generali so ponosni, da projekt Pobarvajte spomine poteka v sodelovanju z društvom Spominčica – Alzheimer Slovenija, slovensko združenje za pomoč pri demenci. S primarnim ciljem zagotavljanja strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem in skrbnikom so, kot pravijo pri Zavarovalnici Generali, idealni partner projekta, ki želi narediti konkreten korak, da prav njim polepša čas druženja.

"Moč prijaznosti"

V Zavarovalnici Generali so prav tako ponosni, da že vrsto let podpirajo projekte, ki prepoznavajo družbeno pomembne teme.

"Kot pravi vseživljenjski partner in nekdo, ki stoji ob strani v vsakem trenutku, se zavedamo, da je pozornost, ki jo namenimo bližnjim, največje darilo. V duhu konkretnih dejanj, ki jim je Generali zavezan vse od svojega prvega dne, smo se odločili za projekt Pobarvajte spomine. Z njim nagovarjamo vse družine, ki jih je tako ali drugače prizadela demenca in izgubljajo skupne spomine. S projektom želimo na pozitiven in topel način prispevati k osvetlitvi tako razširjene bolezni, kot je demenca, ter jim vsaj za trenutek polepšati letošnje praznike," je ob začetku projekta povedala Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v Zavarovalnici Generali.

Svoje mnenje o projektu je z nami delil tudi Matej Demšar iz Zavarovalnice Generali, prejemnik naziva naj prostovoljec po globalnem izboru mreže ljudi za pomoč ljudem The Human Safety Net. Ob zastrašujočih napovedih in ob začetku projekta Pobarvajte spomine je povedal: "Skupaj s sodelavci verjamemo v moč prijaznosti, ki tako med delovnim časom kot tudi zunaj njega prinaša medčloveško toplino. Kot zaposleni Generalija se zelo rad udeležim številnih družbeno odgovornih iniciativ naše zavarovalnice, kot prostovoljcu pa mi je iniciativa Pobarvajte spomine še posebej prirasla k srcu, saj verjamem, da lahko že s pozornostjo in časom, ki ga posvetimo drugim, ustvarimo lepe spomine vsem. In točno to je resnični čar praznikov."