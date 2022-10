Petletni hčerki je dala pobarvati lase in sprožila burno razpravo

Američanka Demi Lucy May Engemann, ki se na TikToku predstavlja kot "kul mama", je pred kratkim objavila posnetek, kako je svojo petletno hčerko Maude odpeljala k frizerju, kjer so ji posvetlili lase.

Kot je pojasnila, si je deklica zaželela rožnato barvo las, za kar ji je bilo treba lase najprej posvetliti, in brez zadržkov jo je odpeljala k frizerju: "Bila je tako vznemirjena in počutila se je tako odraslo," je dekličina mama zapisala ob posnetkih hčerke, ki zadovoljno sedi v frizerskem stolu, medtem ko ji barvajo lase.

Objava je na TikToku nemudoma sprožila burno razpravo. Mnoge sledilke so "kul mamo" pohvalile, da izpolnjuje hčerkine želje. "Ustvarjata čudovite spomine," je komentirala ena, druga pa dodala: "Življenje je tako kratko, uživajta."

Po drugi strani pa je bilo kar nekaj takšnih, ki so bili nad mamino potezo zgroženi. "Beljenje uničuje lase in tega svojim hčerkam nikoli ne bi storila," je zapisala ena od sledilk, "to lahko počnejo, ko bodo odrasle."

"Popolnoma neprimerno, obstajajo tudi veliko bolj varne barve," je dodala druga, "otroku pobeliti lase je norost."

Strokovnjaki sicer močno odsvetujejo uporabo trajnih barv in belil za lase vsaj do 16. leta starosti, saj gre za agresivne kemikalije, ki lahko močno poškodujejo lase in lasne mešičke. Če si otrok res želi drugačne barve las, pa obstaja veliko začasnih barv, recimo barvne krede za lase, ki ne prodrejo v notranjost lasu in jih odstranimo že s pranjem.

